Госдума в первом чтении одобрила отмену экзамена по русскому языку для украинцев и белорусов

Госдума в первом чтении приняла проект закона об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка.

«Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования», – уточняется в пояснительной записке, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о заявителях, их родственниках, которые постоянно живут или ранее жили на территории России, на территории СССР или на территории, относившейся к Российской империи в пределах госграницы Российской Федерации.

Заместитель руководителя МВД Игорь Зубов, представивший документ, отметил, что в будущем проект могут расширить на другие страны.

«Думаю, что время придет, наверное, и для других наших соотечественников, которые свободно владеют русским языком», – подчеркнул Зубов.

В декабре комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал законопроект, по которому для граждан Белоруссии и Украины предлагается отменить собеседование на знание русского языка при вступлении в российское гражданство.

Еще в июле 2018 года сообщалось, что МВД задумалось над отменой собеседования на русском языке для белорусов и украинцев при получении гражданства России.