Госдума отменила экзамен по русскому языку для украинцев и белорусов

Госдума приняла закон об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка.

Закон дает возможность украинцам и белорусам, свободно владеющим русским языком, при подаче заявления о признании их носителями русского языка не проходить собеседование с профильной комиссией, передает РИА «Новости».

Речь идет о заявителях, их родственниках, которые постоянно живут или ранее жили на территории России, на территории СССР или на территории, относившейся к Российской империи в пределах госграницы Российской Федерации.

Кроме того, МВД наделяется полномочиями определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

В феврале Госдума одобрила проект закона во втором чтении.

Еще в июле 2018 года сообщалось, что МВД задумалось над отменой собеседования на русском языке для белорусов и украинцев при получении гражданства России.

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