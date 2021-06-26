Юрист рассказал о неожиданных штрафах для водителей за городом

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26 июня, суббота | Последнее обновление — 11:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
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Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
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Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
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Единственная возможность власти преодолеть форс-мажор и даже использовать его во благо – это вакцинировать население собственной хорошей вакциной. Но нет же, мы будем говорить «не верим властям»! Чему не верите-то?
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Юрист рассказал о неожиданных штрафах для водителей за городом
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За городом автомобилистам может грозить штраф за нарушение правил перевозки детей, а также грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака «крупногабаритный груз», а также за мойку автомобиля на дачном участке, рассказал юрист Егор Редин.
Он пояснил, что в этом году аптечка в основном составе повторяет варианты предыдущих лет.
«В новый набор были добавлены влажные салфетки и маски по причине обострившейся эпидемиологической обстановки. Ранее из состава аптечки были исключены таблетированные препараты. Штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей», – передает слова Редина «Прайм».
За нарушение правил перевозки детей водителю грозит штраф в размере 3 тыс. рублей, а при перевозке животных на руках или задней полке салона авто – 500 рублей. За перевозку без специального разрешения крупногабаритного груза и при превышении его размеров штраф может достигать десяти 10 тыс. рублей, также наказание предполагает лишение прав от четырех до шести месяцев.
Ранее Редин рассказал, что россияне по пути на дачу могут получить штраф за неправильную перевозку животного, поскольку питомцы в машине могут закрыть обзор водителю и создавать помехи на дороге.
Немецкий эксперт объяснил провал попытки провести саммит Россия – ЕС
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«Рано или поздно встреча лидеров ЕС и России состоится, но атмосфера вокруг российского вопроса уже испорчена», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя неспособность Евросоюза договориться о проведении саммита с Россией на фоне обсуждения новых санкций против Москвы.
«По итогам первого дня саммита ЕС ясно одно – по российскому вопросу сообщество остается расколотым. При этом выяснилось, кто есть кто. Самую агрессивную позицию в отношении России занимают отдельные страны Восточной Европы. В этот раз их слово оказалось громче «голосов разума» из Берлина и Парижа, которые продвигают идею восстановления сотрудничества с Москвой», – считает германский политолог Александр Рар.
Он также добавил, что политика Берлина и Парижа за последние годы всегда была направлена на поиск консенсуса по российскому вопросу. И немцы всегда считали, что другие страны их поддержат в этом стремлении, считает Рар.
Однако, по словам эксперта, многие «младоевропейцы» поддерживают позицию Украины и США по Донбассу и Крыму, отсюда – нежелание вести диалог с Россией. «Кроме того, среди членов ЕС есть разочарование и недовольство сближением Джо Байдена с лидером России в ходе совместного саммита. Они считают, что США должны продолжать антироссийский курс. Меня удивляет, как некоторые лидеры и дипломаты отдельных стран Европы представляют геополитическую ситуацию в мире. Неужели они всерьез думают, что ЕС может командовать всем миром из-за того, что у них есть некая мораль и европейские ценности?» – задается вопросом политолог.
В то же время Рар указывает на существование третьей позиции в ЕС, которая тоже определяет внешнеполитическую политику сообщества в отношении России. «Это нейтральные страны. Они не хотят участвовать во внутренних конфликтах из-за России. В их числе есть страны, которые могут встать на позицию сотрудничества с Москвой и отмены санкций – Венгрия, Греция, Италия и другие. Но они на это не идут, заявляя, что для них это не настолько важный вопрос», – отметил политолог.
Собеседник также отметил непримиримую позицию Нидерландов в отношении саммита ЕС и России. «Есть страны ЕС, которые считают, что с Россией не нужно иметь дела из соображений европейской морали. Если Россия нарушает западный вариант «прав человека», то ее нужно изолировать и «задушить» санкциями», – полагает Рар.
При этом политолог не исключает вероятности проведения саммита стран ЕС и России. «Рано или поздно эта встреча лидеров состоится, поскольку такое решение поддерживают флагманы ЕС. Но атмосфера вокруг российского вопроса уже полностью испорчена», – заключил Рар.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита.
«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – сказала Меркель.
В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето.
Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
Также лидеры ЕС повторили призыв к России выполнять минские договоренности и заявили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России».
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве.
Предсказан исход референдума об отделении Донбасса от Украины
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Если на Украине пройдет плебисцит о признании независимости Донбасса, то большинство украинцев скажут «да». Для них восток страны давно стал чужой территорией. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Евгений Копатько, комментируя слова президента Владимира Зеленского о необходимости референдума об отделении от Донбасса «стеной».
«Общественное мнение Украины уже давно готово к отсоединению Донбасса. Значительная часть голосующих поддержит идею отгородиться от Донбасса. Идея референдума не вызовет сопротивления у населения, за исключением, может быть, жителей Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Киева. Но для остальной Украины их мнение никакого значения не имеет», – отметил социолог Евгений Копатько.
«Еще до пандемии поток людей из ДНР и ЛНР через линию разграничения снижался, потому что люди получили российские паспорта и не хотели нажить себе из-за этого проблемы. Так что жителей Донбасса на Украине все больше считают чужаками», – пояснил социолог.
Собеседник предположил, что в качестве аргумента для обеспечения успеха референдума Зеленский может использовать лозунг интеграции страны с Евросоюзом и НАТО в случае, если Украина избавится от Донбасса. «Если за возведение «стены» проголосует большинство украинцев, конфликт будет разрешен. Теоретически это откроет новые возможности для вступления Украины в евроатлантические структуры. Мне кажется, это вполне реальная перспектива», – считает Копатько.
При этом Киев вряд ли вынесет в качестве главного вопроса на референдум формулировку о признании независимости ДНР и ЛНР, считает эксперт. «Хотя такая формулировка развяжет Зеленскому руки по многим направлениям, вряд ли он решится на это. Это был бы слишком комплиментарный шаг для Донбасса. А ведь Украина не выполнила ни один пункт Минских соглашений, так что не стоит ожидать от нее каких-то приемлемых для Донбасса формулировок», – пояснил Копатько, добавив, что, скорее вссего, вопрос будет сформулирован более размыто.
В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.
Между тем в пятницу спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, этого не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны», – цитирует РИА «Новости» Разумкова.
Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений».
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Минобороны рассказало об «эпическом фиаско» эсминца Defender
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«Эпическое фиаско» провокации британского эсминца Defender в Черном море надолго останется пятном на репутации ВМС Великобритании, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, британский эсминец Defender – это жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота. «Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря – всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», – отметил Конашенков.
Он отметил, что Минобороны призывает «Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком».
Также Конашенков отметил, что Пентагон не хочет признать очевидное, называя инцидент с эсминцем дезинформацией. «Неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя все дезинформацией», – сказал Конашенков.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Погребинский оценил слова Зеленского о «стене» с Донбассом
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«Проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева – продолжить спекуляции на теме Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном проведении Украиной референдума о разрыве отношений с Донбассом.
«Вероятно, советники президента Украины прорабатывают этот вопрос и подсказали ему такую идею. Говоря о «стене» в значении разрыва всех связей с регионом, Зеленский, видимо, хочет подготовить общественное мнение к тому, что такой вариант развития событий может рассматриваться. В Киеве его не исключают», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, Зеленский понимает, что не способен выполнить Минские соглашения. «В то же время он осознает, что не может предоставить особый статус Донбассу из-за опасений за свое политическое будущее. Поэтому он ищет варианты, как избежать свержения своей власти. Один из них – обратиться к народу», – считает политолог.
Погребинский предположил, что слова Зеленского не похожи на блеф в контексте предстоящих визитов президента Украины в Берлин и Вашингтон. «Там ведь тоже замечают слабенькую, но накачавшую мышцы с помощью антиконституционных решений игру Украины. Если она проведет референдум и по его итогам встанет вопрос о выходе страны из Минских соглашений, то на Западе вполне могут сказать, что это «плохая» Россия вынуждает «хорошую» и «демократичную» Украину сделать такой шаг. Сам Киев вряд ли пойдет на это. В их интересах продолжать спекулировать на тему выполнения Минских договоренностей», – объяснил эксперт.
Что касается поддержки референдума населением, то все будет зависеть от формулировок. «Вопросы можно сформулировать так, чтобы получить нужный результат», – добавил политолог.
Погребинский также заметил, что возможность проведения референдума не рассматривается по другому острому вопросу, который касается статуса Крыма. «Все прекрасно осознают, что в Киеве конкретного решения по Крыму нет, а этот вопрос присутствует лишь в риторике как инструмент давления на Россию», – объяснил он.
По мнению политолога, разрыв всех связей с Донбассом – не самый худший вариант для разрешения кризиса. «Я не знаю, на каких условиях люди, проживающие в этом регионе, согласились бы вернуться в состав Украины. Наверняка их будет меньшинство. А разрыв всех связей – это движение в сторону реальной автономии ДНР и ЛНР, как некий этап формирования независимости этих образований. Более того, это способ избежать войны и прекратить конфликт», – заключил Погребинский.
В четверг в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
«Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.
«То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский.
Между тем в пятницу спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на пресс-конференции заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта.
«Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это не работающая история именно про отказ (от территорий). Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди», – цитирует РИА «Новости» Разумкова.
Ранее полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.
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Глава генштаба Британии признал риск войны из-за инцидента с эсминцем
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Инцидент в Черном море создал риск «необоснованной эскалации», возможный просчет в игре в «кошки – мышки» с Россией может привести к «полномасштабной войне», заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.
«То, из-за чего я не сплю по ночам, – это (возможный) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, – это один из тех случаев, которые могут его (просчет) породить», – приводит слова Картера РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Telegraph.
Начальник штаба также добавил, что возможный просчет в игре в «кошки – мышки» с Россией может привести к «полномасштабной войне».
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Адмирал Комоедов указал на «крысятничество» Британии в Черном море
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«Британцы хотят скрыть данные о предупредительных выстрелах, потому что это их унижает», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление Вашингтона и Лондона о том, что данные о сигнальных выстрелах для эсминца HMS Defender у побережья Крыма – это якобы «российская дезинформация».
«Британия ранее хоть и считалась морской владычицей, морским львом, но тут она повела себя не как лев, а как крыса. Британцы покрысятничали. Это был крысиный поступок», – отметил бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.
По его словам, «применение даже предупредительного оружия – это крайний случай». «Здесь же, в ответ на крайнюю степень наглости, был применен весь комплекс предупредительных выстрелов. Это стрельба пограничного катера при помощи 30-миллиметровой пушки и применение четырех авиационных бомб», – подчеркнул адмирал.
«Это был сигнал британцам о том, что «если вы не будете выполнять наши требования, мы можем применить оружие». Британцам же надо настаивать на том, что они «пушистые и хорошие». Они и их союзники хотят скрыть данные о предупредительных выстрелах, потому что это их унижает», – пояснил собеседник.
Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что согласно информации из Лондона, данные о предупредительных выстрелах для эсминца – это якобы «российская дезинформация». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
Между тем посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона о «российской дезинформации».
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали
провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали
в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить»
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В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России и как на это отреагировали западные СМИ.
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
Авиаэксперт оценил опасность отказа газовой турбины в SSJ-100
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Согласно сертификации самолета SSJ-100, воздушное судно должно в случае остановки одного из двигателей безопасно продолжить полет на одном, что и продемонстрировал «Суперджет», севший в Краснодаре, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
Самолет Sukhoi Superjet 100 благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара после отказа газовой турбины, сообщил представитель экстренных служб. По предварительным данным, на борту находился 91 человек.
«Скорее всего, произошел некий отказ двигателя. Турбина присутствует в двигателе, но сама по себе она отказать не может, разве что она может разрушиться, например. Но вряд ли, если самолет только-только совершил посадку, когда двигатель еще никто не вскрывал и не смотрел, можно определить, что проблема именно в турбине. Поэтому здесь пока, скорее всего, мы можем говорить об отказе двигателя. А причин может быть множество – как разрушение каких-то частей в самом двигателе, так и с подачей топлива проблема или просто в него птица попала», – говорит Гусаров.
Тем не менее эксперт объясняет, что Sukhoi Superjet, как и все самолеты гражданской авиации, имеет сертификат летной годности. Причем не только российский, но и европейский. Соответственно, самолет сертифицирован по самым жестким требованиям.
«В этих требованиях по сертификации самолета заложено, что воздушное судно должно в случае остановки одного из двигателей безопасно продолжить полет на одном двигателе и совершить посадку. То есть отказ одного двигателя не должен являться угрозой жизни пассажиров. Что мы, собственно, и наблюдали: SSJ-100 на одном двигателе нормально благополучно совершил посадку без каких-либо проблем или усилий. Пассажирам ничего не угрожает», – подытожил собеседник.
В мае прошлого года самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, поскольку у него отказал левый двигатель.
ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии
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Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).
Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости».
Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем.
В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
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В Кремле объяснили новые санкции Киева
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Продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Киев ведет противоречивую политику в выстраивании отношений с Россией, в том числе по вопросу транзита газа.
«Много всего совершенно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа – и объявляет санкции против [главы Газпрома] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», – сказал он.
Также представитель Кремля отметил, что в позиции России по украинскому вопросу пересматривать «особо нечего». «По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет», – отметил он.
Песков пояснил, что «украинский вопрос – это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России». Он уточнил, что ситуация в Донбассе является внутриукраинской проблемой, «и Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему».
Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что заявления Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они и так разорваны.
«Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», – рассказал Песков.
Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.
Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным
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Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель.
«Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провел очень серьезную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах», – цитирует РИА «Новости» Меркель.
Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает странам-членам о таких встречах. «Я считаю, что мы в достаточной степени мужчины и женщины, чтобы участвовать в прямых переговорах», – добавила канцлер.
Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, «а не категориях «поощрение» или «не поощрение».
Также она заявила, что ЕС будет искать форматы диалога с Россией, недостаточно, когда это делают другие. По словам канцлера, в ночь на пятницу не удалось достичь договоренностей о встрече на высшем уровне, но было решено искать новые форматы и формулировать предпосылки для этого.
«Суверенный ЕС тоже должен быть в состоянии заявлять об заинтересованности в таком же разговоре [как и президент США Джо Байден]. Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют», – добавила Меркель.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения ЕС и России находятся «в негативной спирали». «Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов», – сказала она.
При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС «будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение».
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией.
В пятницу по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции. Тем временем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.
Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Польшей
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Министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что Израиль не отступится от своих намерений отстаивать закон о реституции еврейской собственности, утвержденный Сеймом Польши законопроект является «ужасной несправедливостью и позором».
«Польский закон, который, по сути, блокирует возвращение еврейской собственности или компенсацию за нее пережившим Холокост и их потомкам, является ужасной несправедливостью и позором, нарушающим права переживших Холокост и их потомков, а также выходцев из еврейских общин, живших в Польше веками. Это совершенно немыслимый шаг», – приводит ТАСС заявление Лапида.
Он подчеркнул, что этот «аморальный закон» нанесет серьезный ущерб отношениям между Польшей и Израилем. «Мы со всей серьезностью относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, украденной у евреев нацистами и их пособниками в период Холокоста в странах Европы. Никакой закон не изменит историю, и этот позорный акт не сотрет ужас Холокоста и память о нем», – добавил Лапид.
В пресс-службе МИД Израиля уточнили, что министр сделал это заявление «в связи с утверждением 24 июня Сеймом Польши законопроекта, ограничивающего права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества».
В четверг было принято обновление закона нижней палатой польского парламента. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Невозможным станет и предоставление компенсации жертвам Холокоста и их наследникам.
Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2»
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России.
«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд.
«Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы.
Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%
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Уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где на минувшей неделе прошли ливни, превысил 50% от общего объема, следует из сводной таблицы Госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.
Согласно документу, при полном проектном объеме крымских водохранилищ естественного стока в 253 050 млн кубических метров в настоящее время в них накоплено 127 177 млн кубических метров, передает ТАСС.
При этом Аянское водохранилище наполнено на 100%, Счастливенское – на 90,7%, Загорское – на 76,6%, Чернореченское – на 70,7%, Кутузовское – на 62,8%, Льговское – на 48,9%, Белогорское – на 46,7%, Изобильненское – на 40,7%, Партизанское – на 39,8%, Альминское – на 33,3%, Симферопольское – на 23,5%. Уровень заполнения Старокрымского, Бахчисарайского, Тайганского и Балановского водохранилищ – менее 20% от максимального.
На минувшей неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после дождей в питающих город водохранилищах накоплено 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.
Ранее сообщалось, что ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение со следствием
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, сообщила пресс-служба СК Белоруссии.
«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В сообщении указывается, что «в ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».
«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», – сообщила пресс-служба. Уточняется, что СК республики продолжит расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича.
Ранее в посольстве России в Белоруссии подтвердили, что Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, решается вопрос о возможности ее скорейшего посещения консульскими сотрудниками российской дипмиссии.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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