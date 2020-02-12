Госдума одобрила отмену экзамена по русскому языку для украинцев и белорусов

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка.

Законопроект даст возможность гражданам Белоруссии и Украины, свободно владеющим русским языком, при подаче заявления о признании их носителями русского языка не проходить собеседование с профильной комиссией, передает ТАСС.

Речь идет о заявителях, их родственниках, которые постоянно живут или ранее жили на территории России, на территории СССР или на территории, относившейся к Российской империи в пределах госграницы Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка только по результатам собеседования с комиссией.

В декабре Госдума одобрила проект закона в первом чтении, а комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал законопроект, по которому для граждан Белоруссии и Украины предлагается отменить собеседование на знание русского языка при вступлении в российское гражданство.

Еще в июле 2018 года сообщалось, что МВД задумалось над отменой собеседования на русском языке для белорусов и украинцев при получении гражданства России.

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