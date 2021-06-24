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Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы
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Ситуация с распространением коронавируса обнаружила кризис западноцентричной либеральной системы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.
«Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации», – цитирует РИА «Новости» Нарышкина.
Он отметил, что только сильная и суверенная государственная власть способна быстро и эффективно решать проблемы в сложных условиях. Нарышкин также напомнил, что Запад на Генеральной Ассамблее ООН заблокировал резолюцию России об отказе от санкций в условиях пандемии COVID-19.
По словам главы СВР, западное сообщество в какой-то момент устранилось от борьбы с коронавирусом, а в целом пандемия ярко высветила болевые точки в современном миропорядке. Он добавил, что блоковое мышление в очередной раз возобладало над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность над солидарностью с человечеством и общечеловеческими ценностями.
Кроме того, Нарышкин подчеркнул, что коронавируса нанес ущерб мировой экономической системе и спровоцировал внутриполитические кризисы во многих странах.
«С момента нашей последней встречи в 2019 году международная обстановка, к сожалению, не стала более спокойной и предсказуемой. К традиционным вызовам глобальной и региональной безопасности добавились угрозы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказал он.
Вместе с тем глава СВР усомнился, что Запад воспользуется итогами российско-американского саммита в Женеве во благо мира, чтобы попытаться построить более безопасный и справедливый миропорядок.
«Для этого необходимо перестать чертить разделительные линии и начать совместно решать по-настоящему важные глобальные проблемы», – сказал он.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах»
Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах», это дословная цитата, по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российское-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она добавила, что российской стороне приходится отгадывать смысл, который сокрыт за этими заявлениями. «Неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне. Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России», – пояснила дипломат.
Она подчеркнула, что это не будет ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми».
«Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», – указала Захарова.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Псаки, отвечая на вопросы журналистов, пояснила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары».
На прошлой неделе в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.
США оценили способность санкций остановить «Северный поток – 2»
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И.о. помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Филип Рикер объяснил, почему США «отложили определенные санкции» против «Северного потока – 2».
По его словам, США намерены и в дальнейшем «подчеркивать, что считают трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», передает ТАСС.
Рикер напомним, что Вашингтон включил в санкционный список «четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включил в санкционный список четыре российских судна». Однако, как подчеркнули в Госдепе, когда нынешняя администрация США пришла к власти, «строительство было завершено более чем на 90%». Белый дом полагает, что было трудно «предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций». В результате Вашингтон «отложил определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками».
Сейчас США планируют работать с Германией дипломатическим путем, добиваясь «снижения рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности», сказал Рикер.
Госсекретарь Энтони Блинкен с 22 по 29 июня посетит Берлин, Париж, Рим и Ватикан. В Берлине он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, заявил Рикер. Стороны собираются обсудить, как «укрепить отношения», чтобы «реагировать на общие вызовы, включая восстановление после пандемии коронавируса, климатический кризис, а также Россию и Китай».
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс также сообщил, что готовится «диалог по стратегической стабильности» с Москвой. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента возглавит делегацию США на переговорах. Планируется «обсудить дальнейшие шаги по контролю над ядерными вооружениями и другие стратегические темы». Стороны намерены «руководствоваться принципом о том, что в ядерной войне нельзя победить и ее никогда нельзя вести».
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения
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США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол.
Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС.
Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены.
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
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Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море
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Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США.
По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС.
Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
В МИД предложили США «ездить в гости друг к другу»
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России и Соединенным Штатам следует прекратить официальные контакты в третьих странах, и встречаться на своих территориях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок «в гости» к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти», – заявил Рябков ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тот не приглашал его в гости в Белый дом, также и Путин не сделал такого приглашения.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина
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Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров.
«В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу.
Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров.
«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр.
Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.
В Кремле оценили планы США ввести новые санкции против России
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В Кремле знают о планах США ввести новые санкции против России и просчитывают варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле слышали заявления по «Северному потоку» уже после саммита «о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта». «Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», – уточнил Песков.
Он также заявил, что Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. «В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы», – сказал Песков.
По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. «Нам действительно нужна предсказуемость», – подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Антонов указал на неспособность США изменить политику России санкциями
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Выбор Вашингтоном продолжения санкционной линии не приведет к позитивным результатам, не повлияет на политику России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Если США «выберут разговор или линию на продолжение дискуссий через санкции, это не приведет к положительному результату», сказал он, указав, что «против России были введены сотни санкций», но Россия «спокойно может жить, работать», а «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства. Антонов призвал «заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать» Москве, ведь «с помощью угроз, шантажа, санкций вряд ли кто-то может рассчитывать на то, что в Москве пересмотрят свою внешнюю или внутреннюю политику и будут следовать указке из Вашингтона», передает ТАСС.
