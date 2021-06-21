В ОП заявили о подготовке инфраструктуры для вмешательства в выборы Путин назвал главную задачу парламента Кремль объяснил выбор новых лиц в «пятерку» лидеров списка «Единой России» 21 июня 2021, 13:27 Текст: Алина Назарова

Выбор новых лиц в «пятерку» лидеров списка «Единой России» обусловлен их авторитетом, ротацией и не означает низкую оценку президентом работы руководителей партии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Выбор обусловлен авторитетом тех, кто был предложен и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью в определенной такой в этом плане ротации новых лиц. И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых лиц. Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько, мы понимаем, это получает поддержку», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил вопрос, чем был обусловлен выбор лиц, возглавляющих федеральные списки партии, и означает ли то, что не прозвучал ряд имён, недоверие президента, в частности, к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, лидеру ЕР Дмитрию Медведеву, мэру Москвы Сергею Собянину. На съезде партии «Единая Россия» в субботу был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Эксперт: Главное ожидание от съезда «Единой России» – итоговый список кандидатов на выборы в Госдуму 19 июня 2021, 11:45 «Единая Россия» мобилизовалась и модернизируется после сделанных осенью 2020 года заявлений о необходимости широкого обновления. На съезде партии будет четко и конкретно заявлено, как и с чем «Единая Россия» входит в этот избирательный сезон, что предложат людям кандидаты. Такое мнение в преддверии съезда высказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. «Единая Россия», в отличие от других политических сил, просто занималась помощью людям, а не работала как пиар-агентство. Партия помогала людям по всей стране. И я думаю, что добровольческий опыт будет учтен в программе всех кандидатов», – сказал эксперт. Он также рассчитывает, что «Единая Россия» в ходе съезда четко обозначит, как будет вести предстоящую избирательную кампанию. «Хотелось бы понять, если об этом будет сказано, кого партия видит своими соперниками, какие цели ставятся в рамках кампании, как партия будет проводить агитацию с учетом требований безопасности, сколько кандидатов прошли вакцинацию, сколько еще сделают себе прививки. Ну и как партия будет осуществлять наблюдение на избирательных участках с учетом решения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, сколько дней будет длиться голосование», – отметил политолог. Александр Асафов подчеркнул, что «Единая Россия» показывает в этом электоральном сезоне наиболее продуманное и сознательное отношение ко всем его обстоятельствам. «Это, прежде всего, касается предварительного голосования – мероприятия, не имеющего аналогов в других партиях. И хотелось бы, чтобы они тоже были более открыты для избирателей, а не занимались за закрытыми дверями назначением кандидатов», – заключил эксперт. Напомним, съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявляют при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия – им будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут соблюдаться нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений. К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня. Его участники утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной Программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Путин примет участие в мероприятии лично. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать от будущей Госдумы. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. ЦИК представил логотип и слоган выборов в Госдуму 18 июня 2021, 15:50

