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Климкин испугался «сигнала» России перед встречей Путина и Байдена
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Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины является «угрозой» для Киева и выглядит как «последний сигнал» Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
«Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена – внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации», – написал он в Facebook.
По утверждению экс-министра, принятие этого закона якобы является попыткой создать на Украине «пятую колонну», которая будет лояльна к России и «в случае необходимости будет призывать Россию их защитить».
Климкин также заявил, что таким образом «создается угроза вмешательства» в дела Украины в любой момент, а Россия якобы создает тест для украинской государственности.
Согласно законопроекту, граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать россиянами, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить российский паспорт. В Госдуме считают, что реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.
На Украине захотели получить часть акций оператора «Северного потока – 2»
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Украина сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Окей, мы понимаем, что «Северный поток – 2» может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока – 2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», – заявил эксперт, передает РИА «Новости».
По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. «Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока – 2»... Продайте или передайте украинскому Нафтогазу 5% стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», – сказал он.
Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант «возможен». При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с Газпромом. «Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», – отметил эксперт.
При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через «Северный поток – 2» будет дешевле, или же украинскую ГТС «просто вырубят».
10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для запуска газопровода «Северный поток – 2», который, по мнению Киева, угрожает безопасности страны и ее экономической стабильности.
«Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы», – написал он в Twitter.
При этом Кулеба отметил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине.
Ранее оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»
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Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли».
Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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В Раде оценили влияние достройки «Северного потока – 2» на Украину
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Достройка газопровода «Северный поток – 2» станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш».
«Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события). В вопросе «Северного потока – 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Шуфрич посетовал на то, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что трубопровод не будет достроен. «Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока – 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», – заключил украинский парламентарий.
В четверг оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Нигерийцы зарезали и зажарили коз на пляже в Днепре
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В Днепре 12 нигерийцев устроили на Мануйловском пляже пикник, во время которого зарезали трех коз и зажарили их на костре; полиция задержала иностранцев.
Инцидент произошел в понедельник около 14.00. Отдыхающие услышали крики животных и пришли на шум. Они увидели, что иностранцы в кустах перерезали горло козам и бросали туши в костер, сообщает «Информатор».
По словам очевидцев, из четырех животных спасти удалось только одно. На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала мужчин. Они объяснили, что таким образом праздновали день рождения одного из задержанных.
Правонарушителей доставили в отделение полиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что иностранцы могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными.
В 2019 году бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет».
Нафтогаз собрался подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии
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Компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко.
Издание пишет, что Газпром «контролирует» транзит газа по трубопроводам из Центральной Азии на Украину. В течение 15 лет транзит газа так и не осуществлялся. Если Газпром не будет содействовать транзиту, Нафтогаз примет меры, пишет газета. В частности, по словам Витренко, компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам Газпрома, процесс может занять несколько месяцев, передает РИА «Новости».
«Если они (Газпром) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию) и арбитраж», – заявил Витренко газете, подчеркнув, что на этот процесс могут уйти годы. Издание отмечает, что Киев может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон Евросоюза о конкуренции, поскольку ситуация влияет на поставки газа на рынки ЕС.
По словам Витренко, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава Нафтогаза.
Витренко разговаривал с газетой из Вашингтона, в столице США он пытается убедить администрацию президента Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2». По его словам, даже если проект газопровода будет остановлен, Киев будет призывать Газпром транспортировать менее дорогой газ из Центральной Азии для внутренних нужд Украины и транзита в Европу.
Пока же американцы утешают Украину вариантами спасения от запуска «Северного потока – 2», который сами признали неизбежным. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал сразу о трех планах развития ситуации для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким США видят транзитное будущее Украины при работе российско-европейского обходного газопровода.
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В ЛНР заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев
Украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, использовали оружие натовского образца, заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Пули калибром 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Уточняется, что пули приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.
Ранее в ЛНР сообщили, что 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были убиты пятеро ополченцев.
В похоронах эсэсовца в Киеве принял участие президентский полк
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Военнослужащих президентского полка Украины отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула в Киеве, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, пообещав выяснить, кто отдал такое распоряжение.
«В Михайловском соборе Киева сегодня отпевали покойного ветерана дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула», – написал Бужанский в своем Telegram.
Он указал, что не имеет ничего против отпевания, «но заинтересовался, кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности после (негативной) реакции офиса президента (Владимира Зеленского) на марш эсосовцев (в честь «Галичины») 28 апреля в Киеве». «Согласитесь, если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?» – заметил Бужанский.
Он пообещал направить депутатское обращение начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск, пояснив, что президентский полк, несмотря на название, не подчиняется офису президента. «Должен сказать, что не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины», – добавил парламентарий.
Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел бежать. В 1947 году его поймали и приговорили к 25 годам лагерей. Согласно решению президиума Верховного совета СССР освободился в июне 1956 года.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Эксперт рассказал о перспективах нового иска «Нафтогаза» к Газпрому
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«Угрозы «Нафтогаза» подать иск к Газпрому глупы и не имеют ничего общего с реальными поставками топлива», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на планы главы «Нафтогаза» Юрия Витренко обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии на Украину.
«Непонятно, в какой суд «Нафтогаз» мог бы подать иск. «Нафтогаз» никаким боком не выступает стороной конфликта. Если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа – тогда можно было бы о чем-то говорить, но Газпром не делает этого. Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Как пояснил Юшков, говорить о каком-то «ущемлении прав» «Нафтогаза» можно было бы в том случае, если бы украинская компания имела контракт на поставку голубого топлива из среднеазиатских стран, но не могла бы исполнить его из-за отсутствия транзита. «Но «Нафтогаз» не подписывал ни одного договора с кем-то из среднеазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – пояснил он.
Более того, если бы Украине удалось найти объемы для поставок, важную роль играет цена. Подобная сделка была бы невыгодной. «Украина рассчитывает на то, что в Средней Азии есть якобы сверхдешевый газ. Такой миф сложился примерно 20 лет назад, когда топливо действительно было очень дешевым, и тогда Украина покупала его транзитом через Россию. Но с тех пор ситуация изменилась. Практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт.
О том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил в интервью газете Financial Times глава компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава «Нафтогаза».
Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ, и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит Юшков.
Эксперт назвал слова Витренко «полным бредом», не имеющим отношения к реальным поставкам газа. «В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Цель одна – удержать кресло главы «Нафтогаза». Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя как победителей Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, поэтому постоянно придумывают новые дела», – указал Юшков.
Эксперт утверждает, что руководство «Нафтогаза» обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. «Поэтому, когда встает вопрос об их увольнении, они будут указывать на незавершенные судебные споры с Газпромом и тем самым настаивать, чтобы им разрешали работать дальше», – подытожил Юшков.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал заявления Витренко вымогательством и шантажом. Он также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северный поток – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он. «Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter.
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В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс
Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, говорится в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе.
Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. При этом в коммюнике говорится о высокой оценке вклада Тбилиси в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране.
«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», – сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.
НАТО также поддержало реформы на Украине и «настоятельно призвало к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины». Кроме того, там заверили в твердой поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен об этом подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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На Украине сравнили встречу Путина и Байдена со «страшным сном»
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины, заявил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По словам эксперта, в Киеве очень тревожатся из-за того, чем может завершиться встреча лидеров России и США в Женеве, передает РИА «Новости».
«В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», – отметил Бондаренко в статье для издания «Главред».
Как считает политолог, решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.
По мнению Бондаренко, в случае достижения определенных договоренностей Вашингтон может начать давить на Киев, вынуждая к выполнению Минских соглашений.
По результатам двустороннего саммита Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений, продолжил политолог. «Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», – подчеркнул он.
При этом Бондаренко добавил, что в случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США», осуществляя шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону, а также создав региональные блоки, к примеру, при участии Турции.
«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», – заключил эксперт.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не допустит договоренностей президентов России и США по поводу Украины без участия Киева.
Ранее стало известно, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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На Украине наливали бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро-2020
Во Львове посетители Lviv Fan Festival бесплатно получили 300 бокалов пива по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020, а сервис такси пообещал жителям Киева бесплатные поездки.
По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды, передает РИА «Новости».
Кроме того, если Россия проиграет Бельгии, сервис такси «Бонд» обещал жителям Киева по 50 гривен на счет.
Накануне сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.
Газзаев оценил решение УЕФА о запрете лозунга на форме сборной Украины
Бывший тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял правильное решение, сделав все согласно регламенту, запретив сборной Украины использовать лозунг «Героям слава!» на майках.
«В регламенте УЕФА четко отмечено, что политических лозунгов в спорте быть не должно. Ни на майках, ни в высказываниях. Поэтому УЕФА принял правильное решение. Все сделано по регламенту», – цитирует РИА «Новости» слова Газзаева.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма
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На Украине готовится законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщают СМИ.
Как пишет «Обозреватель», украинцы, которые живут в Крыму, «получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс.
Принять соответствующий проект закона в Верховной раде собираются до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август. Сейчас граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение, передает РИА «Новости».
В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, тогда закон поддержали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.
Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису дубляжа
Из-за поездок в Крым российскую актрису дубляжа не впустили в Украину, ей запретили въезд в страну на три года, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.
«Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка России. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года», – говорится на сайте МВД.
Имя актрисы на сайте не указывается, по данным одесского новостного портала «Думская», речь идет о Ларисе Брохман.
Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, в сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.