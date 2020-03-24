Вирус начинает излечивать Украину от русофобии

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24 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?  Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Чего Москва ждет от нового президента Абхазии

Аслан Бжания стал символом политического обновления АбхазииФото: Artur Lebedev/АР/ТАСС
В Абхазии в первом туре выбрали пятого по счету президента страны. Им прогнозируемо стал кандидат от объединенной оппозиции Аслан Бжания. Почему представителю оппозиции удалось переиграть своих конкурентов, на какие перемены в жизни страны надеются абхазские избиратели и способен ли новый президент оправдать эти надежды? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию, и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...

Ничто так не успокаивает, как чужая паника

Алексей Алешковский, сценарист
Мы или один народ, независимо от своих идеологических симпатий и антипатий, или враждующие участники бесконечного, бессмысленного и беспощадного ток-шоу, которые нуждаются только в наркотическом хайпе, покуда им не указали на выход. Нам всем нужны ориентиры. Подробности...

Вместо объятий – сильное государство

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Как так получается, что именно в Южной Европе вирус пожинает плоды столь успешно. Откуда столько жертв? Итальянцев (а вместе с ними и других жителей Южной Европы) убивает не столько вирус, сколько сочетание вещей, в которых, как казалось, нет зла. Подробности...
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Вирус начинает излечивать Украину от русофобии

              Жители Львова примеряют маски чумных докторов – но не исключено, что скоро они начнут развешивать российские флаги   24 марта 2020, 17:45
              Фото: PAVLO PALAMARCHUK/ЕРА/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Распространение эпидемии коронавируса породило на Украине удивительные события. Здесь впервые планируют рассмотреть законы, отменяющие насильственную украинизацию. Некоторые признаки уважения к говорящим по-русски внезапно обнаруживаются и в Прибалтике. Что именно происходит в этих странах и как страшная болезнь способствует избавлению от русофобии?

              Ленты новостных СМИ вот-вот грозят превратиться в дистиллированный коронавирус. С одной стороны, от этого устаёшь. С другой, внезапная напасть позволяет совершенно иначе взглянуть на привычные проблемы. Особенно в соседней стране.

              «В Верховной Раде Украины предлагают отменить ряд норм тотальной украинизации. Такие предложения могут внести в законопроект...» – стоп-стоп-стоп. Наверное журналист что-то напутал. Как это: на Украине – и вдруг отменить тотальную украинизацию? Но нет, всё точно. 

              В частности, в документе предлагается временно приостановить действие норм, регулирующих квоты на украиноязычные передачи по радио и ТВ (до конца текущего года), отложить до 2026 года введения второго этапа этих квот (квота украиноязычного контента поднимается до 90%, сегодня – 75% для центральных телеканалов и 50% для местных). До 2024 года предлагается отложить украинизацию массовых мероприятий. И уж совсем невероятное:  «...Приостановить действие статьи 15 Закона "О кинематографии", которая запрещает демонстрировать фильмы, направленные против независимости Украины, распространяют российскую или коммунистическую пропаганду, унижают украинскую нацию или язык или участниками фильма являются лица, включенные в перечень угроз национальной безопасности». 

              Плюс по мелочи: телеканалы смогут увеличить долю рекламы в эфире, показывать фильмы без прокатных удостоверений, а также смогут с лёгким сердем не соблюдать условия лицензий – штрафовать за это не будут.

              Если, конечно же, законопроект примут.

              Нет, не образумились. Но дело к тому идёт

              Шансов на это, впрочем, немного, в том числе и потому, что уж слишком явно торчат из него уши владельцев и менеджмента телеканалов. Их интерес вот в чём: из-за карантина летит к чертям все производство телепрограмм на новый телесезон. Т.е. осенью будет банально нечего ставить в эфир. Временная отмена квот эту проблему решает – можно будет ставить российские сериалы и программы.

              В общем, умиляться и торжествовать «Ну вот, наконец-то украинцы за ум взялись» рановато. Не взялись. Но справедливости ради: часто ли вы такие внезапные трансформации видели? Они настолько редки, что впору сравнивать их с чудесами.

              Но есть и другое. Чуму, с которой теперь всё чаще сравнивают коронавирус, в средневековой Европе считали Божьей карой. Чума не смотрела на чины и ранги. Загляните в раздел «Умершие от чумы» на Википедии. Сравнительно небольшой и явно неполный, чуть больше полутора сотен человек. Но даже там хватает громких имён. С болезнью нельзя договориться, нельзя порешать. Взятка и высокое заступничество не помогут. Даже деньги в какой-то момент перестают что-либо значить. «Ну что, теперь понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной?», – говорил Шарапову Горбатый.

              Главред одного из украинских изданий Вячеслав Чечило в своём посте на Facebook иронично перечисляет, что в одночасье изменила эпидемия на Украине: «Из-за коронавируса мы начали забывать о действительно важных вещах. На каком языке должен разговаривать врач? Паска или кулич? Мы больше не красим мосты и не плетем дидухов из соломы, не поем гимн. Не обновляем Миротворец. Более того, стыдливо делаем вид, что не замечаем, как принимаем помощь от коммунистического Китая. Все, за что мы боролись 6 лет, стало неважным и никому не нужным. Коронавирус подрывает основы нашей идентичности и с этим нужно что-то срочно делать, панове». 

              И это действительно так. Из украинских новостей куда-то пропали борцы за мову, швыряющие мелочь в лицо кассиру за обращение не на том языке. Пропали нацисты со своими ежемесячными факельными маршами. Вообще активность разного рода активистов на Украине сильно сократилась.

              Нет, дело не в карантине. Вернее, не только в нём. Адекватные граждане продолжают самоорганизовываться. Покупают старикам продукты и лекарства, чтобы те лишний раз не выходили из дома. Возят на работу и с работы медсестёр и врачей. Пытаются помочь бездомным: в одном только Киеве 40-45 тыс. бомжей. Сегодня, когда на карантин закрылись ночлежки, вокзал и многие заведения общепита, они остались без крова и без куска хлеба. И даже без возможности куда-то уехать, потому что транспорт тоже не работает. Т.е. проблем хватает, заняться есть чем. Но занимаются ими те же люди, что и прежде, а не активисты на телекамеру. 

              А где НАТО?

              Так происходит не только на Украине. 

              Как известно, в Италии дело дошло уже до медицинской сортировки – термин, известный обычно только военным медикам. Это когда врачам приходится оценивать, кто из больных/раненых имеет больше шансов выжить. Тем и помогают в первую очередь. В Испании выставочный центр превратили в полевой госпиталь, а ледовый дворец отвели под морг. В Европу уже прибыли врачи из Китая, Кубы, России. А вместе с ними – и гуманитарные грузы с лекарствами и наиболее дефицитными расходными материалами. 

              Но стоп. Ведь обе эти страны – члены НАТО. Последняя новость, посвящённая эпидемии, на сайте Альянса датирована 6 марта и обновлена 23 марта. Там говорится, что «...военно-медицинский персонал НАТО остается бдительным. НАТО продолжает следить за ситуацией на постоянной основе и принимать все необходимые меры для защиты персонала». Кроме того утверждается, что «...У НАТО имеются надежные меры и планы обеспечения непрерывности бизнеса, обеспечивающие продолжение нашей основной работы». 

              Имеются. Где-то. Видимо, ещё не время. А реально работают и помогают медики из других стран.  Не просто не входящих в НАТО. а являющихся его (НАТО) потенциальными противниками. Не только из гуманизма и человеколюбия, конечно же. Те же российские военные врачи вернутся в РФ с опытом работы в реальных условиях эпидемии. 

              Или вот пример из иной области. Муниципалитет Вильнюса принял решение распространять информацию о коронавирусе на литовском, русском и польском языках. Ранее похожее решение приняли на Украине. Там наиболее пострадавшим от коронавируса регионом остаются Черновцы и Черновицкая область. И когда город закрывали на карантин, объявления звучали на украинском и румынском языках (в области много этнических румын). Так что телеканалы со своими просьбами временно отменить квоты не одиноки. 

              Важное снова становится важным

              Эпидемия, как и война, приносит множество страданий. Многие теряют близких. Но вместе с тем все эти кризисные явления ещё и возвращают истинную ценность вещам, поступкам, профессиям. Выясняется, что обществу нужны врачи. Жизненно важны скучные и дотошные правила санитарии. Внезапно королями ситуации оказались выживальщики, хотя в готовности к условному зомби-апокалипсису нет ничего нового: ещё лет 50 средства индивидуальной защиты и тревожные чемоданчики были во многих советских семьях. Просто мы успели забыть, каким хрупким может быть наш уютный мир. И как быстро он может рухнуть в тартарары. 

              А когда он обрушивается, то вместе с ним исчезает всё наносное. Все эти глупые споры о том, на каком языке  допустимо общаться врачу и пациенту и какими лекарствами (только не российскими!!) врач-патриот может лечить патриота-пациента. 

              Если эпидемия затянется, мы ещё увидим украинские бунты с требованиями закупать российские тест-системы, российские ИВЛ, российские вакцины. Хотя бы потому, что если даже Италии с Испанией недвусмысленно предложено выгребать самим, то Украине (а она для Европы и НАТО вообще никто) тем более никто помогать не станет.

              Разве что кроме России, наверное.

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