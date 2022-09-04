В Ленобласти собака застрелила человека

Собака случайно выстрелила из карабина в 47-летнего мужчину, от чего тот скончался, сообщили СМИ.

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на 47news, инцидент произошел в Ленинградской области в ночь на субботу. По данным издания, мужчина, два его товарища и собака отправились на охоту.

Утверждается, что мужчины сложили ружье и карабин на заднее сиденье автомобиля, там же сидела собака, а погибший стоял на улице и курил.

«По предварительным данным, пес каким-то образом привел в действие спусковой механизм карабина, не поставленного на предохранитель, – пуля пробила дверь, раздробила руку и попала в печень», – говорится в сообщении.

В полиции предположили, что пострадавший скончался от кровопотери. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, оружие в России стало источником повышенной опасности: соответствующие изменения в федеральный закон «Об оружии» вступили в силу в конце июня.