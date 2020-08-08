СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Подозреваемым является сторонник блогера Алексея Навального из Воронежа.

В сообщении на сайте СК указывается, что фигурантом дела о реабилитации нацизма стал житель Воронежа Александр Хорошильцев. Он загрузил на сайт «Банк памяти» фото Гитлера и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

Следователи допросили его и изъяли у него электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – «Реабилитация нацизма».

На личной странице мужчины в соцсети «Вконтакте» размещены несколько роликов блогера Алексея Навального. Также он состоит в группе «Команда Навального».

Напомним, в 2020 году шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме из-за коронавируса. Позже среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первые задержания подозреваемых произошли в середине мая.

Среди них оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального. Симонов был активистом пермского штаба Навального. Шабанов не только сторонник Навального, но и Либертарианской партии. Воронцов состоял в группе «Команда Навального Волгоград» в соцсети «ВКонтакте», а Круглов – в группе «Команда Навального Ульяновск».

Вместе с тем Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении самого блогера по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках к Конституции.

Внук Артеменко Игорь Колесников сообщал газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия.

До этого, в марте 2017 года, бывший глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков был признан виновным в публичном осквернении символов воинской славы и оштрафован на 200 тыс. рублей. По версии следствия, Волков опубликовал на странице «ВКонтакте» отредактированную фотографию памятника «Родина-мать зовет!» с закрашенным зеленым цветом лицом. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

За несколько дней до публикации фото «облитой» зеленкой «Родины-матери», неизвестные забросали Навального шариками с зеленкой в Барнауле, куда он приехал на открытие штаба.