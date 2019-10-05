Как организовать массовое бегство украинцев в Россию

Взгляд
5 октября, суббота  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
Разделы

МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
Перейти а раздел…

Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Осознанный союз медведя и дракона

    Гамлет против «Северного потока». Таинственный датский интерес

    Зачем льготы «жертвам перестройки»

      Перейти а раздел…

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
              Путин рассказал, чего хочет добиться от чиновниковЦИК Украины назвал условия проведения выборов в ДонбассеПутин объяснил, для чего нужно рассказывать о хороших делахШварценеггер сказал, как правильно говорить о российских женщинах
              Путин заинтересовался моделью работы «Росатома» для использования в медицинеИран пообещал отпустить российскую журналисткуПорошенко предложил свой «мирный план» по ДонбассуЭкоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
              Новак рассказал об определении цены транзита газа через УкраинуГлавврача возившей пациентов в машине с овощами больницы уволилиУчителя в США из-за низкой зарплаты массово уходят в содержанкиРоссийские порноактеры раскрыли свой заработок за рубежом

              испорченная репутация


              На Западе сочли Зеленского «бесхребетным руководителем» после разговора с Трампом

              в небе над Балтикой


              В НАТО опубликовали снимки Су-34 в прицеле

              «градус абсурда»


              Норкин заявил об усталости российских телезрителей от украинской темы

              Видео

              шенгенская виза


              Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

              клуб «Валдай»


              Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень

              российский лайнер


              МС-21 вредят на этапе испытаний

              внешняя политика


              Новой миссией России может стать защита всего мира

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Городские проекты


              Игорь Мальцев: В Москве вещает призрак Греты Тунберг

              Цифровые технологии


              Максим Алексеев: Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

              Пороки глобализации


              Валерий Коровин: Как бороться за ценности, которых нет

              на ваш взгляд


              Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?

              Как организовать массовое бегство украинцев в Россию

              Украинские мигранты должны знать, что в России они найдут гораздо более счастливую жизнь, чем у себя на родине   5 октября 2019, 09:36
              Фото: Почуев Михаил/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Прекрасный пример для всех своих сограждан показал на днях один из жителей Украины. В поисках, как он сам утверждает, лучшей жизни он сбежал в Россию, а именно в Крым. Этот случай наглядно подсказывает, как необходимо действовать нашей стране в отношениях с юго-западным соседом. Тем более, что имеются прямые исторические аналогии.

              «Искал лучших условий жизни» – так объяснил свое присутствие в трех километрах от пункта пропуска «Перекоп» (Крым) 54-летний гражданин Украины без документов. Направлявшегося в Россию нарушителя границы задержали российские пограничники. Дальнейшую его судьбу решит суд: штраф либо лишение свободы до 2 лет. 

              Бывает такое ощущение, когда все вроде бы по закону и по правилам. Но неправильно, несправедливо. Или просто глупо. Взять хотя бы этого ходока. Попробуем поискать похожие примеры. 

              Классика: ФРГ и ГДР

              Существует известнейшее плакатное фото времен «холодной войны» – гуглится по запросам «он выбрал свободу» или «прыжок Шумана». Конрад Шуман – пограничник ГДР, который 15 августа 1961 года перемахнул мотки колючей проволоки (вскоре там появится Берлинская стена) и рванул в Западный Берлин. 

              Шумана никто не штрафовал и не сажал на 2 года в тюрьму. Тем более его никто не выдал обратно. После обычной в таких случаях проверки Шуману позволили поселиться в Баварии (где он спустя 37 лет сошел с ума и покончил жизнь самоубийством, но это уже другая история). Такое бегтство – не слишком благовидный поступок пограничника, он все же присягу давал. Но ни осуждать, ни поддерживать его мы не станем – не в Шумане дело, в конце концов. 

              У западного мира к тому времени существовала определенное отношение к ГДР. В рамках этого отношения – пусть оно было трижды предвзятым и несправедливым – никому бы и в голову не пришло осуждать человека за этот побег. С другой стороны, работал известный психологический механизм: раз бегут из ГДР в ФРГ, а не наоборот, значит, там лучше. Бежали, кстати, и в обратном направлении. Просто об этих случаях мало кто знает.

              Мигранты всякие нужны

              В 2014-2019 гг. десятки тысяч граждан Украины сменили гражданство на российское. Нам ведь не приходит в голову их осуждать за это? Как раз все логично. Качество жизни на Украине в последние годы сильно упало. А для русских даже сильнее, чем для прочих, ведь к экономическим неурядицам прибавляются бытовые. Нельзя отдать ребенка в русскую школу/класс, нельзя посмотреть фильм в русском дубляже. Плюс атмосфера – от недружелюбия до открытой вражды. Конечно, оттуда будут бежать. Кто насовсем, кто на заработки. Ну или вот так, нелегалом.

              Кстати, последние ценны по-своему. Да, это нарушение закона и т.п. Но одновременно – свидетельство того, что граждане соседнего государства считают Россию более выгодным местом жительства. Настолько, что готовы поступиться социальным статусом и стать нелегалом, лишь бы поскорее перестать быть украинцем.

              А ведь и Украина вроде не зевает. Тамошняя медиа-машина моделирования реальности, конечно, работает в непростых условиях. Доказать, что современная Украина – желанное место жительства, а не страна третьего мира с непредсказуемым настоящим и будущим, ой как непросто. Но пытаются потихоньку, напирая в основном на… нынешнюю простоту покидания Украины и отбытия на заработки в Европу по туристическому безвизу. 

              41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, согласно февральскому опросу «Левады-Центра», хотели бы перебраться на ПМЖ в ЕС. Как тут не поприветствовать тех, кто хотел бы бежать через другую границу и даже согласен ради этого идти на риск и лишения?

              Крымско-Донбасская стена

              Труднее всего, пожалуй, будет ответить на вопрос, кто же сделал больший вклад в появление таких вот «сталкеров». То ли Россия, чья миграционная политика по отношению к гражданам Украины вплоть до последнего времени оставалась крайне недружелюбной и отбивающей желание затеять переезд даже у тех, кто лояльно настроен к РФ. То ли сама Украина, которая с 2014 года занята строительством своей вариации Берлинской стены. Ну или Крымско-Донбасской, если прибегнуть к аналогиям. 

              Сюда можно записывать и знаменитую «стену Яценюка» – реальное, хотя и смехотворное ограждение на восточной границе Украины. Знаменито уже хотя бы тем, что местные дикие кабаны давно понаделали в ней дырок. Сюда же относим неоднократные попытки транспортной и торговой блокады Крыма и неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, подрывы ЛЭП, поставлявших электроэнергию в Крым, перекрытие Северо-Крымского канала, запрет на регулярное авиасообщение… 

              В общем, все это смешные потуги загородиться, детское «я в домике». И так уже, и так, и по-всякому – а люди все равно едут. Едут жить, едут работать. едут на отдых. Совсем недавно на Украине плюнули и решили ну этом заработать: продавать лицензии на автобусные рейсы к границе с Крымом, да и в принципе вывести эту часть автобусных перевозок из тени, заработав не только на лицензиях, но и на налогообложении. Весьма ценно, кстати: таких открытых капитуляций за последние годы и не упомнишь.

              Тем более, что ответному мифу кроме уже упомянутой простоты бегства в ЕС похвастаться и нечем. Конечно, есть и обратный поток переселенцев. Но он на 2 порядка меньше, а уж таких вот нелегалов-перебежчиков с российской стороны и вовсе не случалось. 

              Чем завлечь мигранта

              На ближайшую перспективу Украина – один из наших миграционных доноров. Уже сейчас она не слишком пригодна для жизни: с экономической, культурной, даже бытовой точки зрения (стоимость коммунальных услуг на Украине уже выше, чем в РФ и продолжает расти). Поэтому образ России как места с лучшими условиями жизни – полезен, такие настроения нужно поощрять. 

              Поощрять можно по-разному. Самое простое, а потому неосуществимое – в крайне сжатые сроки построить в России жизнь-малину: молочные реки с кисельными берегами. Тогда пограничники Крыма и других пограничных регионов будут ловить таких вот украинских перебежчиков толпами. Впрочем, тут постараются сами украинцы: постепенно опуская качество жизни в своем государстве, они будут увеличивать разрыв между Украиной и Россией. 

              Поскольку с жизнью-малиной пока непросто, можно пойти по другому пути: качественно упростить гражданам Украины миграцию. Всем или только русским? Да как угодно, на самом деле. Главное уже поскорее с этим определиться, потому что определяться нужно было еще несколько лет назад. 

              Вот конкретно этот перебежчик. Ну что он такого сделал непоправимого, чтобы его судить или штрафовать? Чем он по сути отличается от наводнивших Европу сотен тысяч сирийцев? Он сбежал от войны, ведь в воюющем государстве очень непросто жить, даже если не сидеть на передовой. Он сбежал от коррупции – Трамп вот только что назвал Украину самым коррумпированным государством в мире. Не самое, конечно, тут он загнул по привычке. Но в десятку войдет железно. 

              Очередная волна экономического кризиса, еще пару зим с украинскими ценами на отопление, – и такие перебежчики косяками пойдут. К этому нужно быть готовыми. Не паспорт, конечно, им вручать на границе, но и не гнать от ворот. «Вот тебе регистрация, живи, работай, плати налоги. Следующий!».

              По крайней мере, Польша пошла как раз по этому пути. И не только не развалилась, но и получает от украинцев до 1% роста ВВП в последние годы. Если у нее получилось, то это, возможно, не так уж сложно, как кажется?

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............