Фото: facebook.com/CIKRussia

Текст: Алина Назарова

Центризбирком России на заседании в пятницу представил логотип и слоган избирательной кампании по ближайшим выборам депутатов Госдумы. Логотип на белом фоне, с левой стороны цветами российского триколора оформлено название – «Выборы депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года». С правой стороны синим цветом выделен слоган кампании – «Выбираем вместе», передает ТАСС. ЦИК представил логотип и слоган выборов депутатов Госдумы. Слоган кампании — "Выбираем вместе":https://t.co/iDdj1XDHFA pic.twitter.com/5ksKtVtpp7 — ТАСС (@tass_agency) June 18, 2021 В проекте календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов также уточняется, что избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госдуму изготовят не позднее 8 сентября. Кроме того, ЦИК установит общие результаты выборов не позднее 4 октября, передает РИА «Новости». Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий, их список утвердил ЦИК. В него вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», Партия роста, Российская экологическая партия «Зеленые», «Российская партия свободы и справедливости», политическая партия «Гражданская платформа». Глава ЦИК Элла Памфилова также уточнила, что все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00. «17, 18 сентября аналогично времени голосования в традиционный день голосования – в воскресенье, 19 сентября – не разводим по времени. Это полноценное, в течение всего дня, как у нас принято, с 8.00 до 20.00. Все три дня голосование будет проходить в этом режиме», – сказала она. В Совфеде заявили о попытках дискредитировать выборы в Госдуму 18 июня 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров предоставил главе комиссии Андрею Климову промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские парламентские выборы 2021 года. В частности, по словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки организовать дискредитацию выборов в Госдуму. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, НАТО и Украины еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной и координируется госдепартаментом США. Как указали в комиссии, «при реализации деструктивных антироссийских планов, имеющих характер прямого вмешательства в суверенные дела России, предполагается активно использовать прямых ставленников Запада и их пособников как за рубежом, так и внутри России». В частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых не получить статус кандидата, а получить отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде. Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений в период голосования, уточнили в комиссии. «Уже сегодня есть все основания полагать, что в ближайшее время с использованием русскоязычных лиц за рубежом будут проводиться имитации протестных акций антироссийской направленности для их последующего использования прозападными СМИ, социальными сетями и соответствующими НКО в целях дискредитации избирательной системы России. Наконец, эти и подобные им действия будут получать скоординированную помощь и поддержку со стороны политических деятелей, дипломатов, недобросовестных иностранных наблюдателей и разнообразных экспертов для обоснования заранее сделанного вывода о «непризнании результатов российских выборов» в Государственную думу восьмого созыва. Как это может быть сделано внешними силами, мы недавно наблюдали на примере соседней Белоруссии», – указывается в отчете. «При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года. Понимая невозможность реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов», – отмечается в документе. Между тем, в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Поэтому очевидно, что основные усилия внешние оппоненты будут сосредотачивать на дискредитации самих выборных процедур и опровержении результатов волеизъявления граждан, создания вокруг парламентских выборов и их итогов обстановки недоверия. «Комиссия сделает все возможное для дальнейшего выявления и разоблачения подобных противоправных попыток. Мы рассчитываем, что собранная нашей мониторинговой группой информация будет использована Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой России», – заключили в Совфеде. Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы 19 июня 2021, 17:09 Текст: Алексей Дегтярев

В общефедеральную часть списка ЕР на выборы в Госдуму в сентябре вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Список зачитал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на съезде «Единой России» в субботу, передает ТАСС. Также участники съезда утвердили проект предвыборной программы партии на выборы, документ планируется представить во второй половине августа на втором этапе съезда, сообщает РИА «Новости». Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал предвыборную программу партии «народной», по его словам, регионы смогли направить свои предложения по ее формированию. Турчак отметил, что предложения отбирались не только от регионов, но также из муниципалитетов, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя». Напомним, в субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». Эксперты спрогнозировали результаты выборов в Госдуму по партийным спискам 18 июня 2021, 21:13 Текст: Ксения Панькова

