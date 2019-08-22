Польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» c Украины

Польский ресторан в городе Гдыня отказался нанимать на работу граждан Украины, из-за чего оказался в центре скандала.

Как пишет Gazeta Wyborcza, руководство ресторана разместило объявление о том, что ресторан ищет шеф-повара. При этом заведение попросило «никаких украинцев или других подобных» не откликаться на эту вакансию, передает РИА «Новости».

В соцсетях пользователи стали указывать на ксенофобский тон объявления, тогда владелец ресторана ответил: «Мы рады всем клиентам, однако недолюдям – нет».

В свою очередь, адвокат владельца ресторана Лукаш Ковальский отметил, что объявление отразило мнение только его составителя, но не коллектива заведения в целом.

Ранее сообщалось, что после Майдана число украинских гастарбайтеров в Польше выросло в пять раз.

При этом в этой стране нередки случаи проявления агрессии по отношению к украинским мигрантам. Например, в июле в Варшаве неизвестные подожгли съемную квартиру украинских рабочих и разрисовали их подъезд оскорбительными надписями.

В 2019 году украинцы начали все чаще выбирать для работы другие страны – это, например, Германия, Чехия, Норвегия, Нидерланды, Великобритания.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что издевательства поляков разрушают мифы о близости Украины к Европе.