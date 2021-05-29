Немецкой Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии, сообщил представитель перевозчика.

«Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре – в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами», – цитирует ТАСС представителя.

В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Ранее по той же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву.

В Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.

В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.