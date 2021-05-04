Украине предрекли потерю аграрного потенциала из-за продажи земли

Украинские призывники массово проигнорировали службу в ВСУ

За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды ВС Украины, на сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов – из западных регионов страны.

В ходе весеннего армейского призыва минобороны Украины запланировало заполучить в свои ряды около 14 тыс. человек.

«Мы уменьшили [запланированные] показатели призыва на 6,5 тыс. потенциальных бойцов, поскольку увеличили количество контрактников. На этом фоне предельная численность Вооруженных сил Украины остается в рамках международных договоренностей», – передает ФАН со ссылкой на заявление Генштаба Украины.

За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды вооруженных сил государства, на специальные сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов из западных регионов страны.

В ряде районов Ивано-Франковской и Тернопольской областей в местные военкоматы не явился ни один призывник. При этом зачастую так называемые добровольные помощники военкомов (ДПВ), представляющие крайне правые националистические группировки, наталкиваются на яростный отпор местного населения. По некоторым данным, в Прикарпатье жители одного из сел силой отбили у рекрутской команды 19-летнего молодого человека. «Из 50 человек [в регионе], подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, 48 выехали на сезонные работы в Польшу, еще двое – болеют», – говорится в одной из докладных записок, составленной одним из сотрудников отряда ДПВ в Волынской области. Доклады подобного содержания сегодня поступают практически из всех областей Украины.

По словам менеджера киевского агентства по набору персонала Юрия Кирика, солдат украинской армии едва ли сможет рассчитывать на денежное довольствие даже в 2 тыс. гривен (около 5 тыс. рублей). При этом занимаясь даже неквалифицированным трудом в Российской Федерации или странах ЕС, украинец может получать 20 тыс. гривен.

В минобороны Украины напомнили потенциальным уклонистам об административной и даже уголовной ответственности за отказ от «службы на благо родины». В оборонном ведомстве заявили, что за систематическое игнорирование требования явиться в военкомат призывнику грозят штрафы в размере до 10 тыс. гривен и даже тюремное заключение на два года. В отдельных случаях критика указанного призыва будет рассматриваться властями как «попытка дискредитации основ государственности».

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева.

Ранее Зеленский уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.

По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров.