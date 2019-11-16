Желающих получить российский паспорт пугают нечистой силой

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16 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Желающих получить российский паспорт пугают нечистой силой

              Наглядная агитация в пользу принятия российского гражданства выглядит куда убедительней   16 ноября 2019, 19:30
              Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Бешенство киевских властей по поводу массового получения украинцами паспортов России вышло на новый уровень. На этот раз в дело пошла наглядная агитация, в которой желающих стать гражданами России пугают нечистой силой. Почему появление подобного рода плакатов является в реальности очень хорошим признаком?

              Вряд ли посёлок Новоайдар Луганской области Украины слишком часто попадает в ленты новостей. Но в пятницу о его существовании узнали многие пользователи соцсетей. А всё благодаря украинским пропагандистам: в социальных сетях появилась фотография билборда с чёртом и незамысловатым слоганом: «Подал заявление на паспорт РФ – продал душу».

              Забавно выслушивать такие упрёки от тех, кто буквально двумя днями ранее открыл украинский рынок с/х земли для её продажи  иностранному капиталу, запустив тем самым процесс огораживания. Однако давайте по порядку.

              170 тысяч – на выход

              Как известно, в 2019 году граждан Украины осчастливили сразу несколькими послаблениями миграционного законодательства РФ. Сначала процесс подачи документов на российское гражданство упростили для жителей ЛДНР. Потом – и для всех прочих жителей Незалежной: отныне они все считаются носителями русского языка, что даёт возможность подаваться по упрощённой и ускоренной процедуре. И если раньше получение гражданства занимало 3-5 лет, то теперь – 1-1,5 года. Но это если нет донецкой прописки, с ней ещё быстрее.

              В Киеве сначала хохмили, затем грозили. Владимир Зеленский в середине августа отреагировал на инициативу российских властей раздачей паспортов россиянам, воюющим в батальонах Нацгвардии, или заявившим о политических преследованиях в РФ. Но ответ получился куцым. Согласно недавнему заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, с конца апреля российский паспорт по упрощённой процедуре получили 170 тыс граждан Украины (напомним, ещё в августе речь шла только о 25 тысячах).

              Видимо, именно эта цифра обеспокоила киевские власти. И даже не столько с практической (собственные граждане разбегаются как тараканы, скоро работать и налоги платить будет некому), сколько с имиджевой точки зрения. Ведь для Украины крайне важно поддерживать миф о войне с Россией. Что ж это за война такая, если сами же украинцы сбегают к «врагу» сотнями тысяч?

              В общем, сложно отделаться от мысли, что антирекламу российскому гражданству на Украине запустили именно в связи с тем, с какими темпами дончане и луганчане «голосуют ногами».

              Ещё одна давно ожидаемая реакция – двойное гражданство. Россия фактически узаконила его для украинцев: проходить процедуру отказа от украинского гражданства для вступления в российское теперь не обязательно. А вот на Украине уже заявили о том, что заблокируют возможность получать второй, украинский паспорт тем, кто уже является гражданином России. Хотя для граждан некоторых других государств такую возможность собираются легализовать, законопроект уже готовится: замминистра иностранных дел Василий Боднар обещает успеть к концу года. 

              Заявленная цель этого закона – упрощение десанта в украинскую власть «особо ценных» представителей диаспоры из США, Канады (вроде той же Уляны Супрун, экс-главы Минздрава Украины). Однако есть опасения, что в дальнейшем этот же закон могут начать применять уже в отношении жителей Украины, оформивших российский паспорт. А агитационные плакаты – своего рода предупреждение. 

              Бойцы информационных фронтов

              Кстати, о плакатах. Как видим, пока кампания ведётся локально: в пределах двух «ненадёжных» областей, жителям которых сегодня получить российский паспорт легче всего. Это, а также стилистика говорят в пользу неофициального характера этой агитации.

              «Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные – в оккупированный Крым», – такие плакаты разместили прошлым летом активисты из волонтёрской группы Itchy Trigger Finger Ukrainians на въездах в Крым. Хотя ещё в 2016-м они были настроены к таким туристам вполне доброжелательно и даже просили их фотографировать военную технику, базы, радары. Itchy Trigger Finger Ukrainians отметилась также и на Донбассе. «Они тебе не братья и не друзья: Обнимашки=>Баня-водка=>Подвал ФСБ», предупреждает плакат украинских военных. Так что, похоже, «креатив» о продаже души – всё от тех же хохмачей.

              Все они не слишком известны за пределами украинского сегмента соцсети Фейсбук. Среди наиболее знаменитых – Маси Найем (брат украинского журналиста и политика Мустафы Найема), сетевой юморист Антон Ходза и покойная депутат Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, чьей смертью активисты не устают попрекать Петра Порошенко и Арсена Авакова. Существует группа на пожертвования, а также, вероятно, на спонсорскую помощь ещё одного участника – мэра Херсона Владимира Николаенко. От действующей власти все эти персонажи стараются дистанцироваться, однако с прошлой они вообще на ножах.

              ***

              На самом деле появление такой партизанской агитации – хороший знак. Если определить случившееся в понятиях этих вот интернет-юмористов, то это называется «пригорело».

              Жителей Донбасса годами убеждают, что Россия – виновник всех их бед. А те в ответ бегут туда десятками тысяч. И государству нечем на это ответить. Вот и приходится звать на подмогу волонтёров и чертей.

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