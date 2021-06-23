В Крыму оценили заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова

Заявление о выдворении россиян с территории Крыма является абсурдным, на него не стоит обращать внимание, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Не стоит обращать внимание на столь абсурдные и бестолковые заявления», – сказал РИА «Новости» Черняк.

По его словам, российский Крым развивается и справляется со всеми вызовами, в том числе с наводнением, санкциями или блокадами, Тем временем власти Украины постепенно деградируют и заводят свою страну в тупик, избрав курс на конфронтацию с Россией, добавил Черняк.

«Жалко Украину и всех ее граждан, что у их руководства нет ни одной даже мысли подумать и помочь своим гражданам», – подчеркнул он.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.