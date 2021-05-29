Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву

Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву, сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль.

Источник сообщил, что «самолет авиакомпании Air France вылетел», передает ТАСС.

Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот».

Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. Полеты были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Вместе с тем субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии.

«Мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», – сказал представитель австрийского авиаперевозчика.

В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.

Ранее в Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.

В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.