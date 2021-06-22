Выборы-2021: Вассерман идет на выборы без справороссов, «Коммунисты России» бросили вызов «ЕР» Эксперт: В предвыборной пятерке единороссов персонифицированы приоритеты страны 22 июня 2021, 10:22 Текст: Андрей Самохин

Федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена завкафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина. Политолог убеждена, что появление таких сильных фигур во главе федерального списка добавят «Единой России» сторонников на выборах в парламент. «Подлинный авторитет достигается не за месяц, а за годы. За плечами Шойгу – 30 лет работы в правительстве, из них без малого 10 лет – на посту министра обороны, а до этого он фактически с нуля создал Службу спасения в России, которое затем превратилось в МЧС. А Лавров – это символ синтеза интеллекта и патриотизма», – подчеркивает политолог. По мнению собеседницы, другим партиям будет теперь сложно соперничать с ЕР. «Лавров и Шойгу с одной стороны и медийные персоны из списков других партий, вроде актера Стивена Сигала, – несоизмеримые величины», – отметила Гаман-Голутвина. «Что касается других участников первой пятерки, то детский омбудсмен Анна Кузнецова олицетворяет собой еще один приоритет государства – защиту детства, семейные ценности. Она фигура во многом символическая: сама мать семерых детей и по сути она уполномоченный по защите и материнства, и детства. Это показывает, что данное направление входит в число наиболее значимых в нашей стране», – сказала собеседница. Врач Денис Проценко тоже символизирует защиту здоровья россиян, героизм врачей в противостоянии пандемии, добавляет Гаман-Голутвина. «Известно, что 52-я больница и больница «Коммунарка» находятся на передовом крае борьбы с ковидом, именно там аккумулирован передовой опыт лечения коронавирусной инфекции. Наконец, пятый участник избирательного авангарда ЕР – это сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, которая персонифицирует приоритет образования и, опять же, детства, поскольку детский федеральный центр «Сириус», который она курирует, способствует развитию талантливых детей», – отметила эксперт. «Система приоритетов России», представленная федеральной пятеркой, такова, считает политолог: «Защита от внешних угроз, защита семейных ценностей, защита детей и взрослых в их праве, прежде всего, на качественное образование и качественную медицинскую помощь». Напомним, на съезде «Единой России» в субботу делегаты утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам. В общефедеральную часть списка по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Выбор новых лиц в «пятерку» лидеров списка «Единой России» обусловлен их авторитетом, ротацией и не означает низкую оценку президентом работы руководителей партии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой», – заявил ранее газете ВЗГЛЯД политконсультант Алексей Куртов, комментируя списки кандидатов от «Единой России».

Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой 19 июня 2021, 15:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. «Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента. «Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. Эксперт объяснил принцип формирования федерального списка «Единой России» 20 июня 2021, 14:05 Текст: Олег Исайченко

«Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой», – заявил газете ВЗГЛЯД политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму. «Я вспоминаю, с чего начиналась партия «Единство» (в декабре 2001 года реорганизована в «Единую Россию» – прим. ВЗГЛЯД). Тогда жителям страны была предложена конструкция партии, в которой первые лица олицетворяли собой силу, мужество, защиту и заботу. Речь идет о Сергее Шойгу, генерале Александре Гурове и Александре Карелине – самом сильном человеке того времени. Это были символические, эмоциональные фигуры. Мне кажется, сейчас партия пошла примерно по этому же пути», – отмечает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой, – указал собеседник. – Такая пятерка олицетворяет чаяния людей». Это же касается и региональных списков «Единой России». «Партия начала работать с главами территорий. Самые заметные, на мой взгляд, это мэр столицы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Если брать Татарстан, то там очень здорово налажена работа по схеме «партия – управление республикой – избиратели». Эта «троица» работает постоянно, в ней нет разрывов. Кому как ни Минниханову возглавлять список?» – риторически добавил Куртов. Что касается Москвы, «то именно с Собяниным связаны самые большие надежды по преодолению кризиса и пандемии». «Поэтому партия правильно ставит во главе региональных списков людей, вызывающих безусловное уважение», – подчеркивает эксперт. «Кроме того, Москва – это город с традиционно высокими политическими требованиями к партиям. «Единая Россия» не блещет сверхвысокими показателями, потому что требовательность и понимание политических процессов в столице самые высокие. На мой взгляд, сейчас важно, чтобы ЕР вместе с управленцами довела до избирателей информацию о том, что партия взяла контроль над бюрократией. И в случае успешной кампании, большая часть списка партии окажется проходной», – заключил Куртов. В свою очередь президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов счел федеральный список кандидатов от «Единой России» выверенным. «Это позволяет «Единой России» сконцентрироваться на тех направлениях, которые партия считает выигрышными (защита, внешняя политика, врачи, образование, дети). По ним у провластно настроенных избирателей имеется консенсус», – приводятся его слова на сайте «Единой России». В целом, по словам Виноградова, съезд оказался достаточно заметным событием, итоги которого будут хорошо обсуждаться в позитивном или нейтральном ключе. «Для «Единой России» символически и политически значимо участие Владимира Путина, который, по сути, взял на нем на себя и содержательное лидерство, и подготовку проекта федерального списка», – заключил он. Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Также в субботу ЕР утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы 19 июня 2021, 17:09 Текст: Алексей Дегтярев

