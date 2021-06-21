Блок Кочаряна отказался признавать итоги парламентских выборов в Армении

Пушков отреагировал на угрозы введения новых санкций со стороны США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление администрации президента США Джо Байдена о подготовке новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.

«Новые санкции США против связанных с «Северным потоком – 2» российских компаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты, как начало новой фазы отношений – в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне – другой подход», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность «перезагрузки» отношений с Россией и не скрывала, что намерена всячески мешать запуску «Северного потока – 2», раз уж США не смогли воспрепятствовать его сооружению.

«И ни разу Белый дом даже не намекнул на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. [Президент США Джо] Байден и [госсекретарь Энтони] Блинкен с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для США вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике», – уверен Пушков.

«После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия – по «Северному потоку – 2», Украине, Донбассу, Сирии и так далее – сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир) Путин на пресс-конференции в Женеве, «иллюзий никаких нет и быть не может»», – заключил сенатор.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».

В прошлую среду в Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию.

Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.

Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.

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