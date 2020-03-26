Украина попросит Россию о помощи «хуторским способом»

Украину поглощают проблемы, связанные с пандемией коронавируса: жизнь в стране замерла, введен режим чрезвычайной ситуации, а врачи жалуются на дефицит медицинских средств и оборудования. На этом фоне в Раде выступили с предложением обратиться за помощью к России. При каких условиях Зеленский решится пойти на такой шаг?

На Украине задумались попросить у России помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом в среду заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, Киеву пора прекратить заигрывания со своими «стратегическими партнерами» на Западе, которые не выполняют своих обещаний перед Украиной.

«Страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь. Я думаю, что сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Я думаю, что надо обратиться к России за помощью – ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», – сказал депутат.

Напомним, власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Подписан указ президента о закрытии авиасообщения с другими странами. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение. По состоянию на утро четверга, в стране заражены 156 человек, еще пять человек скончались.

На этом фоне глава минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных. Он отметил, что стране еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, призвав украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.

При этом ранее Емец предложил бизнесу и государству спасать только тех людей, которые младше 65 лет, а не «трупов». В то же время коллега Емца по кабмину – глава МВД Арсен Аваков – на прошлой неделе заявил, что у украинцев через месяц могут закончиться деньги на еду. Остроты ситуации добавляет и тот факт, что персоналу самолетов и поездов, которые возят эвакуированных из-за рубежа, разрешили не подписывать обязательств о самоизоляции на две недели.

«Нашей стране нужно обращаться за помощью к тем, кто готов ее оперативно предоставить. Дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, масок и тестов может быть колоссальным.

Сейчас мы шутим: «Нет тестов – нет вируса».

Но в условиях бесконтрольно возвращающихся из Европы заробитчан и провала медицинской реформы нам может быть не до шуток уже через неделю», – заявил газете ВЗГЛЯД источник в медицинской отрасли Украины.

С такой позицией согласен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Но пока Украина не войдет в режим Италии, представить себе обращение Зеленского за помощью к Путину невозможно», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

«Что касается контактов на нижнем уровне, то они возможны. Несмотря на объявление России «страной-агрессором», Украина покупает уголь, проводит через свою территорию российские газ и нефть. Поэтому я вполне допускаю, что какие-то непубличные контракты могут быть заключены», – добавил эксперт.

При этом собеседник допустил возможность другого развития событий. По его словам, на следующей неделе ситуация на Украине может резко ухудшиться. «В этом случае возможно изменение самого тона российско-украинских отношений. Возможным станет и обращение за помощью к Москве, а также прекращение военных действий в Донбассе. Я такое допускаю в случае форс-мажора», – отметил Погребинский.

В свою очередь украинский политолог Андрей Золотарев напоминает: в течение шести лет украинские СМИ формировали образ России как главного врага Украины. «Поэтому принять помощь от россиян значительная доля украинцев не сможет», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

«Да, в случае катастрофы и трагических последствий, включая дефолт, Украина может обратиться к Москве. Если коронавирус окажется контрольным выстрелом в голову нашей экономики и произойдет форс-мажорное стечение обстоятельств – это практически неизбежно», – добавил эксперт.

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При этом политолог не исключил, что власти Украины попробуют выйти из ситуации «хуторским способом». «Власти Украины могут обратиться за помощью к Белоруссии. Это удобно. У нас нет прямого авиасообщения с Россией, но мы летаем через Минск. Мы покупаем российский газ в Словакии. Мы покупаем российский уголь в Польше. Это хуторской способ самообмана, но он в целом работает», – сыронизировал собеседник.

Золотарев также отметил успех России и Белоруссии в борьбе с коронавирусом. «У нас многие ругали систему Семашко, который создал в СССР образцовое здравоохранение. Ее называли проклятым наследием коммунизма. Но в нынешней ситуации она справляется лучше, чем хваленая на Западе система страховой медицины. И сейчас Россия и Белоруссия, как мы видим, пользуются этим преимуществом», – заключил Золотарев.

Напомним, в среду президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, а также предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий пандемии для экономики в целом и благосостояния граждан.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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