Шойгу пообещал оправдать доверие в случае включения в пятерку лидеров списка ЕР Эксперт: «Единая Россия» находится в отличной форме и пережила настоящее обновление Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы 19 июня 2021, 17:09 Текст: Алексей Дегтярев

В общефедеральную часть списка ЕР на выборы в Госдуму в сентябре вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Список зачитал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на съезде «Единой России» в субботу, передает ТАСС. Также участники съезда утвердили проект предвыборной программы партии на выборы, документ планируется представить во второй половине августа на втором этапе съезда, сообщает РИА «Новости». Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал предвыборную программу партии «народной», по его словам, регионы смогли направить свои предложения по ее формированию. Турчак отметил, что предложения отбирались не только от регионов, но также из муниципалитетов, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя». Напомним, в субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России».

Тайное голосование на съезде «Единой России» пройдет в отдельном помещении 18 июня 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Тайное голосование на съезде «Единой России» для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры. Как отметили в партии, особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на ковид, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Онлайн-трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России» 18 июня 2021, 13:28

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. Закон «Единой России» о занятости единогласно принят в ГД 16 июня 2021, 21:41 Текст: Елена Мирошниченко

Принятые депутатами Госдумы поправки «Единой России» продолжают систему изменений социально-трудовых отношений. Они позволят использовать технологии цифровизации на благо граждан, сказал первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев в ходе пленарного заседания. «Сегодня мы принимаем чрезвычайно важный законопроект для миллионов наших сограждан. Он предоставляет возможность выбора – либо очный приход в службу занятости, либо решение подавляющего большинства вопросов в онлайн-режиме. Он избавляет граждан от необходимости бегать и собирать справки, <...> расширяет категории тех, кто сможет получить помощь и поддержку различных видов от служб занятости, <...> систематизирует работу с инвалидами в поисках работы переносит норму о квотировании рабочих мест для инвалидов в закон о занятости населения», – отметил парламентарий. Об этом говорится на сайте ЕР. Данный закон прошел беспрецедентно широкое обсуждение, напомнил Андрей Исаев. «По инициативе «Единой России» его обсуждали на площадках во всех регионах нашей стране, в нем участвовали профсоюзы, работодатели. Мы получили замечания и предложения от более, чем 70 регионов», – отметил он. В новом созыве «Единая Россия» продолжит работу по совершенствованию трудового законодательства. «Действительно, изменения назрели, закон в действующей редакции был принят 30 лет назад. Мы увидели, что работа должна быть продолжена, и в следующем созыве с учетом поступающих предложений внесем новую редакцию закона о занятости, редакцию, направленную на защиту прав и интересов наших граждан», – подытожил Исаев. Ранее сообщалось, что в следующем созыве Госдумы «Единая Россия» намерена продолжать работу над изменениями трудового законодательства, чтобы обеспечить дополнительные гарантии работникам и работодателям. В ЕР рассказали о противоковидных мерах безопасности во время съезда партии 16 июня 2021, 20:49 Текст: Елена Мирошниченко

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями «Единая Россия» обеспечит максимальные меры безопасности для участников 20 Съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее. Все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку. Об этом говорится на сайте ЕР. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия – делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. Организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке Съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Для представителей прессы будет организована онлайн трансляция на официальных ресурсах партии. На месте освещать работу Съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место. Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы 18 июня 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в субботу на съезде «Единой России» обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России выступит на съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы», — передает сообщение ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент Путин примет участие в мероприятии лично. Делегатов с положительным ПЦР-тестом на COVID не допустят на съезд «Единой России» 18 июня 2021, 16:55 Текст: Елена Лексина

Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в связи с обострением ситуации с заболеваемостью COVID, рассказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Михаил Лебедев. «Это не рядовое мероприятие, поэтому важно обеспечить самое строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «В каждой зоне мероприятия будут находиться санитайзеры, а воздух будет обеззаражен рециркуляторами», – добавил Лебедев. Он уточнил, что накануне мероприятия все участники должны будут пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и только делегаты с отрицательным тестом смогут принять участие в съезде. Кроме того, в «Экспоцентре» будет работать пункт экспресс-тестирования. «Конечно же, все участники в обязательном порядке будут носить маски, которые необходимо будет обновлять каждые полчаса», – подчеркнул собеседник.



