Желающих получить российский паспорт пугают нечистой силой

Бешенство киевских властей по поводу массового получения украинцами паспортов России вышло на новый уровень. На этот раз в дело пошла наглядная агитация, в которой желающих стать гражданами России пугают нечистой силой. Почему появление подобного рода плакатов является в реальности очень хорошим признаком?

Вряд ли посёлок Новоайдар Луганской области Украины слишком часто попадает в ленты новостей. Но в пятницу о его существовании узнали многие пользователи соцсетей. А всё благодаря украинским пропагандистам: в социальных сетях появилась фотография билборда с чёртом и незамысловатым слоганом: «Подал заявление на паспорт РФ – продал душу».

Забавно выслушивать такие упрёки от тех, кто буквально двумя днями ранее открыл украинский рынок с/х земли для её продажи иностранному капиталу, запустив тем самым процесс огораживания. Однако давайте по порядку.

170 тысяч – на выход

Как известно, в 2019 году граждан Украины осчастливили сразу несколькими послаблениями миграционного законодательства РФ. Сначала процесс подачи документов на российское гражданство упростили для жителей ЛДНР. Потом – и для всех прочих жителей Незалежной: отныне они все считаются носителями русского языка, что даёт возможность подаваться по упрощённой и ускоренной процедуре. И если раньше получение гражданства занимало 3-5 лет, то теперь – 1-1,5 года. Но это если нет донецкой прописки, с ней ещё быстрее.

В Киеве сначала хохмили, затем грозили. Владимир Зеленский в середине августа отреагировал на инициативу российских властей раздачей паспортов россиянам, воюющим в батальонах Нацгвардии, или заявившим о политических преследованиях в РФ. Но ответ получился куцым. Согласно недавнему заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, с конца апреля российский паспорт по упрощённой процедуре получили 170 тыс граждан Украины (напомним, ещё в августе речь шла только о 25 тысячах).

Видимо, именно эта цифра обеспокоила киевские власти. И даже не столько с практической (собственные граждане разбегаются как тараканы, скоро работать и налоги платить будет некому), сколько с имиджевой точки зрения. Ведь для Украины крайне важно поддерживать миф о войне с Россией. Что ж это за война такая, если сами же украинцы сбегают к «врагу» сотнями тысяч?

В общем, сложно отделаться от мысли, что антирекламу российскому гражданству на Украине запустили именно в связи с тем, с какими темпами дончане и луганчане «голосуют ногами».

Ещё одна давно ожидаемая реакция – двойное гражданство. Россия фактически узаконила его для украинцев: проходить процедуру отказа от украинского гражданства для вступления в российское теперь не обязательно. А вот на Украине уже заявили о том, что заблокируют возможность получать второй, украинский паспорт тем, кто уже является гражданином России. Хотя для граждан некоторых других государств такую возможность собираются легализовать, законопроект уже готовится: замминистра иностранных дел Василий Боднар обещает успеть к концу года.

Заявленная цель этого закона – упрощение десанта в украинскую власть «особо ценных» представителей диаспоры из США, Канады (вроде той же Уляны Супрун, экс-главы Минздрава Украины). Однако есть опасения, что в дальнейшем этот же закон могут начать применять уже в отношении жителей Украины, оформивших российский паспорт. А агитационные плакаты – своего рода предупреждение.

Бойцы информационных фронтов

Кстати, о плакатах. Как видим, пока кампания ведётся локально: в пределах двух «ненадёжных» областей, жителям которых сегодня получить российский паспорт легче всего. Это, а также стилистика говорят в пользу неофициального характера этой агитации.

«Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные – в оккупированный Крым», – такие плакаты разместили прошлым летом активисты из волонтёрской группы Itchy Trigger Finger Ukrainians на въездах в Крым. Хотя ещё в 2016-м они были настроены к таким туристам вполне доброжелательно и даже просили их фотографировать военную технику, базы, радары. Itchy Trigger Finger Ukrainians отметилась также и на Донбассе. «Они тебе не братья и не друзья: Обнимашки=>Баня-водка=>Подвал ФСБ», предупреждает плакат украинских военных. Так что, похоже, «креатив» о продаже души – всё от тех же хохмачей.

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Все они не слишком известны за пределами украинского сегмента соцсети Фейсбук. Среди наиболее знаменитых – Маси Найем (брат украинского журналиста и политика Мустафы Найема), сетевой юморист Антон Ходза и покойная депутат Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, чьей смертью активисты не устают попрекать Петра Порошенко и Арсена Авакова. Существует группа на пожертвования, а также, вероятно, на спонсорскую помощь ещё одного участника – мэра Херсона Владимира Николаенко. От действующей власти все эти персонажи стараются дистанцироваться, однако с прошлой они вообще на ножах.

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На самом деле появление такой партизанской агитации – хороший знак. Если определить случившееся в понятиях этих вот интернет-юмористов, то это называется «пригорело».

Жителей Донбасса годами убеждают, что Россия – виновник всех их бед. А те в ответ бегут туда десятками тысяч. И государству нечем на это ответить. Вот и приходится звать на подмогу волонтёров и чертей.

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