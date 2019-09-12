ДНР собралась стать федеративным округом России

Главная цель ДНР – интегрироваться в российское пространство и войти в состав России на правах федеративного округа, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что жители Донбасса оптимистично настроены после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

В апреле Пушилин заявил, что сверхзадачей Донбасса является возвращение в Россию в качестве полноценного члена семьи.