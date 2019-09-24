Германия выдает визы жителям Донбасса по российским паспортам

Правительство Германии не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что Россия выдает жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Так немецкое правительство ответило на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы по Украине и России, передает «Европейская правда».

Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов, часть из них приходится на жителей Донбасса.

«Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!» – сказала Рената Альт.

По ее словам, федеральное правительство подрывает «все усилия по деэскалации и установления мира в Украине».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что главной целью республики является интеграция в российское пространство и вхождение в состав России на правах федеративного округа.

Напомним, МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.