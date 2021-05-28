Кремль объяснил случаи отказа принять рейсы в обход Белоруссии

Случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я убежден, что авиационные власти дадут необходимое разъяснение, но это технические моменты. Дело в том, что все очень просто: когда работает система утвержденная и согласованная... то существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что самолет не может влететь в страну в любом месте, есть согласованные точки и эшелоны, учитывая, что речь идет о трафике большого количества самолетов и, прежде всего, об обеспечении авиационной безопасности. «А ведь самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, они просятся на влет в разных точках, которые абсолютно не согласованы. И поэтому возникают технические проблемы», – сказал Песков.

Он отметил, что авиавласти в эти дни работают напряженно, и назвал ситуацию экстраординарной. «Здесь нету никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих проблем», – отметил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли это как-то отразиться на отношениях России и Евросоюза.

Он добавил, что в данном случае технические проблемы вызваны не Россией, поэтому «вряд ли, наверное, здесь нужно, знаете, вот так вот рубить с плеча и говорить о том, что будут очередные проблемы с Россией».

Ранее российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.