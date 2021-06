Попавший в ДТП в Липецке сенатор подал заявление о сложении полномочий 17 июня 2021, 14:12 Текст: Елена Мирошниченко

Сенатор, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий: в мае он стал участником ДТП, рассказал источник в аппарате Совета Федерации. «Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья», – рассказал источник ТАСС. Он уточнил, что Совфед может рассмотреть этот вопрос уже 23 июня. Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков рассказал, что он не знает о досрочном сложении полномочий Королева. «Нет пока информации о том, что он подал заявление, если подал – это личное решение Олега Петровича, комментировать здесь нечего. Фамилии кандидатов губернатор [региона Игорь Артамонов] назовет несколько позднее, когда все это будет иметь какое-то документальное оформление», – рассказал он. Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых видно, что черный Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. После он сбивает дорожный знак, но едет дальше. Пользователи Сети предположили, что за рулем был Королев. Некоторые СМИ утверждали, что когда полиция остановила сенатора, он отказался от медицинского освидетельствования. Сам Королев пояснил, что не был пьян, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления. Сенатор подчеркнул, что ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. «Единая Россия» приостановила членство Королева после ДТП по его собственному желанию до конца разбирательства. Напомним, Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент России Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.

Путин: У России есть только одно обязательство по Украине 16 июня 2021, 18:55 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита. «Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком». Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому. «Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», – рассказал российский лидер. Путин также обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения. По его словам, это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию – там так прописано, отметил Путин. Он также отметил, что в документе обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. «Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», – отметил Путин. Он добавил, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями. Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично. Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск). В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден. В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена 17 июня 2021, 09:36

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС,

Peter Klaunzer/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. «Байден признался, что у него список журналистов и вопросов, которые ему будут заданы. Полный контраст с пресс-конференцией Путина. Сразу видно, как у русских все «срежиссировано» и «зацензурировано», а у американцев все свободно», – написал журналист Станислав Натанзон. На этот же момент обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Круто, конечно. Байден вообще не стесняется, показал, что такое свобода слова: «Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно, мне тут дали список из тех, кому из вас я собираюсь дать слово», – пишет она. Кроме того, Скабеева указала, что Байден, уходя с пресс-конференции, сорвался на журналистку CNN. «Если вы не понимаете – значит, это не ваша профессия», – заявил лидер США. «В общем, почувствуйте разницу», – отметила по этому поводу Скабеева. «Резюме от китайских товарищей: «Если послушать две пресс-конференции, вы обнаружите, что Путин приводил факты в качестве аргументов, а Байден цитировал политические лозунги, которые он произносил на протяжении десятилетий как профессиональный политик. Возможно, это настоящая причина, по которой Байден не хотел совместной пресс-конференции», – отмечает в свою очередь журналистка Юлия Витязева. На разницу подходов президентов к общению с журналистами обратил внимание и Максим Кононенко. «В среду днем в Женеве после своего первого саммита с президентом Байденом Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. Вскоре после этого Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера. «Я отвечу на ваши вопросы, – сказал президент Байден, переходя от выступления, текст которого читал с телесуфлера, к ответам на вопросы. – И, как обычно, ребята, мне дали список людей, которым я буду предоставлять слово», – написал Максим Кононенко. «Не очень понятно, что тут исторического. Путин здоровается с очередным из американских президентов. Ни один из которых не останется в истории. А Путин останется», – добавил он. Политолог Евгений Сатановский в свою очередь добавил: «Ну прошел саммит в Женеве. Без сенсаций прошел, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чем все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остается совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединенных Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России, и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы». В то же время сенатор Алексей Пушков написал: «Даже Байдену приходится осаживать американских журналистов, зацикленных на враждебности к России и отказывающихся понимать, почему саммит был конструктивным. В американских либеральных СМИ саммит считался бы таковым, если бы Байден продиктовал условия, а Путин все их принял. Пусть привыкают: возобновление диалога и есть в нынешних условиях показатель конструктивности». Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Зеленский озвучил условия для согласия Киева на запуск «Северного потока – 2» 16 июня 2021, 17:16

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2», отметив, что страна хочет получить энергетическую безопасность. Украинский президент пожаловался, что если трубопровод введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Киев к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, Москва «всех переигрывает» в вопросе «Северного потока – 2», сообщает РИА «Новости». «Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий», – отметил Зеленский. Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, он заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае, как подчеркнул Зеленский, Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока – 2», невзирая на то, нравится это Европе или нет. Президент уточнил, что и сам не верит, что эта позиция позволит «вернуть» Крым и Донбасс. «Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил», – отметил он. При этом Зеленский затруднился ответить на вопрос, как Украина собирается давить на западные страны, чтобы они для нее что-то сделали. По его словам, несправедливо, что украинцы гибнут за принципы Евросоюза и НАТО. «Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. <…> Только мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет», – посетовал он. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения» 17 июня 2021, 10:28

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык. Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины. «(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. … Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке. «Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? … Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский. Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. В Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию 16 июня 2021, 23:21

Фото: Alex Edelman/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из Сената Джеймс Риш призвали американского президента Джо Байдена ввести против России вторую часть санкций по химоружию. Республиканцы назвали отсутствие второй части санкций «односторонней уступкой, которая демонстрирует слабость». «Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям», – приводит мнение конгрессменов-республиканцев РИА «Новости». В марте США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Второй раунд санкций США ожидался до 2 июня. Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях. Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России. Эксперт назвал мешающие Украине обрести самую сильную в Европе армию факторы 16 июня 2021, 21:15

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Елена Лексина

С 2014 года украинская армия усилилась, но она не сможет стать самой мощной Европе, потому что не обладает собственным достаточным ВПК и содержится на деньги Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который пригрозил создать «самую мощную армию в Европе». «Чтобы создать самую мощную армию в Европе, нужно как минимум два фактора: мощная экономика и соответствующий мировым стандартам военно-промышленный комплекс (ВПК). Также основой армии являются человеческий ресурс и определенного рода мотивация. Все эти факторы должны сложиться, и тогда получится сильная армия», – отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, вопреки попыткам Украины усилить армию за счет человеческого капитала, в последнее время растет число украинцев, которые не хотят идти на военную службу. «Также есть свидетельства того, что моральный дух в украинской армии не особенно высок. То есть на публику бряцать оружием они могут, а если зайдет вопрос о настоящей войне, то желающих воевать оказывается мало», – считает собеседник. В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе». «Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – сказал Зеленский. Ранее на Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии. Кроме того, военный эксперт Борис Рожин рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии. По его словам, с 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить. Леонков указал на необходимость больших финансовых вложений в военно-промышленный комплекс, который бы поддерживал боеспособность армии и оснащенность современными видами вооружений. «Этого на Украине не наблюдается, – считает он. – Закупка вооружений за рубежом требует больших финансовых средств: затраты на армию с собственным ВПК, и на армию, у которой нет собственного ВПК – это две большие разницы». Эксперт пояснил, что если у армии отсутствует ВПК, то ее содержание выходит дороже. «И в случае прекращения внешних дотаций и продолжения секвестирования бюджета из-за растущего госдолга, рано или поздно Украина скатится к уровню армий, которые сейчас числятся в Восточной Европе. Там численность некоторых вооруженных сил составляет от 5-10 до 70 тыс. человек», – пояснил Леонков. В Словении или Словакии и тем более в Польше экономика гораздо сильнее, чем на Украине, но «в этих странах ВПК представлен не так уж широко, и они вынуждены переходить на стандарты вооружения НАТО, они в основном закупают вооружение, оно дорогое, и поэтому держать большую армию они не могут». «Поэтому заявление Зеленского – громкий популистский звук, который прозвучал накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена, чтобы привлечь внимание», – уверен эксперт. Впрочем, за последние годы армия Украины достигла определенных успехов. «Ее подтянули в техническом плане, натренировали, получили более 2 млрд безвозмездной военной помощи. Украина до сих пор получает военную помощь, чтобы вести военные действия на востоке страны. За счет этого их армия держится, но если убрать эти донаты, то армия Украины на собственном бюджете долго не протянет. Поэтому ключевая фраза Зеленского: "Мы вынуждены будем сами... но не забудьте нам подкинуть на это денег"», – подытожил Леонков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В администрации Байдена дали оценку саммиту России и США в Женеве 17 июня 2021, 03:32

