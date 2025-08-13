В Словакии заявили о рисках при переходе Евросоюза на СПГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Словакии будет сложно обеспечить газоснабжение только за счет поставок сжиженного природного газа без расширения газотранспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости». Квасневский добавил, что сейчас обсуждаются лишь письменные гарантии, и их выполнение покажет время.

Квасневский подчеркнул, что устранение узких мест на газопроводах из Германии в Чехию и Австрию критически важно для энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что пока эти гарантии не будут реализованы на практике, страна вряд ли сможет полностью перейти на СПГ.

Глава союза также выразил сомнения в способности Еврокомиссии согласовать единый механизм транспортных тарифов, который бы снизил расходы для стран без выхода к морю. По его словам, это делает переход на новый формат поставок еще менее реалистичным для Словакии.

