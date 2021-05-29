|
|
Немецкой Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии, сообщил представитель перевозчика.
«Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре – в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами», – цитирует ТАСС представителя.
В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Ранее по той же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву.
В Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
|
|
Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии
|
|
С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.
Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости».
Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью
|
|
Несколько команд-участниц ЧМ по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Калвитис раскритиковал замену официального белорусского национального флага в гостинице командного чемпионата мира на красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Он также добавил, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ, передает латвийское издание LSM.LV.
Кроме того президент ЛХФ признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно. Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
По его словам, замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.
Уточняется, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, ЧМ-2023 – в России.
Ранее Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
СК Белоруссии заявил о нескольких сообщениях о минировании самолета Ryanair
|
|
Посредством сервиса почты Protonmail поступило несколько сообщений о минировании самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске, сообщили в СК Белоруссии.
«Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом
|
|
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики, сообщила пресс-служба ведомства.
«Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте ГП Белоруссии.
В ведомстве пояснили, что преступные действия выражались в публичных снятии и замене символа суверенной Белоруссии – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды республик в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.
«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Дело направлено в Следственный комитет республики для предварительного расследования.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву
|
|
Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву, сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль.
Источник сообщил, что «самолет авиакомпании Air France вылетел», передает ТАСС.
Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот».
Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. Полеты были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Вместе с тем субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии.
«Мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», – сказал представитель австрийского авиаперевозчика.
В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.
Ранее в Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
Лукашенко заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии
На фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair наблюдается попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа прошлого года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
В пятницу Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Бочаров Ручей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».
В Кремле не исключают, что Лукашенко проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос. В то же время сам Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров, заявил, что в основном речь пойдет об экономике. Также сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Защита Сапеги обжаловала отказ суда в удовлетворении жалобы на ее задержание
Адвокаты задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание, сообщил один представителей защиты Александр Филанович.
«По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок», – сообщил он ТАСС.
Кроме того, в пятницу Сапегу, которая находится в СИЗО КГБ, посетил адвокат. «Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», – передает слова Филановича РИА «Новости».
Ранее в пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.
Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Глава «Белавиа» назвал подлостью санкции Запада против компании
Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
«Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком… к данному инциденту», – написал Чергинец на своей странице в Facebook.
Он увидел в шагах западных стран «явно спланированные действия» по закрытию не только их стран для посадки бортов белорусской авиакомпании, но и воздушных коридоров.
«Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость», – подчеркнул гендиректор.
Он напомнил западным странам, как в период закрытия границ и отмены авиарейсов в рамках борьбы с коронавирусом «Белавиа» вывозила домой застрявших граждан стран, которые вводят теперь против нее ограничения.
«Белавиа» получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет. «Белавиа» получила десятки благодарностей, без кавычек, от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее», – написал он. Гендиректор заметил, что теперь компания почувствовала эту незабытую «благодарность» на себе. Чергинец заявил, что авиакомпания не будет сокращать свой персонал на 50% на фоне сложившейся ситуации и «прорвется…, останется в небе, будет летать».
Ранее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко привез Путину документы об инциденте с посадкой Ryanair
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди», – передает ТАСС слова Лукашенко перед началом переговоров на высшем уровне в Сочи.
Уточняется, что документы касаются ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
«Но за что наказали Евросоюз трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в ковид их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».
Ранее сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Демонстранты в Киеве потребовали ввести санкции против Лукашенко
У здания МИД Украины в Киеве состоялась акция, участники которой потребовали ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусских предприятий, сообщают СМИ.
В акции приняли участие около 20 человек, включая депутатов Верховной рады Инну Совсун («Голос») и Дмитрия Гурина («Слуга народа»). От властей Украины потребовали «ограничить дипломатические контакты между посольствами», объявить Лукашенко «самопровозглашенным президентом», а также подоготовить санкции против белорусских чиновников, передает УНИАН.
Демонстранты потребовали запретить импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Белоруссии, а также еще некоторых видов продукции. Кроме того, они считают необходимым «приостановить действие межгосударственного договора» между двумя странами «по взаимодействию силовых структур». Демонстранты заявили, что Белоруссию нужно «признать опасной страной», а также приостановить туда экстрадицию с Украины.
Совсун поддержала требование санкций, заявив, что «нужны реальные жесткие санкции – прекращение финансирования режима». Гурин также выступил за необходимость введения санкций и назвал Лукашенко «диктатором».
Напомним, украинское правительства одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.
Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту. Украина оказалась на пороге серьезного топливного кризиса, так как Белоруссия, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, останавливает поставку бензина А-95.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Литва после инцидента с Ryanair призвала продолжить «давление на Россию»
Страны Запада должны сохранить санкции против России после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Он заявил, что необходимо «сохранять давление не только на Белоруссию», но и на Россию. Науседа объясняет такую позицию тем, что Москва, по его словам, «в большинстве случаев поддерживает» власти Белоруссии «как финансово, так и энергетически», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, в Литве начали расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Посольство Белоруссии в Литве забросали бутылками с краской. Также Литва предложила прекратить членство Белоруссии в Интерполе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией
Белоруссия и Россия в этом году превзойдут уровень товарооборота, который был до начала пандемии коронавируса, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«Мы видим, что мы превзойдем в этом году, Белоруссия и Россия, свой товарооборот допандемийного или доковидного уровня», – передает его слова ТАСС.
Путин в свою очередь заявил, что в июне будет дан пуск первому блоку БелАЭС состоится в июне. Лукашенко уточнил, что ввод планируется в промышленную эксплуатацию.
«В промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается», – приводит слова президента России РИА «Новости».
Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные тенденции и по другим направлениям.
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.
В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.