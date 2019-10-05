Как организовать массовое бегство украинцев в Россию

Прекрасный пример для всех своих сограждан показал на днях один из жителей Украины. В поисках, как он сам утверждает, лучшей жизни он сбежал в Россию, а именно в Крым. Этот случай наглядно подсказывает, как необходимо действовать нашей стране в отношениях с юго-западным соседом. Тем более, что имеются прямые исторические аналогии.

«Искал лучших условий жизни» – так объяснил свое присутствие в трех километрах от пункта пропуска «Перекоп» (Крым) 54-летний гражданин Украины без документов. Направлявшегося в Россию нарушителя границы задержали российские пограничники. Дальнейшую его судьбу решит суд: штраф либо лишение свободы до 2 лет.

Бывает такое ощущение, когда все вроде бы по закону и по правилам. Но неправильно, несправедливо. Или просто глупо. Взять хотя бы этого ходока. Попробуем поискать похожие примеры.

Классика: ФРГ и ГДР

Существует известнейшее плакатное фото времен «холодной войны» – гуглится по запросам «он выбрал свободу» или «прыжок Шумана». Конрад Шуман – пограничник ГДР, который 15 августа 1961 года перемахнул мотки колючей проволоки (вскоре там появится Берлинская стена) и рванул в Западный Берлин.

Шумана никто не штрафовал и не сажал на 2 года в тюрьму. Тем более его никто не выдал обратно. После обычной в таких случаях проверки Шуману позволили поселиться в Баварии (где он спустя 37 лет сошел с ума и покончил жизнь самоубийством, но это уже другая история). Такое бегтство – не слишком благовидный поступок пограничника, он все же присягу давал. Но ни осуждать, ни поддерживать его мы не станем – не в Шумане дело, в конце концов.

У западного мира к тому времени существовала определенное отношение к ГДР. В рамках этого отношения – пусть оно было трижды предвзятым и несправедливым – никому бы и в голову не пришло осуждать человека за этот побег. С другой стороны, работал известный психологический механизм: раз бегут из ГДР в ФРГ, а не наоборот, значит, там лучше. Бежали, кстати, и в обратном направлении. Просто об этих случаях мало кто знает.

Мигранты всякие нужны

В 2014-2019 гг. десятки тысяч граждан Украины сменили гражданство на российское. Нам ведь не приходит в голову их осуждать за это? Как раз все логично. Качество жизни на Украине в последние годы сильно упало. А для русских даже сильнее, чем для прочих, ведь к экономическим неурядицам прибавляются бытовые. Нельзя отдать ребенка в русскую школу/класс, нельзя посмотреть фильм в русском дубляже. Плюс атмосфера – от недружелюбия до открытой вражды. Конечно, оттуда будут бежать. Кто насовсем, кто на заработки. Ну или вот так, нелегалом.

Кстати, последние ценны по-своему. Да, это нарушение закона и т.п. Но одновременно – свидетельство того, что граждане соседнего государства считают Россию более выгодным местом жительства. Настолько, что готовы поступиться социальным статусом и стать нелегалом, лишь бы поскорее перестать быть украинцем.

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А ведь и Украина вроде не зевает. Тамошняя медиа-машина моделирования реальности, конечно, работает в непростых условиях. Доказать, что современная Украина – желанное место жительства, а не страна третьего мира с непредсказуемым настоящим и будущим, ой как непросто. Но пытаются потихоньку, напирая в основном на… нынешнюю простоту покидания Украины и отбытия на заработки в Европу по туристическому безвизу.

41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, согласно февральскому опросу «Левады-Центра», хотели бы перебраться на ПМЖ в ЕС. Как тут не поприветствовать тех, кто хотел бы бежать через другую границу и даже согласен ради этого идти на риск и лишения?

Крымско-Донбасская стена

Труднее всего, пожалуй, будет ответить на вопрос, кто же сделал больший вклад в появление таких вот «сталкеров». То ли Россия, чья миграционная политика по отношению к гражданам Украины вплоть до последнего времени оставалась крайне недружелюбной и отбивающей желание затеять переезд даже у тех, кто лояльно настроен к РФ. То ли сама Украина, которая с 2014 года занята строительством своей вариации Берлинской стены. Ну или Крымско-Донбасской, если прибегнуть к аналогиям.

Сюда можно записывать и знаменитую «стену Яценюка» – реальное, хотя и смехотворное ограждение на восточной границе Украины. Знаменито уже хотя бы тем, что местные дикие кабаны давно понаделали в ней дырок. Сюда же относим неоднократные попытки транспортной и торговой блокады Крыма и неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, подрывы ЛЭП, поставлявших электроэнергию в Крым, перекрытие Северо-Крымского канала, запрет на регулярное авиасообщение…

В общем, все это смешные потуги загородиться, детское «я в домике». И так уже, и так, и по-всякому – а люди все равно едут. Едут жить, едут работать. едут на отдых. Совсем недавно на Украине плюнули и решили ну этом заработать: продавать лицензии на автобусные рейсы к границе с Крымом, да и в принципе вывести эту часть автобусных перевозок из тени, заработав не только на лицензиях, но и на налогообложении. Весьма ценно, кстати: таких открытых капитуляций за последние годы и не упомнишь.

Тем более, что ответному мифу кроме уже упомянутой простоты бегства в ЕС похвастаться и нечем. Конечно, есть и обратный поток переселенцев. Но он на 2 порядка меньше, а уж таких вот нелегалов-перебежчиков с российской стороны и вовсе не случалось.

Чем завлечь мигранта

На ближайшую перспективу Украина – один из наших миграционных доноров. Уже сейчас она не слишком пригодна для жизни: с экономической, культурной, даже бытовой точки зрения (стоимость коммунальных услуг на Украине уже выше, чем в РФ и продолжает расти). Поэтому образ России как места с лучшими условиями жизни – полезен, такие настроения нужно поощрять.

Поощрять можно по-разному. Самое простое, а потому неосуществимое – в крайне сжатые сроки построить в России жизнь-малину: молочные реки с кисельными берегами. Тогда пограничники Крыма и других пограничных регионов будут ловить таких вот украинских перебежчиков толпами. Впрочем, тут постараются сами украинцы: постепенно опуская качество жизни в своем государстве, они будут увеличивать разрыв между Украиной и Россией.

Поскольку с жизнью-малиной пока непросто, можно пойти по другому пути: качественно упростить гражданам Украины миграцию. Всем или только русским? Да как угодно, на самом деле. Главное уже поскорее с этим определиться, потому что определяться нужно было еще несколько лет назад.

Вот конкретно этот перебежчик. Ну что он такого сделал непоправимого, чтобы его судить или штрафовать? Чем он по сути отличается от наводнивших Европу сотен тысяч сирийцев? Он сбежал от войны, ведь в воюющем государстве очень непросто жить, даже если не сидеть на передовой. Он сбежал от коррупции – Трамп вот только что назвал Украину самым коррумпированным государством в мире. Не самое, конечно, тут он загнул по привычке. Но в десятку войдет железно.

Очередная волна экономического кризиса, еще пару зим с украинскими ценами на отопление, – и такие перебежчики косяками пойдут. К этому нужно быть готовыми. Не паспорт, конечно, им вручать на границе, но и не гнать от ворот. «Вот тебе регистрация, живи, работай, плати налоги. Следующий!».

По крайней мере, Польша пошла как раз по этому пути. И не только не развалилась, но и получает от украинцев до 1% роста ВВП в последние годы. Если у нее получилось, то это, возможно, не так уж сложно, как кажется?

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