На основании данных соцопросов, аналитики подсчитали, как могут быть распределены мандаты в будущей Госдуме при голосовании по партийным спискам. Согласно данным последнего опроса Фонда «Общественное мнение», предпочтения граждан распределяются следующим образом: «Единая Россия» – 32%, КПРФ – 11%, ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия – За правду» – 7%, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Стоит учитывать, что речь идет об общем рейтинге партий. То есть без учета тех, кто не пойдет голосовать или испортит бюллетень, сейчас это порядка 16%», – считает кандидат исторических наук Олег Иванников. Доля симпатий к партиям среди тех, кто собирается прийти на выборы выборах и проголосовать за одну из них, будет несколько иной: так, для «Единой России» она составит 45,7%, для КПРФ – 15,7%, для ЛДПР – 14,3%, для «Справедливой России – За правду» – 10%. «Это означает, что если текущий расклад в предпочтениях людей сохранится до конца кампании, при реальном распределении мандатов с учетом голосов, отданных за партии, не прошедших барьер, эти доли будут ещё выше для «Единой России» – 53,3%, для КПРФ – 18,2%, для ЛДПР – 16,9%, и для «Справедливой России» – 11,6%», – отмечает Иванников. По подсчетам аналитиков из Центра политической конъюнктуры, при таком раскладе из 225 мандатов, распределяемых по партийным спискам, 120 мест достаются «Единой России», 41 – КПРФ, ЛДПР займет 38 кресел в парламенте, «Справедливая Россия – За правду» – 26. Публицист Ильман Альпулатов убежден, что такая ситуация сподвигнет партии обратить больше внимания на работу в одномандатных округах. «По-настоящему острая борьба развернется между партиями не на уровне списков, а на уровне одномандатных округов», – заявил он. При этом политолог Виталий Гаскин не сомневается, что большинство в одномандатных округах так или иначе сохранится за «Единой Россией». Он напоминает, что у партий остается совсем немного времени, чтобы определиться с кандидатами-одномандатниками – предвыборные съезды должны пройти в течение 25 дней с момента подписания указа о назначении выборов. Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский прогнозирует, что кампания будет высококонкурентной и считает, что основная интрига развернется между парламентскими партиями за формирование второй по численности думской фракции. «Сейчас мы наблюдаем достаточно небольшой разрыв между КПРФ и ЛДПР, так что гонка за второе место может быть весьма интересной. Кроме того, сюрпризы может преподнести и «Справедливая Россия» – потенциал, который она получила благодаря объединению с партиями «За правду» и «Патриоты России», пока не был раскрыт», – считает он. Правозащитник Михаил Трусов допустил, что активную кампанию будет вести «Яблоко». Сейчас ее рейтинг составляет 2%. Возможность расширения состава парламентских партий допускает директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, побороться за преодоления барьера могут «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, хотя пока их шансы и выглядят призрачно. «Вполне возможно, именно неизменность политического поля даст возможность одной из малых партий в ходе кампании набрать значительное количество очков и даже преодолеть барьер», – говорит он. В этом случае новая партия получит 13 мест, скорее всего забрав 5 мандатов у партии – лидера, и по 2-3 мандата у остальных. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Известные врачи поддержали выдвижение Дениса Проценко в Госдуму 19 июня 2021, 21:50 Представители системы здравоохранения поддержали выдвижение в пятерке лидеров федерального списка «Единой России» на выборы в Госдуму главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль отметил: «Денис Николаевич Проценко – один из лучших профессионалов врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии. Он выбрал «Единую Россию». Это его право, которое нужно уважать. Проблем в здравоохранении много и их нужно решать». В свою очередь руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подчеркнул: «Для меня, как человека, который со студенческой скамьи почти 15 лет проработал в здравоохранении, очень важно, чтобы люди самой гуманной профессии на земле, о бесценности ремесла которых мы все как-то позабыли и по-настоящему поняли, что без них мы просто не сможем выжить, лишь в страшных условиях пандемии, приходили в политику и делали ее более социальной и человекоориентированной. Обозначенное президентом предложение очень знаковое, это дань уважения и искреннего признания со стороны нашего лидера героизма и профессионального подвига не только лично Дениса Николаевича, но и в его лице всех медиков, что еще более символично в канун профессионального праздника медицинских работников нашей страны», – приводит его слова пресс-служба ОНФ. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян также отметил: «Я и мои коллеги медики много говорили о том, что с учетом той роли, которую медицинское сообщество играет в борьбе с пандемией, было бы правильно, чтобы наши представители шли во власть. Единодушное мнение моих коллег, что один из лучших и по человеческим качествам, и по профессиональным – руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко. Очень здорово, что он вошел в первую тройку «Единой России» на выборах в Госдуму. Он, с одной стороны, очень открытый, тонко чувствующий проблемы коллег и пациентов человек, с другой стороны, – специалист высочайшей квалификации, сумевший создать и обеспечить работу лечебного комплекса мирового уровня. Мы много работали с ним, благодарны за помощь и поддержку и хотим сказать, что новость о его выдвижении вдохновила и обрадовала нас». Ранее сопредседатель Союза пациентов России Юрий Жулев отреагировал на критику Проценко, который был включен в пятерку федерального списка «Единой России», со стороны сторонников блогера Алексея Навального. В субботу на съезде «Единой России» президент Владимир Путин предложил пятерку федерального списка партии. В него вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Как пояснил глава государства, в этом списке должны быть люди, которые «представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни». Политолог рассказал о выявленных попытках зарубежного вмешательства в российские выборы 18 июня 2021, 19:49

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Сегодня в Совете Федерации был представлен доклад о попытках зарубежного вмешательства в предстоящие думские выборы. «Мы проводим совместные заседания с комиссией Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Наблюдаем, как раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети. На основе полученных данных уже можно пресечь такую деятельность», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, директор Института проблем демократии Максим Григорьев. «Мы информируем наши общественные штабы в регионах. Наши наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они видят, что происходит. При этом наши общественные штабы отслеживают, какая информация потом размещается в Сети, кто приезжает, на какие участки и в каком составе», – указывает Григорьев. По его мнению, в попытках заранее скомпрометировать результаты будущих парламентских выборов заинтересованы власти Соединенных Штатов. «Они и не скрывают этого. США проводят политику по сдерживанию России, одним из инструментов которой остается подрыв авторитета общественно-политических институтов, – пояснил собеседник. – Кроме того, после провальной фальсификации выборов у себя в стране американские политики стараются показать, что другие страны в этом отношении ничем не лучше». «Но у нас имеются все необходимые возможности для пресечения подрывной деятельности. Если вдруг будут замечены какие-то фейки, то мы с необходимыми доказательствами на руках сможем либо остановить их распространение, либо опровергнуть. Гражданское общество России не допустит фальсификации итогов парламентских выборов», – заключил Григорьев. Напомним, глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров представил промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские выборы этого года. По словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки еще в ходе выборной кампании организовать ее компрометацию. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего американские, стран ЕС, НАТО и Украины, еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации». В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа была начата весной и координируется Госдепартаментом США. Как указали в комиссии, в частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых – получить не статус кандидата, а отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц – создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде. Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений, уточнили в комиссии. «При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года», – отмечается в документе. Между тем в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Утверждены списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму 19 июня 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

На съезде «Единой России» утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, их утвердили после тайного голосования. В общефедеральную часть списка по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС. Список разделили на 57 региональных групп. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Эксперт: «Единая Россия» находится в отличной форме и пережила настоящее обновление 19 июня 2021, 17:43

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

В первую пятерку «Единой России» вошли люди из совершенно разных сфер, поэтому список оказался мощным и сбалансированным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Она считает, что партия проведет активную избирательную кампанию и получит весомый результат на предстоящих выборах. Первая пятерка была озвучена Владимиром Путиным на проходящем предвыборном съезде «Единой России». «Первая пятерка «Единой России» очень мощная. В ней оказались люди из совершенно разных сфер», – считает политолог Анна Федорова. Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, отметила эксперт, символизирует стремление партии к инновациям, а уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова прекрасно владеет социальной проблематикой. «Возглавляющий больницу в Коммунарке Денис Проценко – символ борьбы с коронавирусом. И понятно, что политические тяжеловесы – министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров – создают в целом мощную и сбалансированную первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму», – уверена Федорова. По ее словам, появление первой пятерки в таком составе стало серьезным достижением для партии и соответствует лидирующей роли «Единой России» в избирательном процессе. Кроме того, по итогам завершившихся недавно праймериз можно сделать вывод о том, что в целом партия прошла процесс обновления. «Настоящее обновление – это не только появление пятерки лидеров, это изменения в избирательных списках. По итогам праймериз в партию пришло много новых людей. Более того, не будут баллотироваться порядка 30% действующих депутатов, то есть можно говорить о серьезном обновлении. Партия совершила немало кадровых перестановок», – подчеркивает политолог. Что касается прогноза на предстоящие выборы, которые были назначены на 19 сентября, то «Единая Россия» «наберет за 40%». «Партия находится в хорошей форме. Если текущие опросы дают ей около 35%, то во время избирательной кампании рейтинг подрастет естественным образом и можно ожидать 40-45%», – уверена эксперт. Федорова отметила также прозвучавшее на съезде выступление президента. «Владимир Путин – основатель «Единой России» и ее неформальный лидер. ЕР всегда ориентируется на него и называет себя партией президента. Послание главы государства Федеральному Собранию лежит в основе программы партии. То есть «Единая Россия» связана с президентом очень тесно и озвученные Владимиром Путиным инициативы – неплохой импульс для партии», – подытожила Федорова. В субботу президент Владимир Путин предложил на съезде «Единой России» пятерку федерального списка ЕР. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – сказал Путин. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – уверен президент. В свою очередь председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». Политолог увязал избирательный список с политическими задачами «Единой России» 20 июня 2021, 19:42 Участники списка «Единой России» на выборы в Госдуму отобраны не по политическому рангу и не по «классическому номенклатурному принципу», а в соответствии с основными задачами публичной кампании и их дифференциацией по направлениям, заявил генеральный директор Агентства региональных исследований, доктор политических наук Ростислав Туровский. Туровский отметил, что список ЕР сбалансирован с помощью присутствующих в нем очень опытных фигур, долгие годы отвечающих за ключевые направления государственной политики и пользующихся реальным авторитетом в обществе. Такими примерами являются Сергей Шойгу и Сергей Лавров, указал эксперт. «С другой стороны, произошло масштабное обновление списка не просто на количественном уровне, а путем включения в него людей, которые не всегда могут быть названы политиками, но которые завоевали свой авторитет в общественной деятельности и в социальной сфере. Это видно уже по первой пятерке, где представлены Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова – известные фигуры, занимающиеся вопросами столь важного сегодня здравоохранения, а также образования, политики в сфере материнства и детства. Но и в целом в списке много людей, занимающихся теми же социальными вопросами в регионах, а также общественников и представителей волонтерского движения. Учтен и гендерный принцип, к которому избиратели в последние годы стали более чувствительными», – приводит слова Туровского сайт ЕР. Участников отобрали не политическому рангу и не при помощи «классического номенклатурного принципа», а в соответствии с основными задачами публичной кампании и их дифференциацией по разным направлениям. «Это было сделано при формировании первой пятерки, это же произошло и в процессе отбора кандидатов на предварительное голосование. Такой подход позволяет партии отвечать на непростые вызовы и рассчитывать на успешную организацию публичной кампании. В свою очередь и от лидеров списка, и от всего пула кандидатов «Единой России», активно вовлеченных в публичную кампанию, требуется не просто «эффект присутствия», которого будет недостаточно», – указал политолог. Партийные спикеры теперь берут на себя немало ответственности, их позиция и их действия в своей сфере ответственности теперь будут привлекать «повышенное и не всегда доброжелательное внимание широкой публики», в том числе внимание от оппонентов. «Следовательно, сбалансированный и продуманный список должен быть конвертирован в аналогичным образом продуманную и взвешенную публичную кампанию, которая еще предстоит», – заключил эксперт. Ранее политконсультант Алексей Куртов, комментируя газете ВЗГЛЯД утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой продиктовано тем, что люди желают «заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре». Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Также в субботу ЕР утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Шойгу пообещал оправдать доверие в случае включения в пятерку лидеров списка ЕР 19 июня 2021, 16:18 Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». «Начать хочу со слов благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне, наш президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что это серьезная и ответственная задача, Шойгу пообещал сделать все, чтобы оправдать оказанное доверие в случае включения в партийный список. В субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «Список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – отметил Путин. Эксперт назвал преимущества федерального списка кандидатов ЕР 20 июня 2021, 12:31 Текст: Елизавета Булкина

Федеральный список кандидатов «Единой России» достаточно выверен: никто из предложенных людей не имеет высокого антирейтинга и отторжения со стороны потенциальных сторонников партии, заявил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это позволяет «Единой России» сконцентрироваться на тех направлениях, которые партия считает выигрышными (защита, внешняя политика, врачи, образование, дети). По ним у провластно настроенных избирателей имеется консенсус», – приводятся его слова на сайте «Единой России». Виноградов назвал участие губернаторов в региональных списках ожидаемым, как и их состав. «При условии наличия глав регионов от оппозиционных партий деление губернаторов на членов «Единой России» и беспартийных утратило былую актуальность, а приход [губернатора Пермского края] Дмитрия Махонина и [главы Иркутской области] Игоря Кобзева в списки прогнозировался в регионах», – сказал политолог. В целом, по словам Виноградова, съезд оказался достаточно заметным событием, итоги которого будут хорошо обсуждаться в позитивном или нейтральном ключе. «Для «Единой России» символически и политически значимо участие Владимира Путина, который по сути взял на нем на себя и содержательное лидерство, и подготовку проекта федерального списка», – заключил он. Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками Съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. В свою очередь глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЕР Василий Пискарев, отметил, что из федерального списка партии следует вывод, «какие магистральные, фундаментальные направления будут являться теми путями, по которым нам предстоит идти вперед в ближайшее время». По словам Пискарева, главы Минобороны и МИД России в этом списке символизируют защиту государства от иностранного вмешательства, сохранение ее суверенитета и целостности, передает РИА «Новости». «Дальше идет тоже очень важное направление –не случайно были названы и фамилии уполномоченного по правам ребенка Кузнецовой Анны Юрьевны, и Дениса Проценко, главного врача известной больницы, которая занимается как раз лечением граждан, – врач и детский омбудсмен. Это защита детей, защита здоровья наших граждан. Не случайно было сказано, что семья, дети – это одно из самых главных направлений, приоритетов и в нашей дальнейшей работе», – подчеркнул глава думского комитета. Он добавил, что речь идет о «перспективах, будущем нашей страны». «Елена Шмелева – один из ярких политических деятелей, которые как раз занимаются вопросами формирования будущего, она курирует вопросы одаренных детей, а это тоже наше будущее. Поэтому здесь три ярких фундаментальных направления вместе объединены, и над этим и будем дальше работать», – заключил парламентарий. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления 19 июня 2021, 14:20 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления. «За эти годы она (партия «Единая Россия») успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», – сказал Путин на съезде, передает РИА «Новости». Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой. Глава государства подчеркнул, что работа членов ЕР «не состоит из праздников», они взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач; тем не менее, партия выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, «показала способность к обновлению и постоянному развитию». Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы 18 июня 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в субботу на съезде «Единой России» обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России выступит на съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы», — передает сообщение ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент Путин примет участие в мероприятии лично.