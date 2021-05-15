Липецкий губернатор отреагировал на дорожный инцидент с сенатором Королевым

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов решил попросить Совет Федерации обратить внимание на дорожный инцидент с сенатором Олегом Королевым.

Артамонов написал в Instagram, что ПДД «едины для всех жителей России», и их соблюдение – это «обязанность каждого гражданина, вне зависимости от занимаемой должности».

По словам губернатора, материалы о факте нарушения сенатором правил дорожного движения направили в областную прокуратуру, Генпрокуратуру также поставили в известность.

«Все обстоятельства инцидента будут установлены. На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности», – заключил он.

Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых видно, что черный Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. После он сбивает дорожный знак, но едет дальше.

Пользователи Сети предположили, что за рулем был Королев. Некоторые СМИ утверждали, что, когда полиция остановила сенатора, он отказался от медицинского освидетельствования.

Сам Королев пояснил РИА «Новости», что не был пьян, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления. Сенатор подчеркнул, что не ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.

«Единая Россия» приостановила членство Королева после ДТП по его собственному желанию до конца разбирательства.

Напомним, Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент России Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.