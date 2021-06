Польша собралась использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО Внеочередные парламентские выборы начались в Армении 20 июня 2021, 07:32 Текст: Антон Никитин

В рамках проведения внеочередных выборов в Национальное собрание Армении в воскресенье в 08.00 (07.00 мск) в республике открылись более 2 тыс. избирательных участков. Голосование завершится в 22.00 (21.00 мск). Среди участвующих в выборах 25 политических партий и блоков фаворитами, согласно соцопросам, считаются партия «Гражданский договор», лидером которой является нынешний глава кабмина Никол Пашинян, и блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна «Честь имею», и две парламентские оппозиционные партии – «Процветающая Армения», бессменным лидером которой является один из богатейших людей страны Гагик Царукян, и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии «Армянский национальный конгресс», передает ТАСС. Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку – 7%. Проголосовать смогут более 2,5 млн человек. С 11 по 13 июня проводилось электронное голосование, в котором приняли участие 650 человек – служащие дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе за рубежом. По армянскому законодательству другие граждане республики, проживающие за рубежом, голосовать не могут, поскольку армянская диаспора слишком многочисленна. Данные электронного голосования будут опубликованы вместе с основными после того, как будут подведены итоги. Напомним, 7 июня в Армении началась избирательная кампания к внеочередным парламентским выборам. В случае победы на выборах в парламент исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян пригрозил провести кадровые чистки и пообещал «политическую вендетту» руководителям органов местного самоуправления, «которые принуждают» граждан участвовать в политических акциях. В мае парламент Армении был распущен после того, как Пашинян подал в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Эксперт: Главное ожидание от съезда «Единой России» – итоговый список кандидатов на выборы в Госдуму 19 июня 2021, 11:45 «Единая Россия» мобилизовалась и модернизируется после сделанных осенью 2020 года заявлений о необходимости широкого обновления. На съезде партии будет четко и конкретно заявлено, как и с чем «Единая Россия» входит в этот избирательный сезон, что предложат людям кандидаты. Такое мнение в преддверии съезда высказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. «Единая Россия», в отличие от других политических сил, просто занималась помощью людям, а не работала как пиар-агентство. Партия помогала людям по всей стране. И я думаю, что добровольческий опыт будет учтен в программе всех кандидатов», – сказал эксперт. Он также рассчитывает, что «Единая Россия» в ходе съезда четко обозначит, как будет вести предстоящую избирательную кампанию. «Хотелось бы понять, если об этом будет сказано, кого партия видит своими соперниками, какие цели ставятся в рамках кампании, как партия будет проводить агитацию с учетом требований безопасности, сколько кандидатов прошли вакцинацию, сколько еще сделают себе прививки. Ну и как партия будет осуществлять наблюдение на избирательных участках с учетом решения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, сколько дней будет длиться голосование», – отметил политолог. Александр Асафов подчеркнул, что «Единая Россия» показывает в этом электоральном сезоне наиболее продуманное и сознательное отношение ко всем его обстоятельствам. «Это, прежде всего, касается предварительного голосования – мероприятия, не имеющего аналогов в других партиях. И хотелось бы, чтобы они тоже были более открыты для избирателей, а не занимались за закрытыми дверями назначением кандидатов», – заключил эксперт. Напомним, съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявляют при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия – им будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут соблюдаться нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений. К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня. Его участники утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной Программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Путин примет участие в мероприятии лично. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать от будущей Госдумы. Минск решил не принимать самолеты с Украины 19 июня 2021, 12:47

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины. Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты». Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула». Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами. Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными. Пропавшую под Нижним Новгородом американскую студентку нашли мертвой 19 июня 2021, 08:46

Без вести пропавшую в Нижегородской области американскую студентку Кетрин Сироу обнаружили мертвой, сообщили в поисково-спасательном центре (ПСЦ) «Рысь». В сообщении ПСЦ, размеченном в соцсети «ВКонтакте», говорится, что Сироу «найдена, погибла». В поисково-спасательном отряде «Волонтер НН» уточнили, что «экипажи начали выезжать сегодня утром на поиски, и от полиции в семь часов пришел отбой на поиск, потому что было обнаружено тело», передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что 15 июня студентка вышла из квартиры в городе Бор и не вернулась. Девушка обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Незадолго до исчезновения Сироу сообщила матери по телефону, что передвигается на машине с неизвестными. СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным 19 июня 2021, 13:31

Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ. Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости». Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности. «Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты. Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены. «Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание. В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами. Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны. «У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Очевидцы рассказали о «пугающем» самолете L-410 в Кузбассе 19 июня 2021, 11:32

