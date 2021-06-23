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В Крыму оценили заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова
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Заявление о выдворении россиян с территории Крыма является абсурдным, на него не стоит обращать внимание, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Не стоит обращать внимание на столь абсурдные и бестолковые заявления», – сказал РИА «Новости» Черняк.
По его словам, российский Крым развивается и справляется со всеми вызовами, в том числе с наводнением, санкциями или блокадами, Тем временем власти Украины постепенно деградируют и заводят свою страну в тупик, избрав курс на конфронтацию с Россией, добавил Черняк.
«Жалко Украину и всех ее граждан, что у их руководства нет ни одной даже мысли подумать и помочь своим гражданам», – подчеркнул он.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю
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Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы.
Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News.
В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России.
При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия.
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Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация.
Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма
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Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал.
«В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму
Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму.
Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать.
«Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко.
Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии
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Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы.
«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения
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США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол.
Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС.
Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены.
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
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Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским пригласила его в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе, сообщил офис украинского лидера.
«Федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе», – говорится на сайте офиса президента Украины.
Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите переговорной площадки «Крымская платформа» и мероприятиях по случаю 30-летия независимости страны.
Также собеседники поговорили на тему начала Великой Отечественной. Они «отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма» на территории Украины.
Позднее украинский лидер в своем Twitter поблагодарил Меркель за приглашение. «Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», – написал он.
Ранее Зеленский заявлял, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море
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Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США.
По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС.
Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
Гордон пригрозил россиянам выдворением после «возвращения» Крыма
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.
Телеведущий заявил, что ему «очень жаль» крымчан из-за случившегося в регионе наводнения. «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», – утверждает он.
По его словам, Украина «это все заберет назад», передает РИА «Новости».
При этом Гордон пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на полуострове, тем, что у них «все потом заберут», так как это якобы «шатко» и «незаконно».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Захарова удивилась объединению Украины и Южного Судана для грантов Госдепа США
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве с большим интересом изучили проектный грант Госдепартамента США на повышение компетенции специалистов в области права на Украине и в Южном Судане.
В соответствии с документом, американские дипломаты готовы выделить 2,5 млн долларов на деятельность по «обеспечению критической основы для привлечения виновных к уголовной ответственности» на Украине, передает ТАСС.
«Целью гранта является «повышение компетенции юристов, судей, следователей и других специалистов в области международного гуманитарного и международного уголовного права, а также, где это применимо, рост производительности национальных судов в целях расследования и преследования по закону военных преступлений, преступлений против человечности и других серьезных нарушений международного права. «Без гранта бесплатно могу помочь потенциальным претендентам и подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия», – написала она в своем Telegram-канале.
«Во-первых, хочется верить, что хотя бы часть из 2,5 млн долларов пойдет на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать. Кстати, общественные организации, которые занимаются расследованием трагедии и отстаиванием прав ее жертв, могут попытаться получить американское финансирование», – добавила Захарова.
По ее словам, во-вторых, было бы правильно, если грантополучатели в работе над освоением средств обратят внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны официального Киева: от обстрелов до гуманитарной блокады.
«В-третьих, неплохо бы было изучить практику реализации свободы слова на Украине. Это, напомню, по мнению Киева, когда учиться и говорить по-русски нельзя, а открыто выкрикивать призывающие к геноциду лозунги - можно. Когда можно закрывать телевизионные каналы и убивать журналистов, а пускать российских корреспондентов для профессиональной работы нельзя», – продолжила дипломат.
«В-четвертых, очень хочется надеяться, что грантополучатель сможет повысить компетенцию в области международного права и у самих киевских властей. Особенно в части, касающейся обязательности исполнения резолюций СБ ООН. Если бы Киев исполнил Минские договоренности, прошедшие через Совбез ООН, наверное, и грант бы тратить не пришлось», – заключила Захарова.
Ранее Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Главу СНБО Украины высмеяли за неграмотность из-за карты Черного моря
Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров высмеял секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, похваставшегося подаренным ему экземпляром первой британской карты Черного моря.
Ранее Данилов заявил, что получил на приеме в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender «уникальный подарок» – «принт первой в мире британской карты Черного моря». По словам главы СНБО, «эта карта еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «русским озером», передает РИА «Новости».
«Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы он не выглядел безграмотным с дешевыми фейками. Представленный принт является голландской картой 1630-1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники», – написал Азаров в Facebook.
Политик добавил, что это легко понять, «прочитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды».
По логике Данилова, отметил Азаров, море является не только не российским, но и не украинским. Его в таком случае надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье, заключил политик.
Роспотребнадзор опроверг сообщения о холерных вибрионах в воде около Ялты
Сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«В социальных сетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы. Нет, на сегодняшний день это не так. Управлением с первого дня увеличена кратность отбора проб морской воды, количество отобранных проб составляет 38. Но я хочу отметить, что пробы на микробиологические показатели воды морской нестандартные, поэтому купаться в морской воде нельзя», – цитирует Пеньковскую ТАСС.
При этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в воде «на эту минуту никакой заразы, никаких палочек нет».
Ранее Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
Напомним, количество пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 54 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Глава Ялты назвала причину тяжелых последствий наводнения
К тяжелым последствиям наводнения в Ялте могла привести хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек, заявила глава администрации города Янина Павленко.
«Очевидно, что та хаотичная застройка вдоль русла рек, которая велась последние десятилетия с незаконным выделением земельных участков, и привела к таким последствиям. Но тем не менее это сложившаяся застройка города. И наша задача – упредить эту ситуацию на будущее, и при этом позаботиться о всех людях, которые проживают на этой территории», – сказала Павленко РИА «Новости».
По ее словам, из нескольких гостиниц, которые оказались в эпицентре наводнения возле моря в Ялте, пришлось эвакуировать туристов.
«Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели «Ореанда» и «Бристоль», которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из «Бристоля» пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося», – рассказала Павленко.
Также она уточнила, что сотрудники МЧС и департамент социальной политики оказывают людям и психологическую помощь. Павленко отметила, что прошедшее наводнение уже снизило турпоток. «В той же гостинице «Ореанда» – 30% отказались от брони. Стихия немного напугала россиян», – сказала она.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 49 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Грузия заявила о восстановлении нормальных отношений с Украиной
Киев и Тбилиси возвращаются к нормальным отношениям после их осложнения в прошлом году, заявила находящаяся с визитом на Украине президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Считаю, что президенты двух стран должны аккуратно относиться к нашим отношениям. Наши отношения возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах – на вековой дружбе между народами и постоянной и плодотворной поддержке суверенитета и территориальной целостности наших стран», – отметила она, передает ТАСС.
Напомним, пребывание в Киеве и активная деятельность экс-президента Грузии, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, неоднократно вызывало недовольство в Тбилиси. Однако 9 апреля 2021 года президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием к народу, призвала срочно вернуть посла в Киев «в знак солидарности» с Украиной.
В Крыму сочли провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море
Нарушение британским эсминцем Defender российской госграницы в Черном море у берегов Крыма является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, заявил первый вице-спикер госсовета республики Ефим Фикс.
«Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации», – цитирует ТАСС Фикса.
По его словам, Россия обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Черном море, и «никому не позволено ее нарушать»,
В среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны.
В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Выросло число пострадавших в Ялте после потопа
Количество пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 54 человек, сообщила руководитель администрации города Янина Павленко.
«За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет», – цитирует Павленко РИА «Новости».
Она добавила, что без вести пропавшей числится одна женщина, ее поиски продолжаются.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 49 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.