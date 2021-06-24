Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы

Ситуация с распространением коронавируса обнаружила кризис западноцентричной либеральной системы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

«Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации», – цитирует РИА «Новости» Нарышкина.

Он отметил, что только сильная и суверенная государственная власть способна быстро и эффективно решать проблемы в сложных условиях. Нарышкин также напомнил, что Запад на Генеральной Ассамблее ООН заблокировал резолюцию России об отказе от санкций в условиях пандемии COVID-19.

По словам главы СВР, западное сообщество в какой-то момент устранилось от борьбы с коронавирусом, а в целом пандемия ярко высветила болевые точки в современном миропорядке. Он добавил, что блоковое мышление в очередной раз возобладало над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность над солидарностью с человечеством и общечеловеческими ценностями.

Кроме того, Нарышкин подчеркнул, что коронавируса нанес ущерб мировой экономической системе и спровоцировал внутриполитические кризисы во многих странах.

«С момента нашей последней встречи в 2019 году международная обстановка, к сожалению, не стала более спокойной и предсказуемой. К традиционным вызовам глобальной и региональной безопасности добавились угрозы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказал он.

Вместе с тем глава СВР усомнился, что Запад воспользуется итогами российско-американского саммита в Женеве во благо мира, чтобы попытаться построить более безопасный и справедливый миропорядок.

«Для этого необходимо перестать чертить разделительные линии и начать совместно решать по-настоящему важные глобальные проблемы», – сказал он.

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.