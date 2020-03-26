На Украине признали необходимость попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими «стратегическими партнерами», которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь. Я думаю, что сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Я думаю, что надо обратиться к России за помощью – ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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