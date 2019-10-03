Украинец пытался незаконно проникнуть в Крым ради лучшей жизни

Гражданин Украины попытался незаконно пересечь российскую границу и попасть на территорию Крыма в «поисках лучших условий жизни», сообщает крымское погрануправление ФСБ.

«Пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

54-летний уроженец Кривого Рога был задержан в трех километрах от пункта пропуска «Перекоп». Он объяснил, что решил перебраться в Россию в «поисках лучших условий жизни».

Действительных документов нарушитель при себе не имел. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Крыму впервые запустили официальный маршрут к границе с Украиной.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина начала обустраивать границу с Крымом на века.

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