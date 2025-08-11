Взрывной выброс плазмы произошел на Солнце

Tекст: Антон Антонов

«На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды», – сообщила лаборатория в Telegram.

Диаметр затронутой области составил около полумиллиона километров, что соответствует трети видимого солнечного диска, при этом «плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет».

Уточняется, что основной эпицентр взрыва находился в области 4168, однако некоторые из вторичных центров выброса расположены близко к линии Солнце–Земля.

В лаборатории отмечают, что часть вещества и магнитных полей может быть направлена в сторону Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле завершилась магнитная буря, продолжавшаяся более 30 часов. Ранее также сообщалось о серии мощных вспышек на Солнце.