Фото: Liu Jie/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла в конструктивном ключе, а в отношениях между Москвой и Вашингтоном наметились сдвиги к лучшему, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. По словам американского чиновника, переговоры Путина и Байдена были «очень прямолинейными, <…> конструктивными, лишенными полемики, опирающимися на факты», передает ТАСС. «Я бы сказал, что, как вы слышали от президента [Байдена], есть продуктивное движение в нескольких сферах [отношений России и США], прежде всего [в виде] запуска процесса по стратегической стабильности, чтобы определить, можем ли мы изучить дополнительные меры контроля над вооружениями в тех областях, которые не охвачены существующими соглашениями. Точнее, существующим соглашением, поскольку у нас, по сути, имеется [только] Новый ДСНВ (СНВ-3) и его продление. Так что это и практично, и продуктивно», – подчеркнул американский чиновник. Накануне президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Российская сборная победила в матче с командой Финляндии на Евро-2020 16 июня 2021, 18:05

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Сборная России по футболу обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020, единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук. Это первая победа России на Евро-2020. Российская команда обыграла финскую со счетом 1:0, матч проходил в Петербурге, на нем присутствовали 24 тыс. 540 зрителей, передает ТАСС. Мяч забил полузащитник Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время. До этого финские футболисты забили мяч в ворота российской команды, но гол отменили из-за офсайда. Зеленский пригрозил создать «самую мощную армию в Европе» 16 июня 2021, 15:51

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе». Как рассказал Зеленским в интервью иностранным СМИ, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего, сообщает РИА «Новости». «Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – подчеркнул он. Президент Украины добавил, что в настоящее время украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Евросоюз. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства. Ранее на Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии. Кроме того, военный эксперт Борис Рожин рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии. По его словам, с 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить. Стоит отметить, что это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины. На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка Т-90 17 июня 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Украинские инженеры показали макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE, который на опубликованном на YouTube видео поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион», после чего уничтожает боевой танк Т-90. По замыслу разработчиков, дрон сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны, передает РИА «Новости». Как сообщается, над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли. В апреле турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Москва назвала важный итог саммита России и США в Женеве 17 июня 2021, 00:33

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Важным итогом саммита России и США в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Как отметил дипломат, Москва довольна тем, что на российско-американском саммите в Женеве удалось начать диалог по стратегической стабильности. «Я бы поставил его [заявление президентов России и США по стратегической стабильности] в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности. Мы довольны тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области», – сказал дипломат в интервью «Коммерсанту». «Конкретику того, как, в каком формате и по каким темам он пойдет, надеемся достаточно быстро сформулировать вместе с американскими коллегами», – добавил Рябков. По словам замминистра, подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана – это существенное достижение. «Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира», – отметил он. «Когда мы вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности. В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами, – продолжил замглавы МИД России. – Любые игры вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса – это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане – это важный итог саммита». Накануне президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве. Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации 16 июня 2021, 17:10

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города. Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей. Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости». «С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте. Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Путин заявил о возвращении к работе послов России и США 16 июня 2021, 19:01

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе. «Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости». В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве. Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. Путин оценил отношения с США цитатой Толстого 16 июня 2021, 21:47 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США, отметил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули. «Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо. В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично. В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах 17 июня 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

Россия и США условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. «Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол [США Джон] Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол [России Анатолий] Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком смысле – посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим», – приводит слова американского чиновника ТАСС. Накануне Путин объявил о возвращении послов России и США к работе. В начале июня Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.