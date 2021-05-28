Россия разрешила Austrian Airlines полеты в обход Белоруссии

Эксперт назвал вероятные причины отказа Москвы принимать рейсы из ЕС в обход Белоруссии

«У австрийцев есть разрешение, они могут лететь. Просто они хотят лететь по другому маршруту», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее австрийская авиакомпания попыталась направить в Москву свой самолет, минуя белорусское воздушное пространство, но российские власти пресекли эту попытку.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Роман Гусаров считает, что рейс Austrian Airlines мог спокойно лететь по согласованному маршруту в Москву, но «в последний момент Вена, как я понимаю, запросила новый маршрут, и вот его-то им не согласовали. Почему австрийцы не успели согласовать новый маршрут, не знаю. У них одно разрешение есть, но они захотели другое», – пояснил он.

Как предполагает Гусаров, в таком решении нет политической подоплеки. «Не думаю, что Москва намерена принуждать европейские авиакомпании и дальше летать над Белоруссией, если рейс направляется в РФ», – сказал он.

«То же самое относится и к двум рейсам из Парижа в Москву авиакомпании Air France, которые ранее также были отменены. Рейсы, о которых идет речь, – чартерные, по разовым разрешениям. Они согласовываются заранее, в том числе согласовывается и маршрут. Поэтому в данном случае некорректно говорить о запрете полета. Дело в том, что сейчас из-за пандемии вообще нет регулярных полетов между Россией и ЕС», – сказал Гусаров.

«Что касается регулярных рейсов, то они происходят на основании межправительственных соглашений. Регулярные маршруты согласовываются один раз – кто летает, с какой частотой, по какому маршруту. Только после этого начинаются полеты», – подытожил Гусаров.

В четверг уже вторая европейская компания получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Разрешение не получила Austrian Airlines на прибытие ее самолета из Вены. В результате рейс был отменен. Ранее по такой же причине был отменен рейс Air France из Парижа в Москву. «Аэрофлот» перевезет часть пассажиров рейса авиакомпании Air France, сообщил позднее представитель авиакомпании Михаил Демин.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. Саммит Евросоюза призвал запретить белорусским самолетам летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

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Вена считает непонятным решение российской стороны не выдавать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на рейс в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии, об этом заявил МИД Австрии. «Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой», – заявили в министерстве.

Тем временем «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс 28 мая, который числился в регулярном расписании. «Рейс из Москвы в Вильнюс в пятницу отменен. О причинах нам не известно. «Аэрофлот» нас об этом не информировал», – сказал представитель Вильнюсского международного аэропорта Тадас Василяускас.