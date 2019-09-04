Латвийские рестораторы призвали пустить украинцев «мыть посуду»

Рестораторы Латвии, испытывающие проблемы с наймом работников, призывают открыть рынок труда гражданам третьих стран. Однако некоторые опасаются, что украинские рабочие могут завезти идеи «майдана» и потребовать для украинского языка статуса государственного.

В сфере питания Латвии отмечается дефицит рабочих рук. Чаще всего появляются объявления о поиске поваров, официантов и посудомойщиков, передает ИноСМИ.

«Призываю жителей Латвии не бояться того, что приедут сто украинцев, которые будут мыть посуду в ресторанах! Это не конкуренция. Говоря о реэмиграции, мы не можем держать пустые позиции, причинить вред экономике и ждать, когда наши люди, уехавшие, вернутся сюда, чтобы мыть посуду. Этого не случится! Нужно разрешить ввоз недостающих работников со средней зарплатой в этой сфере, а не средней государственной заработной платой. Посудомойщику мы не можем платить среднюю зарплату по стране», – заявил руководитель общества рестораторов Янис Ензис.

Однако в комментариях на порталах bb.lv и kriminal.lv, где обсуждается тема трудовой эмиграции, к предлождению платить зарплаты ниже средних отнеслись с опасением.

«А когда их полтора миллиона понаедет, да будут требовать школ на украинском, детсадов, да и вообще статус госязыка украинскому, то что, опять будут злые слезы и вопли про оккупантов?! Вроде уже раз проходили это, и на тебе, опять двадцать пять», – написал один из читателей.

«Потом «майдан», не дай бог, «намоют», – также отметили в комментариях.

Министр экономики Ральф Немиро в июне заявил, что министерство «не видит возможности открыть шлюзы», то есть ввозить иностранцев из стран, которые находятся за пределами Европейского союза.

При этом латвийское общество рестораторов (LRB) отмечало, что при условии сохранения существующего налогового бремени в ближайшие годы будет закрыто 738 ресторанов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о необходимости стран Прибалтики открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР и разбиралась, почему прибалтов беспокоят украинцы.