По его словам, между делегатами будет установлена социальная дистанция, она будет соблюдаться даже во время проведения тайного голосования. А само тайное голосование будет проходить в отдельном помещении. Он также напомнил, что число делегатов и гостей съезда будет сокращено почти втрое. «Участникам будут напоминать о соблюдении мер безопасности, в частности, о необходимости вовремя сменить маску. В последние дни ситуация с коронавирусной инфекцией вновь обострилась, поэтому контроль за соблюдением всех предписанных норм крайне необходим», – заключил Лебедев. Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. Делегаты Съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы 17 июня 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Государственной думы, отметив выполнение поручений президента, развитие социально сферы и поддержку регионов. «Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной ее составляющей было решение социальных проблем, отметил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, слова которого приводятся на сайте ЕР. «В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми – увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», – отметил он. Отдельно он отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке «Единой России». «Она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации – из бедности в средний класс», – подчеркнул он. В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека. С 2021 года этот показатель его превысил. Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» совместно с правительством и под руководством президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. В том числе, одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе – он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную «удаленку». «С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их», – сказал Исаев. Это повлекло за собой комплексные изменения в этой сфере – в частности, были приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами, отметил парламентарий. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат – например, для назначения пенсий по инвалидности теперь не нужно собирать большое количество документов, все происходит автоматически. «Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, сегодня человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста. Он может оформить электронный больничный лист, заказать на дом лекарства через интернет», – отметил Исаев, добавив, что переход в онлайн многих госуслуг может стать одним из направлений работы в дальнейшем. Не менее важной задачей Госдумы текущего созыва стало финансовое обеспечение поручений президента, отметил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В седьмом созыве были приняты законы, которые будут действовать и после ковида. «Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы», – подчеркнул Макаров. Кроме того, хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых. Сегодня их более 2,3 млн человек, отметил парламентарий. В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений президента, отметил Андрей Исаев. В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов. «Это значит предоставление всем гражданам – независимо от того, в какой территории они проживают – равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры», – сказал он. Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов – включая транспортную и социальную инфраструктуру. При этом в приоритете партии будет борьба с бедностью. Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы. ЕР отчиталась о вкладе в развитие образования и здравоохранения 17 июня 2021, 16:11 В числе экстренных мер реагирования правительства на коронавирусную инфекцию было наделение правительства полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг, «Единая Россия» помогла обеспечить изменения в законах в сжатые сроки. «Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», – приводит сайт ЕР слова депутата Госдумы, члена общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Александра Петрова. По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. «Единая Россия» обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров. При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. 5 тыс. новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в села и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям. Параллельно совершенствуется система медицинской помощи, в том числе – для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями. «Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд «Круг добра», – подчеркнул Петров. Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии. В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. «Единая Россия» в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» помогала встать на «антиковидные рельсы» и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тыс. компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей. Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта «Новая школа» с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тыс. мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено еще более 1,3 тыс. – больше, чем на 1 млн мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование. «По нашей инициативе программа «Сельский учитель» реализуется с 2020 года. По ней выплачивается 1 млн рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа – до 2 млн. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы», – отметила Аршинова. Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности - транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями. «Мы продолжаем реализацию программы «Школьный автобус». С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее четырех тыс. школьных автобусов отечественного производства. Безопасных и современных. Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тыс. таких автобусов», – подчеркнула Аршинова. Еще одним решением, которое было принято при непосредственном участии «Единой России», стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению президента – его теперь получают 7,3 млн учеников. «Единая Россия» также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере 5 тыс. рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования – более 105 тыс. педагогов», – сказала Аршинова. Развитие как здравоохранения, так и образования требует привлечения в эту сферу молодых кадров, уверен ректор РХТУ имени Менделеева, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Мажуга. Этому способствует инициатива «Единой России» по созданию 45 тыс. новых бюджетных мест в вузах. Они будут выпускать специалистов, которые способны создавать, развивать и внедрять новые технологии, считает он. «Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, и, конечно, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень», – сказал Мажуга. Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления 19 июня 2021, 14:20 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления. «За эти годы она (партия «Единая Россия») успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», – сказал Путин на съезде, передает РИА «Новости». Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой. Глава государства подчеркнул, что работа членов ЕР «не состоит из праздников», они взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач; тем не менее, партия выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, «показала способность к обновлению и постоянному развитию». Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008-го по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Шойгу пообещал оправдать доверие в случае включения в пятерку лидеров списка ЕР 19 июня 2021, 16:18 Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». «Начать хочу со слов благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне, наш президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что это серьезная и ответственная задача, Шойгу пообещал сделать все, чтобы оправдать оказанное доверие в случае включения в партийный список. В субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «Список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – отметил Путин. Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР 19 июня 2021, 14:41 Текст: Наталья Ануфриева