В общефедеральную часть списка ЕР на выборы в Госдуму в сентябре вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Список зачитал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на съезде «Единой России» в субботу, передает ТАСС. Также участники съезда утвердили проект предвыборной программы партии на выборы, документ планируется представить во второй половине августа на втором этапе съезда, сообщает РИА «Новости». Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал предвыборную программу партии «народной», по его словам, регионы смогли направить свои предложения по ее формированию. Турчак отметил, что предложения отбирались не только от регионов, но также из муниципалитетов, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя». Напомним, в субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». Кузнецова предложила выплачивать «декретные» для бабушек и дедушек 19 июня 2021, 17:22 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, выступая на съезде «Единой России», предложила предусмотреть «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми, а годы, которые родители тратят на воспитание детей, включать в трудовой стаж. «Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России – помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову. По ее словам, размер материнского капитала должен расти, формы поддержки нужно расширять. «Очень важно уважительно относиться к труду родителей, например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей», – отметила она. Ранее президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил детского омбудсмена Анну Кузнецову, а также главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Утверждены списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму 19 июня 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

На съезде «Единой России» утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, их утвердили после тайного голосования. В общефедеральную часть списка по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС. Список разделили на 57 региональных групп. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Политолог увязал избирательный список с политическими задачами «Единой России» 20 июня 2021, 19:42 Участники списка «Единой России» на выборы в Госдуму отобраны не по политическому рангу и не по «классическому номенклатурному принципу», а в соответствии с основными задачами публичной кампании и их дифференциацией по направлениям, заявил генеральный директор Агентства региональных исследований, доктор политических наук Ростислав Туровский. Туровский отметил, что список ЕР сбалансирован с помощью присутствующих в нем очень опытных фигур, долгие годы отвечающих за ключевые направления государственной политики и пользующихся реальным авторитетом в обществе. Такими примерами являются Сергей Шойгу и Сергей Лавров, указал эксперт. «С другой стороны, произошло масштабное обновление списка не просто на количественном уровне, а путем включения в него людей, которые не всегда могут быть названы политиками, но которые завоевали свой авторитет в общественной деятельности и в социальной сфере. Это видно уже по первой пятерке, где представлены Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова – известные фигуры, занимающиеся вопросами столь важного сегодня здравоохранения, а также образования, политики в сфере материнства и детства. Но и в целом в списке много людей, занимающихся теми же социальными вопросами в регионах, а также общественников и представителей волонтерского движения. Учтен и гендерный принцип, к которому избиратели в последние годы стали более чувствительными», – приводит слова Туровского сайт ЕР. Участников отобрали не политическому рангу и не при помощи «классического номенклатурного принципа», а в соответствии с основными задачами публичной кампании и их дифференциацией по разным направлениям. «Это было сделано при формировании первой пятерки, это же произошло и в процессе отбора кандидатов на предварительное голосование. Такой подход позволяет партии отвечать на непростые вызовы и рассчитывать на успешную организацию публичной кампании. В свою очередь и от лидеров списка, и от всего пула кандидатов «Единой России», активно вовлеченных в публичную кампанию, требуется не просто «эффект присутствия», которого будет недостаточно», – указал политолог. Партийные спикеры теперь берут на себя немало ответственности, их позиция и их действия в своей сфере ответственности теперь будут привлекать «повышенное и не всегда доброжелательное внимание широкой публики», в том числе внимание от оппонентов. «Следовательно, сбалансированный и продуманный список должен быть конвертирован в аналогичным образом продуманную и взвешенную публичную кампанию, которая еще предстоит», – заключил эксперт. Ранее политконсультант Алексей Куртов, комментируя газете ВЗГЛЯД утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой продиктовано тем, что люди желают «заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре». Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Также в субботу ЕР утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Эксперт: «Единая Россия» находится в отличной форме и пережила настоящее обновление 19 июня 2021, 17:43

