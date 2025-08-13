Подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья на Алтае

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По информации следствия, на приусадебном участке 13-летний подросток выстрелил из пневматического ружья в забор, после чего снаряд рикошетом попал в шею стоящей рядом 11-летней девочки. Она скончалась от полученной травмы в машине скорой помощи.

Расследование на контроле держит региональная прокуратура, она начала проверку соблюдения прав детей и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

В 2022 году в Ленобласти собака на охоте случайно выстрелила из карабина в 47-летнего мужчину, от чего тот скончался.

В Башкирии в октябре 2024 года мужчина во время охоты на лося случайно выстрелил в собственного отца, тот погиб.