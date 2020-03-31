Порошенко взял невидимый реванш у Зеленского

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронакризис проявит лучшие качества россиян

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Ужесточение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье и последовавшее за ним распространение этого же режима на другие регионы стало поводом для поисков разногласий между уровнями и ветвями власти и пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...

Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
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              Порошенко взял невидимый реванш у Зеленского

              Многие жители Украины категорически против свободной продажи земли   31 марта 2020, 17:15
              Фото: Tarasov/Ukrinform/ZUMA/ТАСС
              Текст: Василий Стоякин

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              В украинской политике произошло очередное радикальное изменение. А все потому, что пришедшие с помощью Зеленского в политику депутаты фракции «Слуга народа» приняли крайне непопулярное на Украине решение – закон о свободной продаже земли. Для бывшего президента Порошенко это решение оказалось в какой-то мере реваншем за поражение на выборах.

              Внеочередное заседание Верховной рады 30 марта собиралось для того, чтобы принять два закона – о банках (его смысл – сделать невозможным реприватизацию «Приватбанка» бывшим владельцем Игорем Коломойским) и о рынке земли (с 2001 года на Украине действовал мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения). Оба этих закона нужны для получения кредита от Международного валютного фонда, который, по мысли украинского правительства, должен предотвратить дефолт. Кадровые решения (отставка и назначение двух министров) и несколько законов антиэпидемического характера были к ним прицеплены уже «паровозом» – за компанию.

              Оба этих закона непопулярны. В первом не заинтересован Коломойский, который имеет влияние в Верховной раде и вообще является крайне неприятным политическим противником для любого украинского президента. Второй непопулярен вообще – по социологическим данным, против его принятия возражало более половины граждан Украины. Именно поэтому уже утром 30 марта было известно, что голосов в поддержку законов нет и их в повестку дня не вносят.

              Но уже в течение дня все было переиграно. В результате 30 марта провели целых три внеочередных заседания, что само по себе беспрецедентно, особенно если учесть, что первое из них продолжалось 37 минут, а второе – пять.

              Перед третьим заседанием к депутатам обратился Владимир Зеленский и смог-таки их уговорить – в первом чтении был принят закон о банках, а в целом – закон о земле. Причем был грубейшим образом нарушен регламент, который требует принятия такого решения на пленарном, а не на внеочередном заседании. Не говоря о том, что голосование было проведено вообще не на заседании – оно было назначено на 30 марта, а голосование состоялось уже в 00.42 31-го. Это дает основание обжаловать решение в Конституционном суде.

              Новая структура Верховной Рады

              После парламентских выборов 2019 года в Верховной раде была сформирована коалиция большинства (формирование такой коалиции – требование Конституции) в составе одной фракции – «Слуга народа». В Раду было избрано 253 представителя этой политической силы, в то время как простое большинство в парламенте – 226 голосов.

              Уже на момент замены премьера Гончарука на премьера Шмыгаля (4 марта) из-за противостояния с группой «соросят» во фракции «Слуга народа» возник кризис этой политической силы. Для надежности была составлена неформальная коалиция с участием двух групп депутатов-мажоритарщиков – «За будущее» (ориентирована на Коломойского) и «Доверие» (кондоминиум нескольких олигархов, ключевым из которых является аграрный магнат Андрей Веревский). Впрочем, тогда это была перестраховка – за Шмыгаля проголосовало 242 депутата от «Слуги народа».

              При голосовании за законы, нужные МВФ, возникла новая конфигурация ситуативного большинства:

              - «Слуга народа» (198 голосов за банковский закон и 206 за земельный, т. е. большинство «Слуги народа» рухнуло. Важный момент – в третьем заседании Рады 30 марта не принял участия спикер Дмитрий Разумков, который старается все делать по регламенту).

              - «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

              - «Голос» Святослава Вакарчука (за которым стоят украинский олигарх Виктор Пинчук, Джордж Сорос и американские демократы).

              - «Доверие» Андрея Веревского и других.

              Ключевой фигурой, на которую опирается вся эта конструкция, является самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Именно его интересы представляет премьер Шмыгаль и именно ему невыгоден дефолт Украины (в этом случае возникают проблемы с долгами его собственных компаний). А если бы не были приняты эти законы – Украине вполне грозил бы дефолт. Принятие этих законов было условием оказания Украине помощи со стороны МВФ.

              Зеленский и Порошенко

              Протащив законопроект о рынке земли, Зеленский вовсе не нарушил своих обещаний – он последовательно выступал за эту норму. «Прозрачный рынок земли» – одно из его обещаний, закрепленных в предвыборной программе. Но главное, что решение это непопулярное и избиратели Зеленскому и «Слуге народа» этого не забудут.

              Более существенно другое – в свое время за Зеленского голосовали в пику возможному переизбранию на пост президента Петра Порошенко. А тут вдруг Зеленский и Порошенко оказались политическими партнерами. Для избирателей Зеленского это самое настоящее предательство.

              Сотрудничество Зеленского с Порошенко дает о себе знать и в других сферах. Например, в вопросах войны и мира Зеленский изначально занимал ту же позицию, что и Порошенко (никакого выполнения Минских соглашений), но в последнее время заметно, что он вообще утратил интерес к мирному процессу. Явным проявлением этого стало увольнения с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо – давнего друга президента, который как раз должен был заниматься вопросами налаживания отношений с населением Донбасса. Зеленский обещал пересажать коррумпированных представителей прежней власти, но до Порошенко руки так и не дотянулись.

              В общем, для Порошенко это частичный реванш, а для Зеленского – тяжелое поражение в публичной сфере.

              И это при том, что во втором туре выборов 2019 года Зеленский получил 73% голосов, а по данным исследования, проведенного в феврале этого года Центром им. Разумкова (Александр Разумков – покойный отец нынешнего спикера), за него собираются голосовать только 40% избирателей. Дальше будет хуже.

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