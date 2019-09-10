Эстония пожаловалась на вред от украинских мигрантов

Глава МВД Эстонии Март Хельме и лидер партии EKRE заявил, что мигранты с Украины отбирают работу у граждан страны.

«Трудовые мигранты с Украины отбирают работу у местных и демпингуют», – сказал министр в интервью на канале ETV+, передает «ИноТВ».

Он отметил, что приезжие с Украины – «не наши люди», это экономические мигранты, которые стремятся получить более выгодные условия, чем на родине и более высокий заработок.

«Для Эстонии эти люди – проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом», – пояснил свою позицию министр.

Он отметил, что количество мигрантов из Восточной Европы насчитывается в стране десятками тысяч людей.

«Поначалу большинство людей приезжают поработать в Эстонии временно, впоследствии многие из них предпочитают поселиться здесь надолго. Цифры говорят о том, что процент эстонцев снизился в течение пары последних лет именно по причине миграции из Восточной Европы», – сказал глава МВД.

Напомним, большинство нелегальных мигрантов, задержанных в Польше в 2018 году, оказались гражданами Украины.

Также Чехия утвердила квоты на привлечение граждан Украины и других стран для работы на предприятиях всех видов собственности.