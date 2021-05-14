«Единая Россия» приостановила членство сенатора Королева после ДТП

«Единая Россия» приостановила членство в партии сенатора, бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

«Мы, безусловно, следим за развитием событий вокруг сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», – заявил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Ранее СМИ сообщили, что Королев в четверг попал в ДТП на своем автомобиле. На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как его машина неровно едет по дороге, пересекает разделительную полосу и врезается в дорожный знак. В отношении сенатора составили протокол об административном правонарушении.

Сам Королев пояснил ТАСС, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.