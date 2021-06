Российский рынок акций открылся ростом Росатом выпустит «зеленые облигации» на 100 млрд рублей 1 июня 2021, 14:28 Текст: Елизавета Булкина

Московская биржа в понедельник, 31 мая, зарегистрировала программу биржевых облигаций акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», объединяющего гражданские активы «Росатом». Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов госкорпорации. Программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг были утверждены на заседании совета директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» 26 апреля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций – 3640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций был зарегистрирован проспект ценных бумаг. Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации. Организаторами размещения выпуска облигаций выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Денежные средства, полученные от размещения облигаций в рамках программы, будут направлены на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов Росатома. В частности, первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд рублей и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика». На сегодняшний день АО «НоваВинд» (дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт. «Приверженность устойчивому развитию зафиксирована в стратегии Росатома, вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации – для нас абсолютный приоритет. Среди других наших стратегических «устойчивых» продуктовых направлений – решения для городской среды «Умный город», ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов «устойчивого» и «зеленого» финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов», – отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека 31 мая 2021, 18:16

Фото: STM/Youtube

Текст: Ксения Панькова

Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН. Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант». Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи. В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Москва обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции 1 июня 2021, 04:32

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции в связи с высылкой российских дипломатов из республики из-за многолетней неспособности Чехии расследовать собственные происшествия. «Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя утверждение главы МИД Чехии Якуба Кулганека о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию созданием списка недружественных стран. Прага призвала Москву исключить Чехию из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами. В ответ на это Захарова подчеркнула, что Венская конвенция «не запрещает называть вещи своими именами». Накануне глава МИД Сергей Лавров обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув готовность к диалогу на принципах равноправия и взаимного уважения. Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения. В Чехии выразили надежду на русское великодушие и нормализацию отношений с Россией после дипломатического скандала. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Британскую разведку обвинили в прямых контактах с лидерами террористов в Сирии 31 мая 2021, 18:49

Фото: PA Images/REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии, сообщил дипломатический источник в Москве. «Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП «Баб Аль-Хава» на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещена в России), лидера пресловутой «Ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки MI-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «особый цинизм этому событию придает то, что основной темой обсуждения стала возможность исключения ХТШ из списков террористических организаций». Как отметил дипломат, «в этих целях британская сторона предложила ХТШ (запрещена в России) объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество. «Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации», – добавил он. По словам источника, «к процессу ребрендинга «нусровцев» предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США». Он также отметил, что достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН. «Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: «хороших» террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв», – заключил дипломатический источник. В марте террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Макрон отреагировал на информацию о слежке США за Меркель 31 мая 2021, 19:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка за союзниками, особенно внутри ЕС, неприемлема. «Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», – цитирует его РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что Париж привержен доверительным отношениям между Европой и США. Как сообщает RT, Макрон заявил, что ожидает пояснений от США и Дании после сообщений о слежке американских спецслужб за европейскими политиками. По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. При этом бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте. Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что Берлин принял к сведению сообщения об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, правительство Германии находится в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации. Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии 31 мая 2021, 22:30

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС. «С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии 1 июня 2021, 10:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства». «Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС. «На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды». При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЦБ установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей 31 мая 2021, 16:35 Текст: Ксения Панькова

Минимальный лимит операций в Системе быстрых платежей (СБП)с 10 июня будет 150 тыс. рублей в день, сообщил Банк России. «Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Как пояснил регулятор, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. «Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», – отмечается в сообщении. Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК). Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП. Ранее Банк России с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского «Заубер банка» и московского банка «ИРС». Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса 31 мая 2021, 17:14

Фото: POOL/REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО. «В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС. Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости». Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса. На Украине опубликовали третью часть «прослушки Медведчука» 1 июня 2021, 08:53

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России. Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований. «Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео. Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары. Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей». Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался». 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде. Пушков преподал урок истории украинскому депутату 1 июня 2021, 07:57

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы. Сенатор напомнил украинскому депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси. «Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом Русским». Русским – не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо», – высказался Пушков в своем Telegram-канале. Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев «клоунадой». «Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека – это в древней Александрии она точно была», – заключил сенатор. Ранее Гончаренко опубликовал фотографии билбордов, на которых написано: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали». Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева. Макрон согласовал с Москвой и Киевом встречу глав МИД в нормандском формате 31 мая 2021, 21:22

Фото: Eliot Blondet/ABACA/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате (Берлин, Москва, Киев, Париж) на уровне МИД. «Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров», – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, передает ТАСС. По словам Макрона, дискуссия на уровне МИД «позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств». Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. «Я постоянно задаюсь вопросом о том, что еще более полезного мы могли бы сделать. <…> И я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство», – сказал лидер Франции. По его словам, скандал с вынужденной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате. «Это никак не связано с Белоруссией», – отметил Макрон. Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назван срок поставки заказчикам первых серийных Aurus Senat 31 мая 2021, 15:48

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Заказчики получат первые серийные автомобили Aurus Senat уже в июне этого года, сообщили в пресс-службе Кремля. «Отгрузка первых автомобилей планируется в июне 2021 года», – цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что уровень локализации производства на данный момент составляет 53%, до конца 2022 года его планируется повысить до 80%. Сообщается, что около 179 компаний являются поставщиками для производства автомобиля, при этом 70% из них – российские. Иностранными поставщиками являются компании из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии. «Уже сейчас ведутся работы по рестайлингу базового автомобиля Aurus Senat. Эти работы направлены на повышение привлекательности и комфорта автомобиля. В новом облике Aurus Senat должен предстать перед широкой публикой уже в 2024 году», – говорится в сообщении. На продажу в автосалоны первые автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят уже на следующей неделе, сообщил гендиректор Aurus Адиль Ширинов. «Первые машины, которые пойдут нашим партнерам на дистрибуцию – это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу», – рассказал он. При этом он отказался называть количество заказов на Aurus. Также он отметил, что проект автомобилей Aurus должен выйти на окупаемость через шесть лет. Поставки автомобилей на Ближний Восток и в Северную Африку начнутся в 2022 году, а затем в приоритете Азия, отметил Ширинов. В понедельник проходит открытие завода Aurus в Татарстане в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент Владимир Путин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов. В апреле директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов сообщал, что открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat. В театре рассказали о госпитализации актера Александра Збруева 31 мая 2021, 19:10

Фото: Александр Куров/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Народный артист РСФСР Александр Збруев лег в больницу на плановое лечение, сообщили в московском театре «Ленком». Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что актера госпитализировали. «Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении», – сообщил представитель «Ленкома», передает РИА «Новости». 82-летний актер заслужил славу десятками ролей в театре и кино. Советские и российские зрители любят его за роли в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и многих других. Напомним, что в феврале в Telegram-каналах публиковалась информация, что Збруева госпитализировали с пневмонией и якобы его состояние оценивается как средней степени тяжести. Тогда эту информацию также опровергли в театре. В МИД объяснили преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом 1 июня 2021, 09:11 Текст: Наталья Ануфриева

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов пояснил, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала. Корчунов заявил, что инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров, передает РИА «Новости». «Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду», – сказал он. Отмечается, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов и развития судоходства. Также, по его словам, все это окажет положительное влияние на северные территории, торговлю и туризм, а также поспособствует повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы. Напомним, в марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Give. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто заработал на данном инциденте. Лидер Rammstein представил клип «Я ненавижу детей» с пионерами и плачущим кровью Лениным 1 июня 2021, 09:56

Фото: Till Lindemann/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), в котором показаны пионеры, символика СССР и школьное насилие. В ролике, опубликованном на YouTube, снялся российский актер, телеведущий и певец Александр Ревва, он сыграл капитана советской милиции, который допрашивает и избивает персонажа Линдеманна. Актриса Аглая Тарасова играет возлюбленную главного героя. Режиссером клипа стал Сергей Грей, который ранее уже сотрудничал с Линдеманном и Реввой. Декорации и антураж видеоролика воссоздают эпоху позднего Советского Союза, а титр в начале сообщает, что зрители переносятся в Москву 1989 года. В клипе демонстрируются примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие. Одним из ярких акцентов выступает бюст Владимира Ленина, плачущий кровью. Линдеманн выпустил клип в День защиты детей. За семь часов его уже посмотрели более 260 тыс. раз. Положительно оценили 62 тыс. пользователей, дизлайки поставили почти две тысячи человек. Ранее Эрмитаж поддержал идею вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна записать видео к клипу на песню «Любимый город», после чего предоставил музыканту возможность провести съемки.