Эксперт: «Единая Россия» находится в отличной форме и пережила настоящее обновление Утверждены списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму 19 июня 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

На съезде «Единой России» утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, их утвердили после тайного голосования. В общефедеральную часть списка по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС. Список разделили на 57 региональных групп. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы.

Тайное голосование на съезде «Единой России» пройдет в отдельном помещении 18 июня 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Тайное голосование на съезде «Единой России» для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры. Как отметили в партии, особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на ковид, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Онлайн-трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России» 18 июня 2021, 13:28

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. ЦИК представил логотип и слоган выборов в Госдуму 18 июня 2021, 15:50

Фото: facebook.com/CIKRussia

Текст: Алина Назарова

Центризбирком России на заседании в пятницу представил логотип и слоган избирательной кампании по ближайшим выборам депутатов Госдумы. Логотип на белом фоне, с левой стороны цветами российского триколора оформлено название – «Выборы депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года». С правой стороны синим цветом выделен слоган кампании – «Выбираем вместе», передает ТАСС. ЦИК представил логотип и слоган выборов депутатов Госдумы. Слоган кампании — "Выбираем вместе":https://t.co/iDdj1XDHFA pic.twitter.com/5ksKtVtpp7 — ТАСС (@tass_agency) June 18, 2021 В проекте календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов также уточняется, что избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госдуму изготовят не позднее 8 сентября. Кроме того, ЦИК установит общие результаты выборов не позднее 4 октября, передает РИА «Новости». Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий, их список утвердил ЦИК. В него вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», Партия роста, Российская экологическая партия «Зеленые», «Российская партия свободы и справедливости», политическая партия «Гражданская платформа». Глава ЦИК Элла Памфилова также уточнила, что все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00. «17, 18 сентября аналогично времени голосования в традиционный день голосования – в воскресенье, 19 сентября – не разводим по времени. Это полноценное, в течение всего дня, как у нас принято, с 8.00 до 20.00. Все три дня голосование будет проходить в этом режиме», – сказала она. В Совфеде заявили о попытках дискредитировать выборы в Госдуму 18 июня 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров предоставил главе комиссии Андрею Климову промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские парламентские выборы 2021 года. В частности, по словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки организовать дискредитацию выборов в Госдуму. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, НАТО и Украины еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной и координируется госдепартаментом США. Как указали в комиссии, «при реализации деструктивных антироссийских планов, имеющих характер прямого вмешательства в суверенные дела России, предполагается активно использовать прямых ставленников Запада и их пособников как за рубежом, так и внутри России». В частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых не получить статус кандидата, а получить отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде. Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений в период голосования, уточнили в комиссии. «Уже сегодня есть все основания полагать, что в ближайшее время с использованием русскоязычных лиц за рубежом будут проводиться имитации протестных акций антироссийской направленности для их последующего использования прозападными СМИ, социальными сетями и соответствующими НКО в целях дискредитации избирательной системы России. Наконец, эти и подобные им действия будут получать скоординированную помощь и поддержку со стороны политических деятелей, дипломатов, недобросовестных иностранных наблюдателей и разнообразных экспертов для обоснования заранее сделанного вывода о «непризнании результатов российских выборов» в Государственную думу восьмого созыва. Как это может быть сделано внешними силами, мы недавно наблюдали на примере соседней Белоруссии», – указывается в отчете. «При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года. Понимая невозможность реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов», – отмечается в документе. Между тем, в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Поэтому очевидно, что основные усилия внешние оппоненты будут сосредотачивать на дискредитации самих выборных процедур и опровержении результатов волеизъявления граждан, создания вокруг парламентских выборов и их итогов обстановки недоверия. «Комиссия сделает все возможное для дальнейшего выявления и разоблачения подобных противоправных попыток. Мы рассчитываем, что собранная нашей мониторинговой группой информация будет использована Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой России», – заключили в Совфеде. Путин подписал указ о сентябрьских выборах в Госдуму 17 июня 2021, 22:46

