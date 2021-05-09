На сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить фото нацистов

На сайте «Бессмертного полка» в ходе онлайн-шествия пытались разместить портреты нацистов, но их успешно пресекли, данные о тех, кто прислал эти изображения, передадут в Следственный комитет, сообщили в пресс-службе «Бессмертный полка России».

«Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», – цитирует сообщение организации РИА «Новости».

Также на сайт шествия совершались массированные хакерские атаки, всего было зафиксировано три DDoS-атаки и шесть веб-атак.

«В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», – добавили в пресс-службе организации.

В прошлом году Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк» в отношении сторонника блогера Алексея Навального из Воронежа.

Кроме того, было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального.

В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка».

Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк» был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей.