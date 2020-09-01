Вынесен приговор за публикацию фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, приговорили к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка».

В мае молодой человек разместил на сайте акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии генерала Андрея Власова – советского военачальника, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.

Симанова осудили по статье «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично», передает 59.ru.

Пермский краевой суд назначил бывшему студенту 200 часов исправительных работ.

Симанов сообщил, что не будет обжаловать приговор. Он объяснил свой поступок тем, что не знал полной информации о личности Власова.

Напомним, в начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Якутии за размещение фото Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк онлайн».