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

В первую пятерку «Единой России» вошли люди из совершенно разных сфер, поэтому список оказался мощным и сбалансированным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Она считает, что партия проведет активную избирательную кампанию и получит весомый результат на предстоящих выборах. Первая пятерка была озвучена Владимиром Путиным на проходящем предвыборном съезде «Единой России». «Первая пятерка «Единой России» очень мощная. В ней оказались люди из совершенно разных сфер», – считает политолог Анна Федорова. Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, отметила эксперт, символизирует стремление партии к инновациям, а уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова прекрасно владеет социальной проблематикой. «Возглавляющий больницу в Коммунарке Денис Проценко – символ борьбы с коронавирусом. И понятно, что политические тяжеловесы – министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров – создают в целом мощную и сбалансированную первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму», – уверена Федорова. По ее словам, появление первой пятерки в таком составе стало серьезным достижением для партии и соответствует лидирующей роли «Единой России» в избирательном процессе. Кроме того, по итогам завершившихся недавно праймериз можно сделать вывод о том, что в целом партия прошла процесс обновления. «Настоящее обновление – это не только появление пятерки лидеров, это изменения в избирательных списках. По итогам праймериз в партию пришло много новых людей. Более того, не будут баллотироваться порядка 30% действующих депутатов, то есть можно говорить о серьезном обновлении. Партия совершила немало кадровых перестановок», – подчеркивает политолог. Что касается прогноза на предстоящие выборы, которые были назначены на 19 сентября, то «Единая Россия» «наберет за 40%». «Партия находится в хорошей форме. Если текущие опросы дают ей около 35%, то во время избирательной кампании рейтинг подрастет естественным образом и можно ожидать 40-45%», – уверена эксперт. Федорова отметила также прозвучавшее на съезде выступление президента. «Владимир Путин – основатель «Единой России» и ее неформальный лидер. ЕР всегда ориентируется на него и называет себя партией президента. Послание главы государства Федеральному Собранию лежит в основе программы партии. То есть «Единая Россия» связана с президентом очень тесно и озвученные Владимиром Путиным инициативы – неплохой импульс для партии», – подытожила Федорова. В субботу президент Владимир Путин предложил на съезде «Единой России» пятерку федерального списка ЕР. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – сказал Путин. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – уверен президент. В свою очередь председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». Шойгу пообещал оправдать доверие в случае включения в пятерку лидеров списка ЕР 19 июня 2021, 16:18 Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». «Начать хочу со слов благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне, наш президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что это серьезная и ответственная задача, Шойгу пообещал сделать все, чтобы оправдать оказанное доверие в случае включения в партийный список. В субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «Список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – отметил Путин. Путин: Надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем 19 июня 2021, 15:47 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем, отметив, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше личных интересов. «Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать, что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации. Кроме того, в соответствии с мнением людей расставлять приоритеты в своей работе, программа партии–лидера должна быть по-настоящему народной, добавил он. В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия полностью готова к упорной борьбе на выборах и ставит цель одержать уверенную и честную победу. «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует ТАСС Медведева. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Эксперт назвал преимущества федерального списка кандидатов ЕР 20 июня 2021, 12:31 Текст: Елизавета Булкина

