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29 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Средства ПВО Саудовской Аравии не смогли отразить атаку беспилотников, потому что американские ЗРК Patriot отслеживали цели исключительно над горизонтом, предположили в Израиле. Однако, по оценке российских экспертов, израильские коллеги выгораживают американские ЗРК – при том, что саудиты могли бы отбить атаку с помощью других комплексов, которые доказали свою эффективность, защищая российскую базу Хмеймим. Подробности...
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              Украина начала обустраивать границу с Крымом на века

              Украина готовится к легализации перевозок в Крым    29 сентября 2019, 19:20
              Фото: Александр Полегенько/РИА “Новости”
              Текст: Алексей Нечаев

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              Украина начала возводить на границе с Крымом стационарные контрольно-пропускные пункты, которые должны заработать до конца ноября. Таким образом Киев намерен создать нормальные условия для пассажиров, направляющихся с Украины на полуостров и обратно. Но появление постоянных пунктов пропуска говорит о том, что в Киеве поняли – оборудовать границу с Крымом надо навсегда.

              Между Крымом и Украиной может возобновиться официальное транспортное пассажирское сообщение. Об этом накануне сообщил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В настоящее время, по его словам, согласно поручению президента Владимира Зеленского между Украиной и Крымом возводятся новые контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ).

              «Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала «Укрзализныця» («Украинские железные дороги» – прим. ВЗГЛЯД). Они сейчас занимаются этим проектом. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии», – пояснил Криклий в интервью «Радио Свобода».

              При этом он подчеркнул, что перевозчики будут «обязательно» работать официально, но не уточнил, о каких именно перевозчиках идет речь: автобусных или железнодорожных.

              Однако в воскресенье из-за давления со стороны СМИ и радикалов ему пришлось несколько скорректировать свою позицию.

              «Даже родная мать разволновалась, и с самого утра со слезами спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок на Крым. Всем даю объяснения», – написал Криклий в своем Facebook, пожаловавшись, что его уже успели записать в «сепаратисты».

              Он пояснил, что Украина продолжает строительство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».

              «Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю – украинские перевозчики исключительно по Украине», – написал министр, добавив, что речь не идет о восстановлении любых рейсов с Крымом. По его словам, перевозчики нужны для того, чтобы люди могли у КПВВ сесть в автобус «легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине».

              То, что КПВВ на границе действительно строятся, еще 20-го сентября сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

               «Уже сегодня начались работы для своевременного и качественного исполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПП «Чонгар» и «Каланчак» до 15 ноября», – написал Гусев на своей странице в Facebook.

              Все это говорит о том факте, что официальный Киев начинает признавать очевидные вещи. Во-первых, граница между российским Крымом и Украиной постепенно рассматривается как граница между двумя государствами, что требует возведения стационарных КПВВ. Во-вторых, растущий поток туристов из Украины нужно как-то регулировать в интересах самой же Украины.

              В начале сентября газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Крым вновь стал одним из любимых мест отдыха для украинских туристов. При этом сейчас украинские власти никак не регулируют перевозки в Крым. Официально они запрещены, но на практике в интернете можно найти массу перевозчиков, готовых доставить туристов как минимум до границы с полуостровом.

              Что касается железнодорожного сообщения – «Укрзализниця» прекратила его с 27 декабря 2014 года: с тех пор украинские поезда, как и автобусы, доходят лишь до границы с Крымом.

              При этом со стороны Крыма тоже ведутся работы по налаживанию перевозок. Так, 24 июля был запущен первый официальный маршрут из Симферополя до границы с Украиной. Как сообщали в пресс-службе министерства транспорта республики, маршрут очень востребован у пассажиров. Таким образом, обе стороны пошли по пути легализации пассажирских перевозок как минимум на уровне стыковочных рейсов.

              «Мы исходим из того, что транспортное сообщение между Украиной и Россией должно быть полностью восстановлено. Что касается Крыма – нам нужно восстановить и автобусное, и железнодорожное, и авиасообщение. От этого выиграют все», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

              По его словам, украинские политики «прекрасно понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины». «Но они не могут переступить через себя и честно об этом сказать своим избирателям. Хотя жизнь их заставит это сделать. Данные шаги лишь подтверждают такую позицию», – пояснил сенатор.

              «Все это положительно скажется и на туризме, и на экономической ситуации в приграничных районах. Что особенно важно – это упростит жизнь обычным гражданам, так как многие из нас связаны семейными узами.

              Потому с точки зрения соблюдения прав человека – это здравое решение», – заключил Цеков.  

              В то же время председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что команда Зеленского решилась на строительство полноценных КПВВ на границе с Крымом по целому ряду причин.

              «Украинское правительство понимает, что в обозримом будущем Украине не светит взять под контроль Крым. Международная обстановка, настроения жителей Крыма и ситуация в России указывают на то, что это невозможно», – сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД.  

              «С другой стороны, необорудованные будочки, которые стоят на украинской части границы, вызывают бурную реакцию и насмешки со стороны населения в соцсетях. Потому что они видят наглядную разницу между государственными структурами на Украине и в России. Потому, исходя из этой суммы факторов, украинскому правительство пришлось заняться полноценным оборудованием границы с Крымом», – полагает Шеслер. 

              В свою очередь киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко считает, что команда президента Зеленского решила сменить тактику в отношении Крыма, «перейдя от разрушения к созиданию».

              «Если ранее они запрещали транспортные и пассажирские перевозки, ломали линии электропередач и перекрывали воду, то сейчас они решили пойти по пути созидания», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.  

              «Это попытка не пугать крымчан, не давить на них, не называть их людьми второго сорта и предателями, а делом подчеркнуть, что к ним относятся хорошо. И как бы там ни было – в таком решении заинтересованы все», – считает собеседник.  

              По его словам, легализация транспортного сообщения с Крымом, во-первых, облегчит общение с людьми по обе стороны границы; а во-вторых – может облегчить режим экономических отношений.

              «Вы же понимаете, что сельское хозяйство той же Херсонской области пришло в упадок из-за того, что они потеряли крымский рынок сбыта, а в пределах Украины замену ему не нашли. Потому Херсонская область превратилась в прямом и переносном смысле в выжженную землю. А у крымчан есть свои интересы в этом регионе», – пояснил эксперт.  

              «Потому если Зеленский и его команда реализует свои планы и транспортное сообщение официально восстановится хотя бы на уровне стыковочных рейсов – это будет огромная победа здравого смысла. Дай Бог, чтобы это стало реальностью, а потом этот опыт можно перенести и на Донбасс», – резюмировал Скачко.

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