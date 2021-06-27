На остановке в Кенте нашли секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма

На автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО, сообщает Би-би-си.

В документах отмечается, что британская сторона предусматривала возможность, что Россия может отреагировать агрессивно на проход эсминца Defender. При этом в документах рассматривался также альтернативный маршрут для прохода эсминца, но тогда Россия могла бы решить, что Великобритания «испугалась», приводит сообщение РИА «Новости».

Кроме того, в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО «Решительная поддержка».

В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.