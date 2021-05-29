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Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву
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Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву, сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль.
Источник сообщил, что «самолет авиакомпании Air France вылетел», передает ТАСС.
Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот».
Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. Полеты были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Вместе с тем субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии.
«Мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», – сказал представитель австрийского авиаперевозчика.
В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.
Ранее в Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
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Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии
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С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.
Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости».
Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
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Глава Ryanair написал гневное письмо в минтранс Белоруссии
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Генеральный директор авиаперевозчика Ryanair Майкл О'Лири направил в департамент по авиации минтранспорта Белоруссии письмо, в котором заявил о «воздушном пиратстве, поддерживаемом государством».
В послании О'Лири назвал принуждение лайнера его компании к экстренной посадке в Минске «умышленным и незаконным» угоном, а также «противозаконным и достойным осуждения актом», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Wall Street Journal.
При этом компания Ryanair отказалась принимать объяснения Минска относительно причин увода от курса ее пассажирского самолета, решительно осудила принуждение лайнера к посадке в Белоруссии и призвала правительство назвать имена троих пассажиров, которые, как подозревают в авиакомпании, являлись агентами спецслужб.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии
Европейский вещательный союз, который в том числе является организатором конкурса «Евровидение», принял решение приостановить членство Белоруссии. Республике дано две недели на ответ, после чего решение вступит в силу.
«На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании», – цитирует документ ТАСС.
Причиной решения ЕВС стала «трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением».
В заявлении также говорится, что решение принято с целью поддержать свободу слова, независимость и ответственность журналистов, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.
Между тем ранее Белоруссии отказали в участии в «Евровидении». Изначально планировалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в республике.
11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. В первой песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
Позже Белоруссия по требованию организаторов конкурса изменила песню для «Евровидения», однако было заявлено, что и она не соответствует правилам конкурса.
Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью
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Несколько команд-участниц ЧМ по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Калвитис раскритиковал замену официального белорусского национального флага в гостинице командного чемпионата мира на красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Он также добавил, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ, передает латвийское издание LSM.LV.
Кроме того президент ЛХФ признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно. Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
По его словам, замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.
Уточняется, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, ЧМ-2023 – в России.
Ранее Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
СК Белоруссии заявил о нескольких сообщениях о минировании самолета Ryanair
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Посредством сервиса почты Protonmail поступило несколько сообщений о минировании самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске, сообщили в СК Белоруссии.
«Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом
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Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики, сообщила пресс-служба ведомства.
«Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте ГП Белоруссии.
В ведомстве пояснили, что преступные действия выражались в публичных снятии и замене символа суверенной Белоруссии – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды республик в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.
«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Дело направлено в Следственный комитет республики для предварительного расследования.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
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Расследованием инцидента с самолетом Ryanair занялась международная группа прокуроров
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Международная группа прокуроров будет расследовать дело о посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау агентству РАР.
Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета в Минске, поскольку он принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair.
«В ее состав [группы прокуроров] войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами самолета и предпринимали путешествие из Афин в Вильнюс: Польши, Литвы, Греции и из других стран», – цитирует Рау РИА «Новости».
По его словам, инцидент с посадкой самолета является «актом государственного терроризма». «В результате действий Белоруссии произошло нарушение международных правил авиаперевозок. В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой», – заявил польский министр.
Он призвал усилить экономические санкции против Белоруссии. Однако Рау добавил, что есть опасения, что экономические санкции могут ударить по белорусскому обществу. Министр полагает, что на нынешнем этапе необходимы «уже не только персональные санкции, но и комплексные экономические санкции».
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Лукашенко заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии
На фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair наблюдается попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа прошлого года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
В пятницу Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Бочаров Ручей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».
В Кремле не исключают, что Лукашенко проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос. В то же время сам Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров, заявил, что в основном речь пойдет об экономике. Также сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Защита Сапеги обжаловала отказ суда в удовлетворении жалобы на ее задержание
Адвокаты задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание, сообщил один представителей защиты Александр Филанович.
«По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок», – сообщил он ТАСС.
Кроме того, в пятницу Сапегу, которая находится в СИЗО КГБ, посетил адвокат. «Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», – передает слова Филановича РИА «Новости».
Ранее в пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.
Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Лукашенко привез Путину документы об инциденте с посадкой Ryanair
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди», – передает ТАСС слова Лукашенко перед началом переговоров на высшем уровне в Сочи.
Уточняется, что документы касаются ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
«Но за что наказали Евросоюз трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в ковид их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».
Ранее сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Демонстранты в Киеве потребовали ввести санкции против Лукашенко
У здания МИД Украины в Киеве состоялась акция, участники которой потребовали ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусских предприятий, сообщают СМИ.
В акции приняли участие около 20 человек, включая депутатов Верховной рады Инну Совсун («Голос») и Дмитрия Гурина («Слуга народа»). От властей Украины потребовали «ограничить дипломатические контакты между посольствами», объявить Лукашенко «самопровозглашенным президентом», а также подоготовить санкции против белорусских чиновников, передает УНИАН.
Демонстранты потребовали запретить импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Белоруссии, а также еще некоторых видов продукции. Кроме того, они считают необходимым «приостановить действие межгосударственного договора» между двумя странами «по взаимодействию силовых структур». Демонстранты заявили, что Белоруссию нужно «признать опасной страной», а также приостановить туда экстрадицию с Украины.
Совсун поддержала требование санкций, заявив, что «нужны реальные жесткие санкции – прекращение финансирования режима». Гурин также выступил за необходимость введения санкций и назвал Лукашенко «диктатором».
Напомним, украинское правительства одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.
Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту. Украина оказалась на пороге серьезного топливного кризиса, так как Белоруссия, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, останавливает поставку бензина А-95.
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Литва после инцидента с Ryanair призвала продолжить «давление на Россию»
Страны Запада должны сохранить санкции против России после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Он заявил, что необходимо «сохранять давление не только на Белоруссию», но и на Россию. Науседа объясняет такую позицию тем, что Москва, по его словам, «в большинстве случаев поддерживает» власти Белоруссии «как финансово, так и энергетически», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, в Литве начали расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Посольство Белоруссии в Литве забросали бутылками с краской. Также Литва предложила прекратить членство Белоруссии в Интерполе.
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