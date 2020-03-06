Россия упростит получение гражданства миллионам иностранцев

Взгляд
6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
Разделы

Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
Перейти а раздел…

Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

    Чем чиновники и полицейские берут взятки

      Перейти а раздел…

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
              Путин отверг возможность возглавить ГоссоветНефть марки Brent подешевела до 45 долларов за баррельЗеленский назвал срок выхода Украины из «нормандского формата»Москва запросила закрытую встречу СБ ООН для раскрытия договоренностей по Идлибу
              Выявлены изменения в клинических симптомах коронавирусаТурция сохранила наблюдательные пункты в ИдлибеК организатору «Бессмертного полка» в Литве пришли с обыскамиСтало известно о возможной отмене «Евровидения» из-за коронавируса
              В Новгородской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусомГлава дипломатии ЕС захотел перед Россией посетить ДонбассВ США объявили гранты на поддержку анонимности в РунетеУ Тинькова диагностировали лейкемию

              основной закон


              Путин: Поправки в Конституцию вносятся минимум на 30 лет

              официальные данные


              В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

              позитивные отзывы


              Американские СМИ нашли «доказательства» поддержки Сандерса Россией

              Видео

              расстрел поляков


              США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

              новый премьер украины


              Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

              ближний восток


              Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

              встреча «большой пятерки»


              «Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

              Соблюдать приличия


              Сергей Худиев: Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

              Победа в кармане?


              Антон Крылов: Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

              Что делать


              Александр Малькевич: Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?

              Россия упростит получение гражданства миллионам иностранцев

              Российский паспорт станет доступен десяткам миллионов человек   6 марта 2020, 20:00
              Фото: Александр Рюмин/РИА «Новости»
              Текст: Андрей Резчиков,
              Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Жители Украины и Белоруссии, претендующие на российский паспорт, больше не будут сдавать экзамен по русскому языку. Власти намерены и дальше убирать бюрократические преграды для желающих получить паспорт РФ. Благодаря этим послаблениям, как оценивают эксперты, число жителей республик бывшего СССР, получивших российское гражданство, может увеличиться на несколько миллионов человек.

              Госдума отменила процедуру собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка. Целью собеседования, которое обычно проводит профильная комиссия, была оценка уровня русского языка, которым владеет претендент. Ранее с такой инициативой в парламент обратилось ранее правительство.

              Кроме того, принятый закон дает МВД полномочия определять (по согласованию с Минпросвещения) единые критерии признания иностранца или лица без гражданства носителем русского языка.

              Напомним, что МВД еще в 2018 году предложило подумать об отмене такого собеседования. В декабре прошлого года Госдума утвердила соответствующий закон в первом чтении. Как отметила тогда в комментарии газете ВЗГЛЯД лидер Союза украинских политэмигрантов Лариса Шеслер, «почти 100 процентов граждан Украины и Белоруссии владеют русским как родным». Для них обязательные собеседования, прописанные в законе о гражданстве – это лишний барьер и немалые административные затраты, сказала Шеслер.

              Замглавы МВД Игорь Зубов не исключил, что проект могут расширить на жителей других стран. «Думаю, что время придет, наверное, и для других наших соотечественников, которые свободно владеют русским языком», – подчеркнул замминистра.

              И правительство, и законодатели не собираются останавливаться на достигнутом – они намерены и дальше упрощать доступ к российскому гражданству. Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в феврале сообщил: в ближайшее время в нижней палате ожидается еще один правительственный законопроект, который упрощает получение российского паспорта. Документ, по его словам, также затронет жителей Украины и Белоруссии, а еще – Молдавии и Казахстана.

              Предполагается, что для них будет отменено требование как минимум пять лет прожить в нашей стране для получения российского паспорта, говорил Калашников «Интерфаксу». Также не придется предъявлять документы о своем материальном положении, добавил руководитель комитета.

              Напомним, сейчас иностранцам необходимо прожить в России не менее пяти лет с видом на жительство, а получение нашего гражданства в общем порядке занимает семь–девять лет. Законопроект призван убрать и еще один барьер – претендентам на российский паспорт больше не придется отказываться от уже имеющегося гражданства. Также с трех лет до одного года планируется сократить срок для получения гражданства любым иностранцам, вступившим в брак с гражданином России.

              Сколько потенциальных граждан у России

              Вообще тема поддержки соотечественников за рубежом остается одной из ключевых для российского руководства. Действует Концепция государственной миграционной политики до 2025, за выполнением которой следит рабочая группа. Как известно, концепция предполагает упрощение правил въезда в Россию для тех, кто хочет жить и работать в стране, в том числе и упрощение выдачи виз и приема в гражданство. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эта тема была недавно одной из главных и на встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию.

              Как сказал газете ВЗГЛЯД депутат Калашников, в случае принятия закона об упрощении получения гражданства потенциально речь может идти о 40 млн человек, оставшихся за рубежами России после распада СССР. Правда, эксперты считают такую оценку сильно завышенной.

              Исходя из концепции, предполагается привлечь в Россию гораздо меньше – лишь 5–10 млн человек. Судя по соцопросам, например, не менее 500 тыс. жителей Молдавии хотят получить российский паспорт. Напомним, что официальная численность ее населения – 2,7 млн (без учета 470 тыс. живущих в Приднестровье).

              «Среди жителей Молдавии желающих получить гражданство России есть даже пожилые люди, которые исходят из патриотических соображений. Но переезд в Россию прежде всего заинтересует молодежь, которая рассчитывает на заработки и на более комфортные условия жизни», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор кишиневского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария. В Приднестровье, отметил он, население и так давно уже ориентировалось на Россию, поэтому из непризнанной республики тоже многие решатся уехать.

              Что касается Украины, то, по данным опроса, которые в декабре обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), 48% респондентов заявили: Украина и Россия должны стать дружественными государствами без виз и таможен.

              «А это значит, что при грамотной информационной политике со стороны Москвы доля желающих союза с Россией может возрасти до 20–23%, как это было в конце 2000-х годов», – сказал газете ВЗГЛЯД член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Алексей Нечаев. По его оценке, если Москве удастся реализовать интерес жителей Украины к российскому гражданству и максимально упростить саму процедуру получения паспорта,

              население России может увеличиться на 2,5–3 млн человек

              (то есть на 5% от нынешнего населения Украины). Именно столько украинских граждан не боится открыто говорить социологам о необходимости объединения Украины и России.

              Отдельно следует упомянуть о предоставлении гражданства РФ тем, кто живет в провозглашенных республиках Донбасса. С начала года российские паспорта получили около 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР, сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на МВД. Всего с апреля (когда Владимир Путин подписал соответствующий указ), наше гражданство дали более чем 225 тыс.

              Дальнее зарубежье – близкие по духу

              Депутат Калашников напомнил и про соотечественников, живущих в дальнем зарубежье, например о русской диаспоре в Германии. Она – по крайней мере пока – не подпадает под упрощенные правила получения гражданства.

              «Недавно депутат Бундестага передал обращение 10 тыс. немцев, которые когда-то переехали в Германию из Казахстана, но теперь хотели бы стать гражданами России, жить в Приморье или в Крыму, сохранив немецкий паспорт», – рассказал Калашников. 

              Политик при этом признал, что многие из новых россиян в Германии пока предпочтут остаться жить за границей, однако не видит в этом проблемы. «Если человек будет нести через свое гражданство «мягкую силу», представлять российские интересы за рубежом, разве это плохо? Это, может быть, стоит дороже любых денег. Здесь двоякая цель: демографическое решение проблемы и патриотическая работа с русским миром. Это первый шаг к репатриации. Если завтра добавить некоторые материальные выгоды при переезде, то начнется и полная репатриация», – надеется депутат.

              Тем временем, в недрах правительства готовятся все новые «поблажки» для желающих связать свое будущее с Россией. Так, Минтруд почти в два раза увеличил перечень профессий, позволяющих получать российский паспорт в упрощенном порядке. Это следует из приказа ведомства, изданного 17 февраля. В списке есть и рабочие профессии, и специалисты с высшим образованием: агроном, врач, инженер, сварщик, монтажник, редактор и даже энтомолог.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД



               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............