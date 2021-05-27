Вторая европейская компания отменила рейс в Москву из-за отказа в облете Белоруссии

Вторая европейская авиакомпания отменила запланированный на четверг рейс в Москву после отказа российской стороны выдать разрешение на маршрут, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии.

Так, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, передает ТАСС.

«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – сообщили в Austrian Airlines, комментируя отмену утреннего рейса из Вены в Москву.

До этого стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.