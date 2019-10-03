ЕС разработал правила выдачи виз жителям ДНР и ЛНР

Еврокомиссия (ЕК) направила странам-членам Евросоюза правила обработки заявлений на получение европейских виз, поданных жителями Донецкой и Луганской народными республиками.

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», – передает ТАСС текст заявления ЕК.

На ваш взгляд Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса? Независимыми республиками

Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Уточняется, что документ подготовлен по просьбе стран-членов ЕС «дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 апреля».

Ранее сообщалось, что правительство Германии не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что Россия выдает жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Напомним, МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД