На Украине начали расследовать выдачу гражданам паспортов России

Генпрокуратура Украины начала расследование массовой выдачи паспортов Венгрии, Румынии и Польши жителям западных областей страны, а также выдачи паспортов России жителям Донбасса.

Об этом сообщает украинский телеканал «112 Украины» со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева, который разрешил предоставить доступ к оригиналам документов совета национальной безопасности и обороны (СНБО), содержащим государственную тайну, передает ТАСС.

Теперь прокуратура сможет получить доступ к документации, которая поступала в СНБО от минобороны, госпогранслужбы, службы внешней разведки, службы безопасности Украины, а также министерства внутренних дел и других украинских госорганов с 7 апреля по 26 сентября 2019 года.

Отмечается, что украинское законодательство не признает у граждан страны наличия иного гражданства. При этом многие представители национальных меньшинств, проживающие на западе Украины, в последние годы предпочитают получать иностранные паспорта.

Так, согласно официальным данным, только в Закарпатье уже выдано более 100 тыс. венгерских паспортов.

Напомним, МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

При этом Германия начала выдавать визы жителям Донбасса по российским паспортам.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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