Потерпевший крушение самолет L-410 в Кузбассе был самым востребованным на Танае, однако при этом внутри выглядел страшно. Некоторые боялись не столько прыжка, сколько присутствия в этом самолете, рассказали очевидцы. Местный житель Александр Бочаров рассказал, что самолет, «судя по всему, (...) был самым популярным на Танае для прыжков», передает «Комсомольская правда». «Я видел, как он круг сделает, парашютисты выпрыгнут, и он на следующий круг уже с новыми людьми заходит, то есть он постоянно летал. И я в том числе с него прыгал. Мой полет мне запомнился страхом, самолет такой старый, что мы больше боялись его, чем прыжка. Я вообще, когда вблизи его увидел, удивился. Думаю: как он еще летает? Ощущение было такое по его виду, что он чуть ли не с военных годов должен быть списан. Как его допускают к полету? Мне было даже страшно в него залезать. Это была та история, когда больше боишься самолета, чем парашюта», – рассказал мужчина. По словам Бочарова, самолет был в основном востребован у спортсменов. «В моем случае, а прыгал я с него год назад, было около 10-15 спортсменов и парочка новичков с инструкторами, как я. Помню, что себя успокаивал, что раз все на этом самолете летают, то должно быть все в порядке. Но как мы сейчас видим, все-таки, проблемы с техникой были», – добавил он. L-410 – это многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних полетов, разработан в 70-х годах конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice (в данный момент – чешский Aircraft Industries). Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. Номер борта разбившегося на Кузбассе самолета – RF-94603, в эксплуатации с июля 1989 г. (возраст самолета – почти 32 года). Ранее сообщалось, что при крушении самолета со спортсменами-парашютистами погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести. Выяснилось, что упавший в Кузбассе самолет L-410 с парашютистами находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. При посадке со сгоревшим двигателем он зацепил левым крылом землю и перевернулся. После крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Певицу МакSим ввели в искусственную кому 19 июня 2021, 13:50

Певица Марина Максимова (МакSим) находится в искусственной коме, ее ввели в медикаментозный сон на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус отрицательные, сообщила представительница певицы. Представительница артистки сообщила, что МакSим «находится в искусственной коме, ввели в медикаментозный сон», передает ТАСС. «Тесты (на коронавирус) показывают отрицательный (результат) пока, диагностировали пневмонию. Но доктор подозревает, конечно, коронавирус», – добавила она. Напомним, Марина Максимова – обладательница 13 статуэток «Золотой граммофон», известна хитами «Знаешь ли ты», «Мой рай». Ранее с предварительным диагнозом «вирусная пневмония» в больницу была доставлена заслуженная артистка России Елена Сафонова. Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID 19 июня 2021, 16:59

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. «Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram. Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы. Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны. В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление 19 июня 2021, 19:16

«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди. «По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва». Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки. Умерла актриса из клипов Little Big 19 июня 2021, 19:28

Скончалась игравшая в клипах Little Big полную женщину актриса Полина Соколова, сообщили соцсетях музыкального коллектива. «Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», – говорится в сообщении во «ВКонтакте» группы. Участники коллектива выразили соболезнования Соколовой, они отметили, что артистка навсегда останется частью «большой семьи». Напомним, 1 марта стало известно, что бывшая участница группы Little Big 38-летняя Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на юге Санкт-Петербурга. Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой 19 июня 2021, 15:21

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. «Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента. «Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Иммунолог оценил шансы умереть без прививки от коронавируса 19 июня 2021, 10:41

При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Болибок заявил, что на данный момент «заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше», потому если человек не привит и заболел коронавирусом, то у него «шанс умереть 1 к 30», передает Ura.ru. Подчеркивается, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания. «Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», – добавил он. Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%. «То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет», – заключил медик. Напомним, в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России. Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО 19 июня 2021, 21:03 Текст: Вера Басилая

Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации. «Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста. По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте. «Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Умер актер Феликс Ростоцкий 19 июня 2021, 17:07

Советский и российский актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73-м году жизни, причина смерти не сообщается. «14 июня 2021 года ушел из жизни Феликс Ростоцкий. Феликс Ростоцкий – племянник режиссера Станислава Ростоцкого и двоюродный брат Андрея Ростоцкого, художник-постановщик таких фильмов как «Внимание! Всем постам...», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..». А также был художником-постановщиком многосерийного фильма «Моя граница», который не успел доснять Андрей Ростоцкий», – сообщается на Facebook-странице Фонда Ростоцких. Ростоцкий сыграл в фильмах «Кольцо Альманзора», «Чужая игра», «Русский счет» и «Амапола». В фильме «Семнадцать мгновений весны» Ростоцкий раскладывал спички за Штирлица – именно его рука появилась в кадре. А все из-за татуировки на руке Вячеслава Тихонова. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим» 19 июня 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим». Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия». «После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску. При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная. В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков.