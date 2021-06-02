Авиаэксперт объяснил отмену Германией рейсов S7 из Москвы в Берлин

Немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно, поскольку, возможно, это такой зеркальный ответ на не вылет рейсов из Вены, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.

Из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии, российской авиакомпании S7 Airlines пришлось отменить два рейса по маршруту Москва – Берлин и Берлин – Москва. Компания подчеркнула, что прежде «никаких сложностей» с грузопассажирскими перевозками не было, а рейсы в данную европейскую страну она выполняет с октября 2020 года.

«На самом деле, немецкие власти даже не обязаны отчитываться, почему не дали разрешение на полет. Просто потому, что это нерегулярные грузопассажирские рейсы, которые выполняются по регулярному согласованию. То есть это чартеры, которые могут как разрешить, так и не разрешить. Это происходило всегда, то есть любая авиакомпания может услышать отказ. Просто именно сейчас мы на это начали обращать внимание, но и раньше были такие ситуации», – говорит Гусаров.

Эксперт объясняет, что причины отказа могут быть технические. Например, не были соблюдены условия подачи заявки, либо сама заявка не соответствует каким-либо нормам. Возможно, аэропорт не может принять рейс именно в это время.

«Может быть это такой зеркальный ответ на не вылет рейсов из Вены. Похоже на то, потому что авиакомпания Austrian Airlines хоть и австрийская, но входит в немецкую Lufthansa, которая является флагманским авиаперевозчиком Германии. То есть то, что вылеты из Вены не состоялись, не австрийская проблема, а немецкая, поскольку Austrian Airlines дочка Lufthansa, по сути. Поэтому Германия действительно могла вот так зеркально ответить, но не главному авиаперевозчику России, а другой компании», – полагает эксперт.

Напомним, вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. При этом Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии.

Тем не менее, из-за «неполучения разрешения от воздушных ведомств» немецкая авиакомпания Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно. Информированный источник сообщил изданию «Интерфакс», что причина связана с несвоевременной подачей документов об их согласовании.