Антонов сообщил, что передал «ряд просьб, обращений в различные организации США» для начала переговоров с «руководством тех или иных структур» и обсуждения того, что необходимо сделать для реализации «позитивного настроя» саммита лидеров двух стран. Он рассчитывает на «стабилизацию российско-американских отношений, которая позволит в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей». Российскому послу «удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи». По его мнению, «потребуется немного времени», чтобы можно было говорить о «конкретных результатах», передает РИА «Новости».
Антонов заявил, что ожидает диалога с США по стратегической стабильности уже в ближайшие дни. Россия в сфере стратегической стабильности надеется на выработку с США уравнения безопасности по итогам саммита в Женеве, которое позволит Москве и Вашингтону чувствовать себя комфортно.
Кроме того, по его словам, в ближайшие дни возобновится «разговор с американскими коллегами по визовым проблемам». «Проблема нашей собственности, вы помните, она была захвачена. Мы были лишены многих зданий, объектов недвижимости. И мы будем настаивать, и никогда не смиримся с ситуацией, когда мы лишены возможности использовать те или иные объекты российской государственной собственности», – заявил он, подчеркнув, что права на использование этих объектов за Россией, только она «имеет право распоряжаться этой собственностью и решать, что с ней делать».
Он «подчеркнул конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США». Как заявил посол, сейчас «все зависит от политической воли» Вашингтона. «Готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве», – сказал он.
Российский посол сказал, что участники саммита России и США покинули Женеву с надеждой на стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. «Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру», – сказал он, отметив, что «от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всем мире».
Москва надеется на позитивный ответ Вашингтона на свои предложения по кибербезопасности. Как заявил Антонов, пора отходить от общения только через СМИ, получать озабоченности только оттуда.
Напомним, в марте Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.
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Белый дом анонсировал начало диалога по стратегической стабильности с Россией
США и Россия в рамках принятых на саммите в Женеве решений начнут диалог по стратегической стабильности в ближайшие недели, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент США заявил о том, чего хотел достичь в Женеве. Это определение сфер, в которых США и Россия могут работать совместно на основе взаимных интересов. Мы запустили переговоры по стратегической стабильности, часть обсуждений [президентов РФ и США] касалась того, что необходимо продолжить [консультации] <...> Часть из этого будет [обсуждаться] на уровне госсекретаря США. <...> Обсуждения начнутся в ближайшие недели», – цитирует ее ТАСС.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В США спрогнозировали конкуренцию за Арктику между Москвой, Вашингтоном и Пекином
В будущем Арктика станет регионом, где станут соперничать Россия, Китай и США, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
«Мы понимаем важность Арктики, растущую важность Арктики, так как изменение климата приводит к таянию льдов там и тому, что ресурсы [в регионе] становятся доступными. Она станет сферой конкуренции великих держав – между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. И, возможно, еще другими странами», – цитирует Милли ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки зарубежных стран ограничить работу России в Арктике связаны с борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе.
США не увидели конкурентов доллару в мире
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В связи с возможным отказом России и Китая от доллара глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что сейчас нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с долларом.
Он выступил на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса. На вопрос о том, обеспокоена ли ФРС возможным отказом России и Китая от доллара, Пауэлл ответил, что данный вопрос не находится «в сфере компетенции или в поле зрения» его ведомства, передает ТАСС.
Глава ФРС подчеркнул, что «доллар является мировой резервной валютой», другие валюты не могут с ним конкурировать. Пауэлл связывает такое положение доллара с «демократическими институтами» США, американскими «достижениями в деле поддержания низкого уровня инфляции, открытыми рынками капитала и замечательными торговыми отношениями с остальным миром». Пауэлл «не видит, чтобы что-то изменилось в ближайшее время».
Напомним, министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов. В апреле доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Западные СМИ пишут о том, что вот уже несколько лет Москва работает вместе с Пекином над тем, чтобы юань потеснил доллар на международной арене.
Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки
Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС.
Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры».
Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.
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В Госдепе назвали сроки возвращения посла США в Россию
Посол США в России Джон Салливан вернется в Россию на этой неделе, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Он вернется в Москву на этой неделе», – передает его слова РИА «Новости».
Прайс добавил, что Вашингтон приветствует возвращение в США российского посла Анатолия Антонова.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
В России заявили о попытках США вовлечь Индию в новый военный альянс
Соединенные Штаты Америки пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
«В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого «четырехстороннего диалога по безопасности». Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику», – цитирует РИА «Новости» Костюкова.
По его словам, США нацелены на установление контроля над Азиатско-тихоокеанским регионом, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли, и рассматривают его как арену соперничества великих держав.
«В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в «локомотив» мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу «Глобальные тенденции-2040» АТР рассматривается как арена соперничества великих держав», – сказал он.
Ранее осведомленные источники издания Politico сообщили, что Пентагон рассматривает возможность размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы для противодействия Китаю.
Напомним, в январе в администрации Байдена объявили Китай главным вызовом для США. В декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой.
Назван возможный срок начала переговоров России и США по стратегической стабильности
Уже в июле могут начаться переговоры России и США по стратегической стабильности, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN.
«Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце. Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого», – цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.