Подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья на Алтае
В Алтайском крае 13-летний мальчик случайно нанес смертельное ранение 11-летней девочки из пневматического ружья, сообщили в краевом следственном управлении СК.
Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По информации следствия, на приусадебном участке 13-летний подросток выстрелил из пневматического ружья в забор, после чего снаряд рикошетом попал в шею стоящей рядом 11-летней девочки. Она скончалась от полученной травмы в машине скорой помощи.
Расследование на контроле держит региональная прокуратура, она начала проверку соблюдения прав детей и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
В 2022 году в Ленобласти собака на охоте случайно выстрелила из карабина в 47-летнего мужчину, от чего тот скончался.
В Башкирии в октябре 2024 года мужчина во время охоты на лося случайно выстрелил в собственного отца, тот погиб.