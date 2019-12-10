В Госдуме поддержали отмену экзамена по русскому языку для белорусов и украинцев

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал законопроект, по которому для граждан Белоруссии и Украины предлагается отменить собеседование на знание русского языка при вступлении в российское гражданство.

В закон «О гражданстве Российской Федерации» предлагается внести норму о признании носителями русского языка граждан Белоруссии и граждан Украины, передает «Интерфакс».

Сейчас определением уровня владения русским языком занимается спецкомиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

По законопроекту белорусы и украинцы, свободно владеющие русским языком, могут лично подать заявление на признание их носителями русского языка и не проходить собеседование.

В пояснительной записке говорится, что за период действия нормы о необходимости подтверждения знания русского языка с мая 2014 года носителями языка признано около 80 тыс. соискателей гражданства России, среди которых 47 тыс. граждан Украины и более 800 граждан Белоруссии.

Еще в июле 2018 года сообщалось, что МВД задумалось над отменой собеседования на русском языке для белорусов и украинцев при получении гражданства России.