Федеральный список кандидатов «Единой России» достаточно выверен: никто из предложенных людей не имеет высокого антирейтинга и отторжения со стороны потенциальных сторонников партии, заявил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это позволяет «Единой России» сконцентрироваться на тех направлениях, которые партия считает выигрышными (защита, внешняя политика, врачи, образование, дети). По ним у провластно настроенных избирателей имеется консенсус», – приводятся его слова на сайте «Единой России». Виноградов назвал участие губернаторов в региональных списках ожидаемым, как и их состав. «При условии наличия глав регионов от оппозиционных партий деление губернаторов на членов «Единой России» и беспартийных утратило былую актуальность, а приход [губернатора Пермского края] Дмитрия Махонина и [главы Иркутской области] Игоря Кобзева в списки прогнозировался в регионах», – сказал политолог. В целом, по словам Виноградова, съезд оказался достаточно заметным событием, итоги которого будут хорошо обсуждаться в позитивном или нейтральном ключе. «Для «Единой России» символически и политически значимо участие Владимира Путина, который по сути взял на нем на себя и содержательное лидерство, и подготовку проекта федерального списка», – заключил он. Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками Съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. В свою очередь глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЕР Василий Пискарев, отметил, что из федерального списка партии следует вывод, «какие магистральные, фундаментальные направления будут являться теми путями, по которым нам предстоит идти вперед в ближайшее время». По словам Пискарева, главы Минобороны и МИД России в этом списке символизируют защиту государства от иностранного вмешательства, сохранение ее суверенитета и целостности, передает РИА «Новости». «Дальше идет тоже очень важное направление –не случайно были названы и фамилии уполномоченного по правам ребенка Кузнецовой Анны Юрьевны, и Дениса Проценко, главного врача известной больницы, которая занимается как раз лечением граждан, – врач и детский омбудсмен. Это защита детей, защита здоровья наших граждан. Не случайно было сказано, что семья, дети – это одно из самых главных направлений, приоритетов и в нашей дальнейшей работе», – подчеркнул глава думского комитета. Он добавил, что речь идет о «перспективах, будущем нашей страны». «Елена Шмелева – один из ярких политических деятелей, которые как раз занимаются вопросами формирования будущего, она курирует вопросы одаренных детей, а это тоже наше будущее. Поэтому здесь три ярких фундаментальных направления вместе объединены, и над этим и будем дальше работать», – заключил парламентарий. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления 19 июня 2021, 14:20 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления. «За эти годы она (партия «Единая Россия») успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», – сказал Путин на съезде, передает РИА «Новости». Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой. Глава государства подчеркнул, что работа членов ЕР «не состоит из праздников», они взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач; тем не менее, партия выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, «показала способность к обновлению и постоянному развитию». Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР 19 июня 2021, 14:41 Текст: Наталья Ануфриева

Одним из важнейших приоритетов для партии «Единая Россия» является поддержка семей с детьми, заявил президент Владимир Путин на юбилейном предвыборном съезде ЕР. «Один из важнейших приоритетов – и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет – это поддержка семей с детьми», – сказал Путин, выступая на пленарном заседании XX съезда «Единой России», передает РИА «Новости». Путин отметил, что здесь последовательно выстраивается целая линейка адресных мер. Он также призвал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – констатировал он. Глава государства считает, что для того, чтобы переломить негативные тенденции, властям нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». «Благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России», – подчеркнул Путин. Ранее Владимир Путин заявил на съезде ЕР, что партия успешно прошла этап становления. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Выборы-2021: «Единая Россия» назвала первую пятерку, а коммунисты и справороссы устроили пиар на вакцинации 21 июня 2021, 08:54 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» определилась с первой пятеркой федерального списка на выборах в Госдуму. Схожая работа ведется и в партии «Яблоко», но пока только на столичном уровне. В то же время «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» отличились неоднозначными призывами и инициативами относительно вакцинации населения от коронавируса. «Единая Россия» выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. По предложению президента Владимира Путина, в общефедеральную часть списка вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. При этом список разделили на 47 региональных групп. Региональный совет столичного отделения партии «Яблоко» предложил руководству партии своих кандидатов в депутаты по 15 одномандатным округам Москвы. Среди рекомендованных кандидатов 11 членов партии и 12 беспартийных. Наиболее известные из них – основатель партии Григорий Явлинский, бывший член ЦИК Елена Дубровина, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович и депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. Итоговый список кандидатов будет выдвинут на съезде, который состоится в Москве 3-4 июля. В то же время лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал решение властей отдельных регионов ввести обязательную вакцинацию для некоторых групп населения и призвал чиновников «прекратить раскалывать общество под видом борьбы с пандемией». Кроме того, инициативу создать «безковидные рестораны» в столице он назвал «ковидным апартеидом». К данной проблематике подключились и «Коммунисты России», предложив провести всероссийский опрос касательно обязательной вакцинации. «Пусть граждане выскажутся, как они считают», – подчеркнул Максим Сурайкин, добавив, что такой опрос можно провести в сентябре во время единого дня голосования. «Я вспоминаю, с чего начиналась партия «Единство» (в декабре 2001 года реорганизована в «Единую Россию» – прим. ВЗГЛЯД). Тогда жителям страны была предложена конструкция партии, в которой первые лица олицетворяли собой силу, мужество, защиту и заботу. Речь идет о Сергее Шойгу, генерале Александре Гурове и Александре Карелине – самом сильном человеке того времени. Это были символические, эмоциональные фигуры. Мне кажется, сейчас партия пошла примерно по этому же пути», – отмечает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой, – указал собеседник. – Такая пятерка олицетворяет чаяния людей». Это же можно сказать и о региональных списках «Единой России». «Партия начала работать с главами территорий. Самые заметные, на мой взгляд, это мэр столицы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Если брать Татарстан, то там очень здорово налажена работа по схеме «партия – управление республикой – избиратели». Эта «троица» работает постоянно, в ней нет разрывов. Кому как ни Минниханову возглавлять список?» – риторически добавил Куртов. Что касается Москвы, «то именно с Собяниным связаны самые большие надежды по преодолению кризиса и пандемии». «Поэтому партия правильно ставит во главе региональных списков людей, вызывающих безусловное уважение», – подчеркивает эксперт. «Кроме того, Москва – это город с традиционно высокими политическими требованиями к партиям. «Единая Россия» не блещет сверхвысокими показателями, потому что требовательность и понимание политических процессов в столице самые высокие. На мой взгляд, сейчас важно, чтобы ЕР вместе с управленцами довела до избирателей информацию о том, что партия взяла контроль над бюрократией. И в случае успешной кампании, большая часть списка партии окажется проходной», – заключил Куртов. При этом решение московского отделения партии «Яблока» по кандидатам в Госдуму выглядит неоднозначным, считают эксперты. «Выдвижение Шлосберга по округу в Ховрино свидетельствует об отсутствии каких-либо перспектив для политика в Пскове. Мы понимаем, что в своем регионе он не пользуется популярностью. И поскольку наибольшее количество потенциальных избирателей партии «Яблоко» живет именно в столице, то это логичное решение перевести его в Москву. Я не исключаю, что он может набрать какой-то процент голосов», – предположил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. По словам Григорьева, партия «Яблоко» для многих до сих пор ассоциируется с ее создателем Григорием Явлинским. «Это наиболее известный политик партии. Его популярность намного выше, чем, например, Николая Рыбакова, нынешнего лидера партии. Поэтому, на мой взгляд, выдвижение Явлинского – вполне правильный политтехнологический прием», – указал он. «Но для электората не совсем понятно, что этот человек сделал, что он предлагал. У меня, как и у многих, Явлинский ассоциируется с программой «500 дней», которую он выдвигал во времена Горбачева. Тогда он утверждал, что за это время Россия может совершить переход к капитализму и обеспечить определенный уровень благосостояния жителей, – напомнил собеседник. – С экономической и политической точки зрения это была абсолютно инфантильная, бессодержательная программа, но благодаря этой идее он и запомнился. Для небольшого количества сторонников партии – это наиболее известный человек, поэтому, на мой взгляд, выдвигая Явлинского, партия делает все правильно». На этом фоне заявления различных партий о правильности или неправильности принимаемых властями мер для борьбы с распространением коронавируса выглядят как пиар, считает Григорьев. «Я вижу определенный смысл в инициативе «Коммунистов России», и для их электората подобные заявления могут подействовать хорошо. Однако проблема в том, что другими электоральными группами подобные инициативы могут быть восприняты резко негативно. Но сейчас все партии будут активно использовать тему коронавируса и вакцинации для собственного пиара, выступая с разными инициативами. Иногда полезными, иногда бессмысленными», – заключил политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин посоветовал «Единой России» не «бронзоветь» 19 июня 2021, 15:04 Текст: Алексей Дегтярев

«Единой России» нельзя прерывать свое развитие и «бронзоветь», так как это приведет к проигрышу, заявил президент Владимир Путин на съезде партии. «Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить – нужно это помнить и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, к находящейся у власти партии постоянно «липнут» и пытаются прислониться «всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей». «Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало», – указал глава государства. Также на съезде президент отмечал, что одним из важнейших приоритетов для «Единой России» является поддержка семей с детьми.