Одним из важнейших приоритетов для партии «Единая Россия» является поддержка семей с детьми, заявил президент Владимир Путин на юбилейном предвыборном съезде ЕР. «Один из важнейших приоритетов – и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет – это поддержка семей с детьми», – сказал Путин, выступая на пленарном заседании XX съезда «Единой России», передает РИА «Новости». Путин отметил, что здесь последовательно выстраивается целая линейка адресных мер. Он также призвал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – констатировал он. Глава государства считает, что для того, чтобы переломить негативные тенденции, властям нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». «Благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России», – подчеркнул Путин. Ранее Владимир Путин заявил на съезде ЕР, что партия успешно прошла этап становления. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин посоветовал «Единой России» не «бронзоветь» 19 июня 2021, 15:04 Текст: Алексей Дегтярев

«Единой России» нельзя прерывать свое развитие и «бронзоветь», так как это приведет к проигрышу, заявил президент Владимир Путин на съезде партии. «Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить – нужно это помнить и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, к находящейся у власти партии постоянно «липнут» и пытаются прислониться «всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей». «Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало», – указал глава государства. Также на съезде президент отмечал, что одним из важнейших приоритетов для «Единой России» является поддержка семей с детьми. Мишустин прибыл на съезд «Единой России» 19 июня 2021, 14:16 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на юбилейный предвыборный съезд партии «Единая Россия» (ЕР), который проходит в Москве в «Экспоцентре». Партия парламентского большинства ЕР проводит съезд, на котором утвердит проект программы и списки кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, передает ТАСС. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Эксперт: «Единая Россия» находится в отличной форме и пережила настоящее обновление 19 июня 2021, 17:43 Текст: Андрей Резчиков

В первую пятерку «Единой России» вошли люди из совершенно разных сфер, поэтому список оказался мощным и сбалансированным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Она считает, что партия проведет активную избирательную кампанию и получит весомый результат на предстоящих выборах. Первая пятерка была озвучена Владимиром Путиным на проходящем предвыборном съезде «Единой России». «Первая пятерка «Единой России» очень мощная. В ней оказались люди из совершенно разных сфер», – считает политолог Анна Федорова. Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, отметила эксперт, символизирует стремление партии к инновациям, а уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова прекрасно владеет социальной проблематикой. «Возглавляющий больницу в Коммунарке Денис Проценко – символ борьбы с коронавирусом. И понятно, что политические тяжеловесы – министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров – создают в целом мощную и сбалансированную первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму», – уверена Федорова. По ее словам, появление первой пятерки в таком составе стало серьезным достижением для партии и соответствует лидирующей роли «Единой России» в избирательном процессе. Кроме того, по итогам завершившихся недавно праймериз можно сделать вывод о том, что в целом партия прошла процесс обновления. «Настоящее обновление – это не только появление пятерки лидеров, это изменения в избирательных списках. По итогам праймериз в партию пришло много новых людей. Более того, не будут баллотироваться порядка 30% действующих депутатов, то есть можно говорить о серьезном обновлении. Партия совершила немало кадровых перестановок», – подчеркивает политолог. Что касается прогноза на предстоящие выборы, которые были назначены на 19 сентября, то «Единая Россия» «наберет за 40%». «Партия находится в хорошей форме. Если текущие опросы дают ей около 35%, то во время избирательной кампании рейтинг подрастет естественным образом и можно ожидать 40-45%», – уверена эксперт. Федорова отметила также прозвучавшее на съезде выступление президента. «Владимир Путин – основатель «Единой России» и ее неформальный лидер. ЕР всегда ориентируется на него и называет себя партией президента. Послание главы государства Федеральному Собранию лежит в основе программы партии. То есть «Единая Россия» связана с президентом очень тесно и озвученные Владимиром Путиным инициативы – неплохой импульс для партии», – подытожила Федорова. В субботу президент Владимир Путин предложил на съезде «Единой России» пятерку федерального списка ЕР. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – сказал Путин. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – уверен президент. В свою очередь председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны».