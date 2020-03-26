Депутат Рады напугал Украину «эшелонами смерти»

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Дубинский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявил, что на Украину из Западной Европы едет «эшелон смерти» – 1,7 млн украинских трудовых мигрантов. При этом с тестированием в стране проблем нет.

«С момента заявления о закрытии границ, с 13 марта, на Украину въехало почти 1,7 млн человек из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Много людей – из стран западной и центральной Европы, которая сейчас поражена вспышкой коронавируса. И мы просто обеспечили приток в страну «эшелона смерти», эшелона людей, у которых сейчас будут выявлять коронавирус и которые будут заражать других», – заявил он в своем обращении в Facebook.

В пример он привел людей, вернувшихся из Куршавеля, у многих из которых сейчас двустороннее воспаление легких.

Дубинский добавил, что карантин на 30 дней – не конец, а 100 с лишним выявленных больных – это лишь показывает отсутствие нормальной диагностики.

«Это будет серьезным ударом и по национальным настроениям и по реальной экономике. Продолжение карантина и продолжение остановки работы малого и среднего бизнеса, которому сейчас не дают работать – полицейские выписывают им штрафы от 17 тыс. гривен за работающие парикмахерские. Это смерть этого бизнеса, тотальный рост безработицы, очень жесткое падение ВВП и жесткое проседание населения по доходам, долги по коммунальным услугам, и коллапс экономики», – заявил депутат Рады.

Он отмечает, что в страну вернулись 1,7 млн украинцев – без тестов. По его словам, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пробил под это 4 млн долларов, якобы пошедших на оплату работы компании по возврату украинцев домой, хотя это уже было оплачено.

По его словам, на программе по возвращению украинцев отмыли деньги – при этом граждан запустили в страну без тестирования.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине уже предложили обратиться за помощью к России.

Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Подписан указ президента о закрытии авиасообщения с другими странами. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение. По состоянию на утро четверга, в стране заражены 156 человек, еще пять человек скончались.

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