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля. По закону с момента официальной публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания, передает ТАСС. Текст указа «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» опубликован на сайте Кремля. «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года, – говорится в документе. – Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования». Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что порядок голосования на выборах депутатов Госдумы будет принят «вероятно, на этой неделе», передает РИА «Новости». Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заседание Центризбиркома, на котором планируется утвердить календарный план избирательной кампании, состоится 18 июня. На заседании будет принято и решение о длительности голосования на выборах в Госдуму. Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела встречу с экспертами и политологами, чтобы обсудить вопрос о применении многодневного голосования на выборах в сентябре. Путин в интервью американской телекомпании NBC указывал, что политическая система в России развивается, в частности в различных выборных процессах в сентябре будут принимать участие 32 партии. Закон «Единой России» о занятости единогласно принят в ГД 16 июня 2021, 21:41 Текст: Елена Мирошниченко

Принятые депутатами Госдумы поправки «Единой России» продолжают систему изменений социально-трудовых отношений. Они позволят использовать технологии цифровизации на благо граждан, сказал первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев в ходе пленарного заседания. «Сегодня мы принимаем чрезвычайно важный законопроект для миллионов наших сограждан. Он предоставляет возможность выбора – либо очный приход в службу занятости, либо решение подавляющего большинства вопросов в онлайн-режиме. Он избавляет граждан от необходимости бегать и собирать справки, <...> расширяет категории тех, кто сможет получить помощь и поддержку различных видов от служб занятости, <...> систематизирует работу с инвалидами в поисках работы переносит норму о квотировании рабочих мест для инвалидов в закон о занятости населения», – отметил парламентарий. Об этом говорится на сайте ЕР. Данный закон прошел беспрецедентно широкое обсуждение, напомнил Андрей Исаев. «По инициативе «Единой России» его обсуждали на площадках во всех регионах нашей стране, в нем участвовали профсоюзы, работодатели. Мы получили замечания и предложения от более, чем 70 регионов», – отметил он. В новом созыве «Единая Россия» продолжит работу по совершенствованию трудового законодательства. «Действительно, изменения назрели, закон в действующей редакции был принят 30 лет назад. Мы увидели, что работа должна быть продолжена, и в следующем созыве с учетом поступающих предложений внесем новую редакцию закона о занятости, редакцию, направленную на защиту прав и интересов наших граждан», – подытожил Исаев. Ранее сообщалось, что в следующем созыве Госдумы «Единая Россия» намерена продолжать работу над изменениями трудового законодательства, чтобы обеспечить дополнительные гарантии работникам и работодателям. Эксперты спрогнозировали результаты выборов в Госдуму по партийным спискам 18 июня 2021, 21:13 Текст: Ксения Панькова

На основании данных соцопросов, аналитики подсчитали, как могут быть распределены мандаты в будущей Госдуме при голосовании по партийным спискам. Согласно данным последнего опроса Фонда «Общественное мнение», предпочтения граждан распределяются следующим образом: «Единая Россия» – 32%, КПРФ – 11%, ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия – За правду» – 7%, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Стоит учитывать, что речь идет об общем рейтинге партий. То есть без учета тех, кто не пойдет голосовать или испортит бюллетень, сейчас это порядка 16%», – считает кандидат исторических наук Олег Иванников. Доля симпатий к партиям среди тех, кто собирается прийти на выборы выборах и проголосовать за одну из них, будет несколько иной: так, для «Единой России» она составит 45,7%, для КПРФ – 15,7%, для ЛДПР – 14,3%, для «Справедливой России – За правду» – 10%. «Это означает, что если текущий расклад в предпочтениях людей сохранится до конца кампании, при реальном распределении мандатов с учетом голосов, отданных за партии, не прошедших барьер, эти доли будут ещё выше для «Единой России» – 53,3%, для КПРФ – 18,2%, для ЛДПР – 16,9%, и для «Справедливой России» – 11,6%», – отмечает Иванников. По подсчетам аналитиков из Центра политической конъюнктуры, при таком раскладе из 225 мандатов, распределяемых по партийным спискам, 120 мест достаются «Единой России», 41 – КПРФ, ЛДПР займет 38 кресел в парламенте, «Справедливая Россия – За правду» – 26. Публицист Ильман Альпулатов убежден, что такая ситуация сподвигнет партии обратить больше внимания на работу в одномандатных округах. «По-настоящему острая борьба развернется между партиями не на уровне списков, а на уровне одномандатных округов», – заявил он. При этом политолог Виталий Гаскин не сомневается, что большинство в одномандатных округах так или иначе сохранится за «Единой Россией». Он напоминает, что у партий остается совсем немного времени, чтобы определиться с кандидатами-одномандатниками – предвыборные съезды должны пройти в течение 25 дней с момента подписания указа о назначении выборов. Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский прогнозирует, что кампания будет высококонкурентной и считает, что основная интрига развернется между парламентскими партиями за формирование второй по численности думской фракции. «Сейчас мы наблюдаем достаточно небольшой разрыв между КПРФ и ЛДПР, так что гонка за второе место может быть весьма интересной. Кроме того, сюрпризы может преподнести и «Справедливая Россия» – потенциал, который она получила благодаря объединению с партиями «За правду» и «Патриоты России», пока не был раскрыт», – считает он. Правозащитник Михаил Трусов допустил, что активную кампанию будет вести «Яблоко». Сейчас ее рейтинг составляет 2%. Возможность расширения состава парламентских партий допускает директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, побороться за преодоления барьера могут «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, хотя пока их шансы и выглядят призрачно. «Вполне возможно, именно неизменность политического поля даст возможность одной из малых партий в ходе кампании набрать значительное количество очков и даже преодолеть барьер», – говорит он. В этом случае новая партия получит 13 мест, скорее всего забрав 5 мандатов у партии – лидера, и по 2-3 мандата у остальных. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Политолог рассказал о выявленных попытках зарубежного вмешательства в российские выборы 18 июня 2021, 19:49

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Сегодня в Совете Федерации был представлен доклад о попытках зарубежного вмешательства в предстоящие думские выборы. «Мы проводим совместные заседания с комиссией Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Наблюдаем, как раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети. На основе полученных данных уже можно пресечь такую деятельность», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, директор Института проблем демократии Максим Григорьев. «Мы информируем наши общественные штабы в регионах. Наши наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они видят, что происходит. При этом наши общественные штабы отслеживают, какая информация потом размещается в Сети, кто приезжает, на какие участки и в каком составе», – указывает Григорьев. По его мнению, в попытках заранее скомпрометировать результаты будущих парламентских выборов заинтересованы власти Соединенных Штатов. «Они и не скрывают этого. США проводят политику по сдерживанию России, одним из инструментов которой остается подрыв авторитета общественно-политических институтов, – пояснил собеседник. – Кроме того, после провальной фальсификации выборов у себя в стране американские политики стараются показать, что другие страны в этом отношении ничем не лучше». «Но у нас имеются все необходимые возможности для пресечения подрывной деятельности. Если вдруг будут замечены какие-то фейки, то мы с необходимыми доказательствами на руках сможем либо остановить их распространение, либо опровергнуть. Гражданское общество России не допустит фальсификации итогов парламентских выборов», – заключил Григорьев. Напомним, глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров представил промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские выборы этого года. По словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки еще в ходе выборной кампании организовать ее компрометацию. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего американские, стран ЕС, НАТО и Украины, еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации». В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа была начата весной и координируется Госдепартаментом США. Как указали в комиссии, в частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых – получить не статус кандидата, а отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц – создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде. Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений, уточнили в комиссии. «При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года», – отмечается в документе. Между тем в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы 19 июня 2021, 17:09 Текст: Алексей Дегтярев

В общефедеральную часть списка ЕР на выборы в Госдуму в сентябре вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Список зачитал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на съезде «Единой России» в субботу, передает ТАСС. Также участники съезда утвердили проект предвыборной программы партии на выборы, документ планируется представить во второй половине августа на втором этапе съезда, сообщает РИА «Новости». Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал предвыборную программу партии «народной», по его словам, регионы смогли направить свои предложения по ее формированию. Турчак отметил, что предложения отбирались не только от регионов, но также из муниципалитетов, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя». Напомним, в субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». В ЕР рассказали о противоковидных мерах безопасности во время съезда партии 16 июня 2021, 20:49 Текст: Елена Мирошниченко

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями «Единая Россия» обеспечит максимальные меры безопасности для участников 20 Съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее. Все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку. Об этом говорится на сайте ЕР. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия – делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. Организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке Съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Для представителей прессы будет организована онлайн трансляция на официальных ресурсах партии. На месте освещать работу Съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место. Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. В Госдуме оценили новую стратегию ЕС по России 17 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Евросоюз намерен продолжать вмешиваться во внутренние дела России и берет на прицел молодежь, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя новую стратегию ЕС по России. «Евросоюз не только не прекращает попытки вмешаться в наши внутренние дела, но и планирует усилить поддержку подконтрольных им структур, «применяя более гибкие и творческие подходы», – заявил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне. Он напомнил, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз намерен одновременно «противодействовать, сдерживать, взаимодействовать» с Россией. «Судя по заявлению, «противодействовать и сдерживать» нашу страну Евросоюзу мешает наше законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях. Пожалуй, это лучшее подтверждение правильности наших действий и эффективности принятых нами законов. Мы обязательно продолжим эту работу», – подчеркнул Пискарев. Как «тревожный симптом» глава комиссии Госдумы расценил намерение структур Евросоюза искать накануне выборов в Госдуму обходные пути для поддержки в России экстремистских и нежелательных организаций, и декларируемый акцент на работе с российской молодежью. «Как они умеют работать с молодежью, мы уже видели минувшей зимой, когда через подконтрольные структуры Запад пытался вывести на улицы наших городов школьников и студентов, вовлекая их в незаконные действия. Повторение этого не допустимо, и любые попытки вмешательства в наши дела будут пресекаться», – подчеркнул Пискарев. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет придерживаться пяти принципов в новой стратегии отношений с Россией. По его словам, эти пять принципов были одобрены еще в 2016 году, они же включены в новую стратегию ЕС по России. По этому поводу официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении России проблемы со знанием истории и восприятием реальности. Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы 18 июня 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в субботу на съезде «Единой России» обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России выступит на съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы», — передает сообщение ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент Путин примет участие в мероприятии лично. Делегатов с положительным ПЦР-тестом на COVID не допустят на съезд «Единой России» 18 июня 2021, 16:55 Текст: Елена Лексина

Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в связи с обострением ситуации с заболеваемостью COVID, рассказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Михаил Лебедев. «Это не рядовое мероприятие, поэтому важно обеспечить самое строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «В каждой зоне мероприятия будут находиться санитайзеры, а воздух будет обеззаражен рециркуляторами», – добавил Лебедев. Он уточнил, что накануне мероприятия все участники должны будут пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и только делегаты с отрицательным тестом смогут принять участие в съезде. Кроме того, в «Экспоцентре» будет работать пункт экспресс-тестирования. «Конечно же, все участники в обязательном порядке будут носить маски, которые необходимо будет обновлять каждые полчаса», – подчеркнул собеседник.



По его словам, между делегатами будет установлена социальная дистанция, она будет соблюдаться даже во время проведения тайного голосования. А само тайное голосование будет проходить в отдельном помещении. Он также напомнил, что число делегатов и гостей съезда будет сокращено почти втрое. «Участникам будут напоминать о соблюдении мер безопасности, в частности, о необходимости вовремя сменить маску. В последние дни ситуация с коронавирусной инфекцией вновь обострилась, поэтому контроль за соблюдением всех предписанных норм крайне необходим», – заключил Лебедев. Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. Делегаты Съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы 17 июня 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Государственной думы, отметив выполнение поручений президента, развитие социально сферы и поддержку регионов. «Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной ее составляющей было решение социальных проблем, отметил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, слова которого приводятся на сайте ЕР. «В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми – увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», – отметил он. Отдельно он отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке «Единой России». «Она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации – из бедности в средний класс», – подчеркнул он. В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека. С 2021 года этот показатель его превысил. Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» совместно с правительством и под руководством президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. В том числе, одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе – он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную «удаленку». «С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их», – сказал Исаев. Это повлекло за собой комплексные изменения в этой сфере – в частности, были приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами, отметил парламентарий. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат – например, для назначения пенсий по инвалидности теперь не нужно собирать большое количество документов, все происходит автоматически. «Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, сегодня человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста. Он может оформить электронный больничный лист, заказать на дом лекарства через интернет», – отметил Исаев, добавив, что переход в онлайн многих госуслуг может стать одним из направлений работы в дальнейшем. Не менее важной задачей Госдумы текущего созыва стало финансовое обеспечение поручений президента, отметил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В седьмом созыве были приняты законы, которые будут действовать и после ковида. «Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы», – подчеркнул Макаров. Кроме того, хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых. Сегодня их более 2,3 млн человек, отметил парламентарий. В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений президента, отметил Андрей Исаев. В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов. «Это значит предоставление всем гражданам – независимо от того, в какой территории они проживают – равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры», – сказал он. Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов – включая транспортную и социальную инфраструктуру. При этом в приоритете партии будет борьба с бедностью. Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.